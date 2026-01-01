Διάσημα παιδιά που έχτισαν καριέρα χωρίς το επώνυμο της οικογένειάς τους

Διάσημα παιδιά που απομακρύνθηκαν από το επώνυμο των γονιών τους και δημιούργησαν τη δική τους ανεξάρτητη καριέρα με ξεχωριστή ταυτότητα

Η κληρονομιά ενός διάσημου επωνύμου στο Hollywood μοιάζει συχνά με δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία πλευρά, οι πόρτες ανοίγουν πιο εύκολα και η πρόσβαση σε ευκαιρίες είναι άμεση· από την άλλη, η πίεση των προσδοκιών και η διαρκής σύγκριση με τους επιτυχημένους γονείς μπορούν να γίνουν ασφυκτικές. Για πολλούς «γόνους», η ταυτότητά τους καταλήγει να ορίζεται από τη γενιά που προηγήθηκε, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για την προσωπική τους καλλιτεχνική έκφραση.

Σε μια προσπάθεια να διεκδικήσουν την αυτονομία τους και να αποδείξουν την αξία τους με το σπαθί τους, αρκετά παιδιά διασήμων πήραν τη δραστική απόφαση να αλλάξουν ή να απαλείψουν το επώνυμό τους. Είτε πρόκειται για μια κίνηση επαγγελματικής στρατηγικής είτε για το αποτέλεσμα μιας τεταμένης οικογενειακής σχέσης, η απόρριψη του οικογενειακού ονόματος αποτελεί μια δήλωση ανεξαρτησίας που συχνά ξαφνιάζει την κοινή γνώμη.

Angelina Jolie

Παρά το γεγονός ότι ο πατέρας της, Jon Voight, είναι ένας θρύλος του σινεμά, η Jolie επέλεξε να χρησιμοποιήσει το μεσαίο της όνομα ως επίθετο από τα πρώτα της βήματα. Η απόφασή της πήρε επίσημη μορφή το 2002, όταν ζήτησε νομικά τη διαγραφή του «Voight», επιβεβαιώνοντας το βαθύ χάσμα στις σχέσεις τους και την επιθυμία της να μην συνδέεται η καριέρα της με την πορεία του πατέρα της.

Nicolas Cage

Ο Nicolas Cage γεννήθηκε ως Nicolas Kim Coppola, ανιψιός του σπουδαίου σκηνοθέτη Francis Ford Coppola. Φοβούμενος ότι οι συνάδελφοί του θα απέδιδαν την επιτυχία του στην ευνοιοκρατία, άλλαξε το όνομά του εμπνεόμενος από τον ήρωα των κόμικς, Luke Cage. Έτσι, έχτισε μια από τις πιο ιδιαίτερες καριέρες στην ιστορία του κινηματογράφου, χωρίς να «δανειστεί» τη λάμψη της δυναστείας του.

Malia Ann

Η κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Malia Obama, έκανε το ντεμπούτο της ως σκηνοθέτις στο Sundance Film Festival χρησιμοποιώντας το όνομα Malia Ann. Η επιλογή να αφαιρέσει το «Obama» από τα credits της ταινίας της ήταν μια σαφής προσπάθεια να κριθεί το έργο της αντικειμενικά, χωρίς το πολιτικό βάρος που κουβαλά το όνομα του πατέρα της.

Suri Noelle

Η Suri, κόρη του Tom Cruise και της Katie Holmes, τράβηξε πρόσφατα τα φώτα της δημοσιότητας όταν υιοθέτησε το όνομα Suri Noelle (χρησιμοποιώντας το μεσαίο όνομα της μητέρας της). Με την κίνηση αυτή, η 18χρονη δείχνει να χαράζει μια νέα πορεία, παίρνοντας αποστάσεις από τη δημόσια εικόνα του πατέρα της και τη σύνδεσή του με τη Σαηεντολογία.

Vivian Jenna Wilson

Σε μια από τις πιο ηχηρές περιπτώσεις, η κόρη του Elon Musk κατέθεσε αίτηση για πλήρη αλλαγή ονόματος. Υιοθέτησε το επώνυμο της μητέρας της, Wilson, δηλώνοντας επίσημα πως δεν επιθυμεί πλέον να έχει καμία σχέση με τον βιολογικό της πατέρα. Εδώ, η αλλαγή ονόματος δεν ήταν θέμα καριέρας, αλλά μια βαθιά προσωπική και ιδεολογική επανάσταση.

