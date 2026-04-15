Blake Lively – Justin Baldoni: Στο επίκεντρο παλιό video που μπλέκει την Britney Spears

Η Blake Lively φέρεται να εξετάζει νέο αποδεικτικό υλικό στη δικαστική της διαμάχη με τον Justin Baldoni, ενόψει της επερχόμενης δίκης

Η Blake Lively φαίνεται να ετοιμάζει μια νέα κίνηση στη δικαστική της διαμάχη με τον Justin Baldoni, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της με οπτικό υλικό από το παρελθόν.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, η ηθοποιός εξετάζει το ενδεχόμενο να παρουσιάσει στο δικαστήριο ένα παλιό βίντεο του Baldoni, στο οποίο αναφέρεται σε μια αμήχανη συνάντησή του με την ποπ σταρ Britney Spears. Το συγκεκριμένο απόσπασμα προέρχεται από συνέντευξή του το 2017, όπου περιέγραφε μια στιγμή που τον έκανε να αναρωτηθεί αν η συμπεριφορά του είχε ξεπεράσει τα όρια.

Όπως είχε αφηγηθεί τότε, όντας θαυμαστής της Spears από νεαρή ηλικία, θεώρησε πως είχαν αναπτύξει μια πιο οικεία σχέση μέσω διαδικτυακής επικοινωνίας. Όταν όμως τη συνάντησε από κοντά σε τηλεοπτικό πλατό, την προσέγγισε με υπερβολική άνεση, κάτι που, όπως παραδέχτηκε, πιθανόν την έφερε σε δύσκολη θέση. Ο ίδιος είχε μάλιστα σχολιάσει με χιούμορ ότι εκείνη η στιγμή τον έκανε να σκεφτεί αν είχε φερθεί απρεπώς.

Το περιστατικό συνδέεται χρονικά με τη συμμετοχή του Baldoni στη σειρά Jane the Virgin, όπου πρωταγωνιστούσε για αρκετές σεζόν, ενώ η Spears είχε κάνει μια σύντομη guest εμφάνιση, υποδυόμενη μια εκκεντρική εκδοχή του εαυτού της.

Η πλευρά της Lively φέρεται να θέλει να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο υλικό, επιχειρώντας να δημιουργήσει έναν παραλληλισμό ανάμεσα σε εκείνη τη συμπεριφορά και σε όσα, κατά τους ισχυρισμούς της, συνέβησαν αργότερα στα γυρίσματα της ταινίας «It Ends With Us».

Υπενθυμίζεται ότι η ηθοποιός είχε κατηγορήσει τον Baldoni για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, ωστόσο σημαντικό μέρος των καταγγελιών της δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Συγκεκριμένα, απορρίφθηκαν βασικές αξιώσεις, όπως αυτές που αφορούσαν σεξουαλική παρενόχληση και δυσφήμηση.

Παρόλα αυτά, η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Ορισμένες κατηγορίες, που σχετίζονται με παραβίαση συμφωνιών και ενδεχόμενα αντίποινα, παραμένουν ενεργές και αναμένεται να εξεταστούν στη δίκη που έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαΐου.

Η εξέλιξη αυτή κρατά το ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση αμείωτο, με τις επόμενες κινήσεις των δύο πλευρών να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

