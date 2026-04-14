Ξέχνα την Khloe: Η True Thompson ανέλαβε το τιμόνι της Khloud και η αντίδρασή της είναι ό,τι πιο sass θα δεις σήμερα

Αν νόμιζες πως η Khloe Kardashian είναι το πιο σκληρό θηλυκό της οικογένειας όταν πρόκειται για business, τότε μάλλον δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τη True Thompson στην CEO εκδοχή της. Με αφορμή τα 8α γενέθλιά της, η μικρή πρωταγωνίστρια αποφάσισε να κάνει κατάληψη στην εταιρεία της μαμάς της, την Khloud, και το αποτέλεσμα ήταν ένα μείγμα απόλυτης αυτοπεποίθησης, χιούμορ και φυσικά… πολλών χρωματιστών sprinkles. Η Khloe, σε έναν ρόλο που σπάνια την έχουμε συνηθίσει, παραχώρησε τα κλειδιά της επιχείρησης στην κόρη της για μια ολόκληρη εβδομάδα, επιτρέποντάς της να πάρει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις για το νέο προϊόν που πρόκειται να λατρέψεις. Η True δεν κάθισε απλώς στην καρέκλα του διευθυντή, έφερε μαζί της έναν αέρα ανανέωσης, φορώντας τα slim γυαλιά ηλίου της και δείχνοντας σε όλους πως όταν έχεις γενέθλια, εσύ ορίζεις τους κανόνες του παιχνιδιού. Ξέχνα τις βαρετές συσκέψεις και τα τυποποιημένα marketing plans, γιατί στην αυτοκρατορία της True Thompson, το concept είναι ένα και μοναδικό: «Είναι τα γενέθλιά μου… αυτό είναι το concept».

Όλα ξεκίνησαν με ένα κουδούνισμα τηλεφώνου που η Khloe Kardashian προσπάθησε να απαντήσει, μόνο και μόνο για να την κόψει η True με το επικό «Ω, αυτό είναι για μένα». Η μικρή, καθισμένη σε μια ψηλή πολυθρόνα, γύρισε με στυλ και έδειξε πως η μαμά της είναι πλέον απλώς μια βοηθός. Η στιγμή που σπρώχνει την επαγγελματική της κάρτα στην Khloe, η οποία γράφει ξεκάθαρα «Founder & CEO (not my mom)», είναι η επιτομή του sass που μόνο μια Kardashian θα μπορούσε να διαθέτει.

Ως CEO, η True δεν δέχτηκε τίποτα λιγότερο από το τέλειο. Όταν της παρουσιάστηκε η επιλογή του popcorn με γεύση βούτυρο, η αντίδρασή της ήταν αντάξια μιας Miranda Priestly: «Popcorn με γεύση βούτυρο; Πρωτοποριακό. Μπορούμε και καλύτερα». Με αυτή την ατάκα, έβαλε τέλος στα συνηθισμένα και απαίτησε το λανσάρισμα του «Khloud Birthday Cake Protein Popcorn», αποδεικνύοντας πως έχει το ένστικτο για το επόμενο μεγάλο trend.

Το σκηνικό μεταφέρθηκε στην αίθουσα συσκέψεων, όπου αντί για βαρετά διαγράμματα υπήρχαν μπαλόνια και ένα πανό «Birthday». Η True, με έναν δείκτη στο χέρι, επέβλεπε το pitch της ομάδας σαν πραγματικό αφεντικό. Η οδηγία της ήταν σαφής: «Περισσότερα sprinkles». Η Khloe, στέκοντας παραδίπλα, δεν μπορούσε παρά να καμαρώνει την κόρη της που διοικούσε τους πάντες με μια φυσική ευγένεια αλλά και αδιαπραγμάτευτη πυγμή.

Αφού επέδειξε τις εντυπωσιακές «Khloud Birthday Cake» μπότες της, η True Thompson πέρασε στο πιο σημαντικό κομμάτι: τη δοκιμή. Αφού δοκίμασε τα δείγματα, έδωσε την επίσημη έγκρισή της με τη σφραγίδα της εξουσίας της. «Αυτό είναι το δικό μου birthday cake popcorn!» αναφώνησε, και η Khloe αντέδρασε σαν να είχε μόλις κερδίσει το μεγαλύτερο deal της ζωής της. Μπορεί η θητεία της True ως CEO να κρατήσει μόνο μια εβδομάδα, αλλά σίγουρα άφησε το στίγμα της στην εταιρεία.

