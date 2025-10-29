MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Διατροφή 29.10.2025

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

vitamin_d
Το καθημερινό σου «ελιξίριο» που δίνει νεανική ενέργεια και φρεσκάδα, χωρίς κόπο και περιττές εξηγήσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Ξέρεις τη βιταμίνη D κυρίως για τα γερά κόκαλα και το δυνατό ανοσοποιητικό σου. Αλλά τι θα έλεγες αν σου έλεγα ότι μπορεί να έχει και… αντιγηραντικές ιδιότητες; Ναι, καλά άκουσες! Η επιστήμη δείχνει ότι η βιταμίνη D δεν βοηθά μόνο να σταθείς όρθιος, αλλά ίσως να κρατήσει και τα κύτταρά σου λίγο πιο… φρέσκα, επιβραδύνοντας τον χρόνο στο μικροσκοπικό σου επίπεδο.

Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα γύρω από τη βιταμίνη D και τη μακροζωία έχει αποκαλύψει ενδιαφέροντα πράγματα: μειώνει φλεγμονές, προστατεύει από χρόνιες ασθένειες και τώρα φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάσει και τα τελομερή, τις μικρές δομές στα άκρα των χρωμοσωμάτων που μοιάζουν με τα πλαστικά καπάκια στις άκρες των κορδονιών. Όσο πιο «μακριά» τα τελομερή, τόσο πιο αργά φαίνεται να γερνάει το κύτταρό σου.

vitamini_d
Pinterest

Διάβασε επίσης: Η «υγιεινή» σαλάτα που μπορεί να σε παχαίνει περισσότερο από το σουβλάκι

Μια πρόσφατη μεγάλη κλινική μελέτη, μέρος της διάσημης μελέτης VITAL, έδειξε ότι η καθημερινή λήψη βιταμίνης D3 μπορεί να επιβραδύνει τη συρρίκνωση των τελομερών σου, ουσιαστικά «παγώνοντας» λίγο το βιολογικό σου ρολόι. Στη μελέτη συμμετείχαν περισσότεροι από 25.000 ενήλικες στις ΗΠΑ, με παρακολούθηση πέντε χρόνων. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: όσοι λάμβαναν βιταμίνη D3 διατήρησαν μεγαλύτερο μήκος τελομερών, κάτι που μεταφράζεται σε περίπου τρία χρόνια επιβράδυνσης της κυτταρικής γήρανσης.

vitamin_d
Pinterest

Αντίθετα, τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, που θεωρούνταν υποψήφια για προστασία των τελομερών, δεν φάνηκε να κάνουν τη διαφορά σε αυτή τη μεγάλη μελέτη.H βιταμίνη D φαίνεται να κρατά όχι μόνο τα κόκαλά σου γερά, αλλά και τα κύτταρά σου… φρέσκα και νεανικά.

Σε έναν κόσμο που ψάχνει το ελιξίριο της νεότητας, η καθημερινή δόση αυτής της βιταμίνης ίσως να είναι ένα μικρό αλλά σημαντικό «μυστικό». Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα μαγικό, απλά να φροντίζεις να παίρνεις τον ήλιο σου ή τα κατάλληλα συμπληρώματα.

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το ρόφημα που πίνεις καθημερινά και αυξάνει την όρεξή σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Βιταμίνη D ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Hot Girl Walk: Το TikTok trend που αλλάζει σώμα και διάθεση χωρίς γυμναστήριο

Hot Girl Walk: Το TikTok trend που αλλάζει σώμα και διάθεση χωρίς γυμναστήριο

29.10.2025
Επόμενο
Τα ζώδια που κάνουν ghosting χωρίς τύψεις κι αυτά που στέλνουν 17 μηνύματα μετά το ραντεβού

Τα ζώδια που κάνουν ghosting χωρίς τύψεις κι αυτά που στέλνουν 17 μηνύματα μετά το ραντεβού

29.10.2025

Δες επίσης

Τα ζώδια που κάνουν ghosting χωρίς τύψεις κι αυτά που στέλνουν 17 μηνύματα μετά το ραντεβού
Life

Τα ζώδια που κάνουν ghosting χωρίς τύψεις κι αυτά που στέλνουν 17 μηνύματα μετά το ραντεβού

29.10.2025
Hot Girl Walk: Το TikTok trend που αλλάζει σώμα και διάθεση χωρίς γυμναστήριο
Fitness

Hot Girl Walk: Το TikTok trend που αλλάζει σώμα και διάθεση χωρίς γυμναστήριο

29.10.2025
Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό
Food

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

29.10.2025
Winter Glow: 5 ιδέες για να κάνεις το σπίτι σου να μοιάζει με σαλέ στις Άλπεις
Life

Winter Glow: 5 ιδέες για να κάνεις το σπίτι σου να μοιάζει με σαλέ στις Άλπεις

29.10.2025
Κοντά νύχια με attitude: Πώς τα velvet nails αλλάζουν το παιχνίδι του μανικιούρ
Beauty

Κοντά νύχια με attitude: Πώς τα velvet nails αλλάζουν το παιχνίδι του μανικιούρ

29.10.2025
Minimal πουλόβερ και εκκεντρικές φούστες: Το νέο fashion δίδυμο του 2026
Fashion

Minimal πουλόβερ και εκκεντρικές φούστες: Το νέο fashion δίδυμο του 2026

29.10.2025
Μαύρα, τετράγωνα και stylish: Τα γυαλιά ηλίου της Δούκισσας Νομικού που κλέβουν τις εντυπώσεις
Fashion

Μαύρα, τετράγωνα και stylish: Τα γυαλιά ηλίου της Δούκισσας Νομικού που κλέβουν τις εντυπώσεις

29.10.2025
Στο τραπέζι η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων – Προς νέο σύστημα με Εθνικό Απολυτήριο
Life

Στο τραπέζι η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων – Προς νέο σύστημα με Εθνικό Απολυτήριο

29.10.2025
MadWalk Icon: Όλες οι φορές που η Βίκυ Καγιά έγραψε ιστορία παρουσιάζοντας το fashion & music show
Life

MadWalk Icon: Όλες οι φορές που η Βίκυ Καγιά έγραψε ιστορία παρουσιάζοντας το fashion & music show

29.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση