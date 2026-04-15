Επανάσταση στο Hollywood: Joaquin Phoenix και 1.000 ακόμα επώνυμοι κηρύσσουν «πόλεμο» απέναντι στη συγχώνευση Paramount και Warner Bros

Αν νόμιζες πως τα δράματα στο Hollywood περιορίζονται μόνο μπροστά από τις κάμερες, η τελευταία κίνηση των μεγαλύτερων ονομάτων της βιομηχανίας θα σε κάνει να αναθεωρήσεις. Φαντάσου τον Joaquin Phoenix, τον Ben Stiller, την Kristen Stewart, αλλά και δικούς μας ανθρώπους που διαπρέπουν έξω, όπως τον Γιώργο Λάνθιμο, να υπογράφουν μια κοινή επιστολή-φωτιά που στρέφεται κατά της προτεινόμενης συγχώνευσης-μαμούθ μεταξύ της Paramount Skydance και της Warner Bros. Discovery. Δεν πρόκειται για μια απλή διαμαρτυρία, αλλά για μια κραυγή αγωνίας από περισσότερους από 1.000 επαγγελματίες που βλέπουν το κινηματογραφικό τοπίο να στενεύει επικίνδυνα. Σε μια εποχή που οι επιλογές σου ως θεατή ήδη μοιάζουν να περιορίζονται από αλγορίθμους, η προοπτική να μείνουν μόνο τέσσερα μεγάλα στούντιο στις ΗΠΑ φαντάζει εφιαλτική. Οι δημιουργοί προειδοποιούν πως αυτό το deal των 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν αφορά μόνο τα νούμερα των μετόχων, αλλά την ίδια την επιβίωση των ανθρώπων που μοχθούν για να έχεις εσύ κάτι ποιοτικό να δεις στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη.

Η ανησυχία που εξέφρασαν οι δημιουργοί, με επικεφαλής ονόματα όπως ο David Fincher και ο Denis Villeneuve, εστιάζει στη διάβρωση του ανταγωνισμού. Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά ο Damon Lindelof, δημιουργός του «Watchmen», όταν δύο ιστορικά στούντιο καταλήγουν στην ίδια ιδιοκτησία, το αποτέλεσμα είναι διαισθητικό: το ένα από τα δύο θα γίνει πόλη-φάντασμα. Είδες να τονίζεται στην επιστολή πως η συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης έχει ήδη επιταχύνει την εξαφάνιση των ταινιών μεσαίου προϋπολογισμού, εκείνων δηλαδή των έργων που δεν είναι ούτε υπερπαραγωγές με υπερήρωες ούτε πειραματικά φιλμ, αλλά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του σινεμά.

Πίσω από τη λάμψη των πρωταγωνιστών, υπάρχει μια ολόκληρη στρατιά εργαζομένων που κινδυνεύει να μείνει στον δρόμο. Τεχνικοί, οδηγοί, ηλεκτρολόγοι και οικοδόμοι των σκηνικών είναι οι πρώτοι που θα «πληρώσουν» τη νύφη των περικοπών που ακολουθούν πάντα τέτοιες συγχωνεύσεις. Η επιστολή ξεκαθαρίζει πως η μείωση των στούντιο σημαίνει λιγότερες ευκαιρίες για απασχόληση και λιγότερα projects, πλήττοντας άμεσα τις τοπικές οικονομίες και τις μικρές επιχειρήσεις που στηρίζουν την παραγωγή. Η απειλή για τη βιωσιμότητα της δημιουργικής κοινότητας είναι πλέον χειροπιαστή και οι υπογράφοντες ζητούν την παρέμβαση των αρχών για να μπει ένα φρένο στη μονοπωλιακή διάθεση των μεγάλων αφεντικών.

Από την πλευρά της, η Paramount προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, υποσχόμενη πως η συγχώνευση θα δημιουργήσει μια εταιρεία ικανή να επενδύσει περισσότερο στην αφήγηση ιστοριών. Δεσμεύτηκαν μάλιστα για την παραγωγή τουλάχιστον 30 ταινιών υψηλής ποιότητας ετησίως με πλήρη κινηματογραφική κυκλοφορία. Ωστόσο, οι δημιουργοί παραμένουν δύσπιστοι, θεωρώντας πως τα συμφέροντα μιας μικρής ομάδας ισχυρών παραγόντων τίθενται πάνω από το κοινό καλό. Με τον Γενικό Εισαγγελέα της Καλιφόρνια, Rob Bonta, να εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο νομικής δράσης για να μπλοκάρει τη συμφωνία, η μάχη για το μέλλον του Hollywood μόλις άρχισε και εσύ παρακολουθείς ένα από τα πιο κρίσιμα κεφάλαια στην ιστορία της ψυχαγωγίας.

