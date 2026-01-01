MadWalk 2025 highlights
Celeb News 01.01.2026

Διάσημα παιδιά που έχτισαν καριέρα χωρίς το επώνυμο της οικογένειάς τους

Διάσημα παιδιά που απομακρύνθηκαν από το επώνυμο των γονιών τους και δημιούργησαν τη δική τους ανεξάρτητη καριέρα με ξεχωριστή ταυτότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η κληρονομιά ενός διάσημου επωνύμου στο Hollywood  μοιάζει συχνά με δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία πλευρά, οι πόρτες ανοίγουν πιο εύκολα και η πρόσβαση σε ευκαιρίες είναι άμεση· από την άλλη, η πίεση των προσδοκιών και η διαρκής σύγκριση με τους επιτυχημένους γονείς μπορούν να γίνουν ασφυκτικές. Για πολλούς «γόνους», η ταυτότητά τους καταλήγει να ορίζεται από τη γενιά που προηγήθηκε, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για την προσωπική τους καλλιτεχνική έκφραση.

Σε μια προσπάθεια να διεκδικήσουν την αυτονομία τους και να αποδείξουν την αξία τους με το σπαθί τους, αρκετά παιδιά διασήμων πήραν τη δραστική απόφαση να αλλάξουν ή να απαλείψουν το επώνυμό τους. Είτε πρόκειται για μια κίνηση επαγγελματικής στρατηγικής είτε για το αποτέλεσμα μιας τεταμένης οικογενειακής σχέσης, η απόρριψη του οικογενειακού ονόματος αποτελεί μια δήλωση ανεξαρτησίας που συχνά ξαφνιάζει την κοινή γνώμη.

obama
ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Διάβασε επίσης: Η Dakota Johnson ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο μετά τον χωρισμό από τον Chris Martin

Angelina Jolie

Παρά το γεγονός ότι ο πατέρας της, Jon Voight, είναι ένας θρύλος του σινεμά, η Jolie επέλεξε να χρησιμοποιήσει το μεσαίο της όνομα ως επίθετο από τα πρώτα της βήματα. Η απόφασή της πήρε επίσημη μορφή το 2002, όταν ζήτησε νομικά τη διαγραφή του «Voight», επιβεβαιώνοντας το βαθύ χάσμα στις σχέσεις τους και την επιθυμία της να μην συνδέεται η καριέρα της με την πορεία του πατέρα της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Nicolas Cage

Ο Nicolas Cage γεννήθηκε ως Nicolas Kim Coppola, ανιψιός του σπουδαίου σκηνοθέτη Francis Ford Coppola. Φοβούμενος ότι οι συνάδελφοί του θα απέδιδαν την επιτυχία του στην ευνοιοκρατία, άλλαξε το όνομά του εμπνεόμενος από τον ήρωα των κόμικς, Luke Cage. Έτσι, έχτισε μια από τις πιο ιδιαίτερες καριέρες στην ιστορία του κινηματογράφου, χωρίς να «δανειστεί» τη λάμψη της δυναστείας του.

nicolas_cage
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Malia Ann

Η κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Malia Obama, έκανε το ντεμπούτο της ως σκηνοθέτις στο Sundance Film Festival χρησιμοποιώντας το όνομα Malia Ann. Η επιλογή να αφαιρέσει το «Obama» από τα credits της ταινίας της ήταν μια σαφής προσπάθεια να κριθεί το έργο της αντικειμενικά, χωρίς το πολιτικό βάρος που κουβαλά το όνομα του πατέρα της.

malia_ann
ΑΠΕ-ΜΕ

Suri Noelle

Η Suri, κόρη του Tom Cruise και της Katie Holmes, τράβηξε πρόσφατα τα φώτα της δημοσιότητας όταν υιοθέτησε το όνομα Suri Noelle (χρησιμοποιώντας το μεσαίο όνομα της μητέρας της). Με την κίνηση αυτή, η 18χρονη δείχνει να χαράζει μια νέα πορεία, παίρνοντας αποστάσεις από τη δημόσια εικόνα του πατέρα της και τη σύνδεσή του με τη Σαηεντολογία.

Vivian Jenna Wilson

Σε μια από τις πιο ηχηρές περιπτώσεις, η κόρη του Elon Musk κατέθεσε αίτηση για πλήρη αλλαγή ονόματος. Υιοθέτησε το επώνυμο της μητέρας της, Wilson, δηλώνοντας επίσημα πως δεν επιθυμεί πλέον να έχει καμία σχέση με τον βιολογικό της πατέρα. Εδώ, η αλλαγή ονόματος δεν ήταν θέμα καριέρας, αλλά μια βαθιά προσωπική και ιδεολογική επανάσταση.

elon_musk
https://www.instagram.com/vivllainous/

Διάβασε επίσης: Αποκαλύφθηκε το ετήσιο εισόδημα του πρίγκιπα William για το 2025

celebrities ΠΑΙΔΙΑ
3 looks γεμάτα λάμψη για να κάνεις κάθε σου γιορτινή εμφάνιση να μοιάζει με statement

01.01.2026
Οι 20 πολυαναμενόμενες ταινίες του 2026

01.01.2026

