Cinema 15.04.2026

Επανάσταση στο Hollywood: Joaquin Phoenix και 1.000 ακόμα επώνυμοι κηρύσσουν «πόλεμο» απέναντι στη συγχώνευση Paramount και Warner Bros

Τo Hollywood ενώνεται ενάντια στη δημιουργία ενός μονοπωλίου που απειλεί να εξαφανίσει τις ανεξάρτητες παραγωγές και χιλιάδες θέσεις εργασίας
Ειρήνη Στόφυλα

Αν νόμιζες πως τα δράματα στο Hollywood περιορίζονται μόνο μπροστά από τις κάμερες, η τελευταία κίνηση των μεγαλύτερων ονομάτων της βιομηχανίας θα σε κάνει να αναθεωρήσεις. Φαντάσου τον Joaquin Phoenix, τον Ben Stiller, την Kristen Stewart, αλλά και δικούς μας ανθρώπους που διαπρέπουν έξω, όπως τον Γιώργο Λάνθιμο, να υπογράφουν μια κοινή επιστολή-φωτιά που στρέφεται κατά της προτεινόμενης συγχώνευσης-μαμούθ μεταξύ της Paramount Skydance και της Warner Bros. Discovery. Δεν πρόκειται για μια απλή διαμαρτυρία, αλλά για μια κραυγή αγωνίας από περισσότερους από 1.000 επαγγελματίες που βλέπουν το κινηματογραφικό τοπίο να στενεύει επικίνδυνα. Σε μια εποχή που οι επιλογές σου ως θεατή ήδη μοιάζουν να περιορίζονται από αλγορίθμους, η προοπτική να μείνουν μόνο τέσσερα μεγάλα στούντιο στις ΗΠΑ φαντάζει εφιαλτική. Οι δημιουργοί προειδοποιούν πως αυτό το deal των 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν αφορά μόνο τα νούμερα των μετόχων, αλλά την ίδια την επιβίωση των ανθρώπων που μοχθούν για να έχεις εσύ κάτι ποιοτικό να δεις στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη.

 

 

Η ανησυχία που εξέφρασαν οι δημιουργοί, με επικεφαλής ονόματα όπως ο David Fincher και ο Denis Villeneuve, εστιάζει στη διάβρωση του ανταγωνισμού. Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά ο Damon Lindelof, δημιουργός του «Watchmen», όταν δύο ιστορικά στούντιο καταλήγουν στην ίδια ιδιοκτησία, το αποτέλεσμα είναι διαισθητικό: το ένα από τα δύο θα γίνει πόλη-φάντασμα. Είδες να τονίζεται στην επιστολή πως η συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης έχει ήδη επιταχύνει την εξαφάνιση των ταινιών μεσαίου προϋπολογισμού, εκείνων δηλαδή των έργων που δεν είναι ούτε υπερπαραγωγές με υπερήρωες ούτε πειραματικά φιλμ, αλλά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του σινεμά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το κόκκινο χαλί του «Euphoria» στο Hollywood – Το καστ επιστρέφει πιο εντυπωσιακό από ποτέ για την πολυαναμενόμενη 3η σεζόν!

Πίσω από τη λάμψη των πρωταγωνιστών, υπάρχει μια ολόκληρη στρατιά εργαζομένων που κινδυνεύει να μείνει στον δρόμο. Τεχνικοί, οδηγοί, ηλεκτρολόγοι και οικοδόμοι των σκηνικών είναι οι πρώτοι που θα «πληρώσουν» τη νύφη των περικοπών που ακολουθούν πάντα τέτοιες συγχωνεύσεις. Η επιστολή ξεκαθαρίζει πως η μείωση των στούντιο σημαίνει λιγότερες ευκαιρίες για απασχόληση και λιγότερα projects, πλήττοντας άμεσα τις τοπικές οικονομίες και τις μικρές επιχειρήσεις που στηρίζουν την παραγωγή. Η απειλή για τη βιωσιμότητα της δημιουργικής κοινότητας είναι πλέον χειροπιαστή και οι υπογράφοντες ζητούν την παρέμβαση των αρχών για να μπει ένα φρένο στη μονοπωλιακή διάθεση των μεγάλων αφεντικών.

