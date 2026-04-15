Celeb News 15.04.2026

Blake Lively – Justin Baldoni: Στο επίκεντρο παλιό video που μπλέκει την Britney Spears

Η Blake Lively φέρεται να εξετάζει νέο αποδεικτικό υλικό στη δικαστική της διαμάχη με τον Justin Baldoni, ενόψει της επερχόμενης δίκης
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Blake Lively φαίνεται να ετοιμάζει μια νέα κίνηση στη δικαστική της διαμάχη με τον Justin Baldoni, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της με οπτικό υλικό από το παρελθόν.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, η ηθοποιός εξετάζει το ενδεχόμενο να παρουσιάσει στο δικαστήριο ένα παλιό βίντεο του Baldoni, στο οποίο αναφέρεται σε μια αμήχανη συνάντησή του με την ποπ σταρ Britney Spears. Το συγκεκριμένο απόσπασμα προέρχεται από συνέντευξή του το 2017, όπου περιέγραφε μια στιγμή που τον έκανε να αναρωτηθεί αν η συμπεριφορά του είχε ξεπεράσει τα όρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ξέχνα την Khloe: Η True Thompson ανέλαβε το τιμόνι της Khloud και η αντίδρασή της είναι ό,τι πιο sass θα δεις σήμερα

Όπως είχε αφηγηθεί τότε, όντας θαυμαστής της Spears από νεαρή ηλικία, θεώρησε πως είχαν αναπτύξει μια πιο οικεία σχέση μέσω διαδικτυακής επικοινωνίας. Όταν όμως τη συνάντησε από κοντά σε τηλεοπτικό πλατό, την προσέγγισε με υπερβολική άνεση, κάτι που, όπως παραδέχτηκε, πιθανόν την έφερε σε δύσκολη θέση. Ο ίδιος είχε μάλιστα σχολιάσει με χιούμορ ότι εκείνη η στιγμή τον έκανε να σκεφτεί αν είχε φερθεί απρεπώς.

Το περιστατικό συνδέεται χρονικά με τη συμμετοχή του Baldoni στη σειρά Jane the Virgin, όπου πρωταγωνιστούσε για αρκετές σεζόν, ενώ η Spears είχε κάνει μια σύντομη guest εμφάνιση, υποδυόμενη μια εκκεντρική εκδοχή του εαυτού της.

https://www.instagram.com/itendswithusmovie/

Η πλευρά της Lively φέρεται να θέλει να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο υλικό, επιχειρώντας να δημιουργήσει έναν παραλληλισμό ανάμεσα σε εκείνη τη συμπεριφορά και σε όσα, κατά τους ισχυρισμούς της, συνέβησαν αργότερα στα γυρίσματα της ταινίας «It Ends With Us».

Υπενθυμίζεται ότι η ηθοποιός είχε κατηγορήσει τον Baldoni για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, ωστόσο σημαντικό μέρος των καταγγελιών της δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Συγκεκριμένα, απορρίφθηκαν βασικές αξιώσεις, όπως αυτές που αφορούσαν σεξουαλική παρενόχληση και δυσφήμηση.

Παρόλα αυτά, η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Ορισμένες κατηγορίες, που σχετίζονται με παραβίαση συμφωνιών και ενδεχόμενα αντίποινα, παραμένουν ενεργές και αναμένεται να εξεταστούν στη δίκη που έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαΐου.

Η εξέλιξη αυτή κρατά το ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση αμείωτο, με τις επόμενες κινήσεις των δύο πλευρών να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το βίντεο της Shiloh Jolie που έκανε τους πάντες να μιλούν για το ταλέντο της

Katy Perry: Η απάντηση στις καταγγελίες της Ruby Rose για σεξουαλική επίθεση

Blake Lively Britney Spears Justin Baldoni δίκη
Flashback στον 16χρονο Μιχάλη Χατζηγιάννη – Σε κυπριακό talent show

Επανάσταση στο Hollywood: Joaquin Phoenix και 1.000 ακόμα επώνυμοι κηρύσσουν «πόλεμο» απέναντι στη συγχώνευση Paramount και Warner Bros

Δούκισσα Νομικού: Το ταξίδι στη Νέα Υόρκη και η έκπληξη με το «batmobile»
Instagram και Practical Magic 2: Η διπλή έκπληξη της Sandra Bullock που δεν περίμενε κανείς
Το Πάσχα της Μαρίνας Σάττι στην Κέρκυρα
Μαρία Μενούνος: Το ελληνικό Πάσχα στο Λος Άντζελες και η συγκινητική αναφορά στη μητέρα της
Κώστας Τσουρός: Η ανάρτηση στο Instagram που προκάλεσε ερωτήματα
Ελληνίδες celebrities όπως δεν τις έχεις ξαναδεί: Τότε vs τώρα
Catherine Zeta-Jones & Michael Douglas: Η πολυτελής έπαυλη στον ποταμό Hudson που ξαναμπαίνει στην αγορά με νέα τιμή
Ξέχνα την Khloe: Η True Thompson ανέλαβε το τιμόνι της Khloud και η αντίδρασή της είναι ό,τι πιο sass θα δεις σήμερα
Το βίντεο της Shiloh Jolie που έκανε τους πάντες να μιλούν για το ταλέντο της
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