Από την πλευρά της, η Paramount προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, υποσχόμενη πως η συγχώνευση θα δημιουργήσει μια εταιρεία ικανή να επενδύσει περισσότερο στην αφήγηση ιστοριών. Δεσμεύτηκαν μάλιστα για την παραγωγή τουλάχιστον 30 ταινιών υψηλής ποιότητας ετησίως με πλήρη κινηματογραφική κυκλοφορία. Ωστόσο, οι δημιουργοί παραμένουν δύσπιστοι, θεωρώντας πως τα συμφέροντα μιας μικρής ομάδας ισχυρών παραγόντων τίθενται πάνω από το κοινό καλό. Με τον Γενικό Εισαγγελέα της Καλιφόρνια, Rob Bonta, να εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο νομικής δράσης για να μπλοκάρει τη συμφωνία, η μάχη για το μέλλον του Hollywood μόλις άρχισε και εσύ παρακολουθείς ένα από τα πιο κρίσιμα κεφάλαια στην ιστορία της ψυχαγωγίας.

Η επιβεβαίωση του cast ότι το Emily in Paris έρχεται Ελλάδα

 

Blake Lively – Justin Baldoni: Στο επίκεντρο παλιό video που μπλέκει την Britney Spears

Blake Lively – Justin Baldoni: Στο επίκεντρο παλιό video που μπλέκει την Britney Spears

15.04.2026
Δούκισσα Νομικού: Το ταξίδι στη Νέα Υόρκη και η έκπληξη με το «batmobile»

Δούκισσα Νομικού: Το ταξίδι στη Νέα Υόρκη και η έκπληξη με το «batmobile»

15.04.2026

Η Amanda Seyfried «χτίζει» το καστ του Mamma Mia 3 με νέα ονόματα που θα κάνουν την ανατροπή
Cinema

Η Amanda Seyfried «χτίζει» το καστ του Mamma Mia 3 με νέα ονόματα που θα κάνουν την ανατροπή

15.04.2026
Η σοκαριστική μεταμόρφωση του Jude Law στο νέο trailer του «The Wizard of the Kremlin»
Cinema

Η σοκαριστική μεταμόρφωση του Jude Law στο νέο trailer του «The Wizard of the Kremlin»

15.04.2026
The Hunger Games: Το νέο trailer του «Sunrise on the Reaping»
Cinema

The Hunger Games: Το νέο trailer του «Sunrise on the Reaping»

15.04.2026
Jennifer Lopez – Brett Goldstein: Η νέα ρομαντική comedy «Office Romance»
Cinema

Jennifer Lopez – Brett Goldstein: Η νέα ρομαντική comedy «Office Romance»

14.04.2026
Οι πρώτες φωτογραφίες του Cillian Murphy και του Daniel Craig από τα γυρίσματα στην Ελλάδα
Cinema

Οι πρώτες φωτογραφίες του Cillian Murphy και του Daniel Craig από τα γυρίσματα στην Ελλάδα

14.04.2026
Η επιβεβαίωση του cast ότι το Emily in Paris έρχεται Ελλάδα
Cinema

Η επιβεβαίωση του cast ότι το Emily in Paris έρχεται Ελλάδα

14.04.2026
House of the Dragon: Πριν την 3η σεζόν έρχεται το mobile game που σε κάνει αληθινό dragonrider
Cinema

House of the Dragon: Πριν την 3η σεζόν έρχεται το mobile game που σε κάνει αληθινό dragonrider

14.04.2026
One Piece: Το Netflix ανακοινώνει την 3η σεζόν και Lego special
Cinema

One Piece: Το Netflix ανακοινώνει την 3η σεζόν και Lego special

14.04.2026
«The Invite»: Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας με το εντυπωσιακό all-star cast
Cinema

«The Invite»: Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας με το εντυπωσιακό all-star cast

14.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα