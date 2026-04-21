Η Antigoni μίλησε για τη συμμετοχή της στο Love Island «χωρίς φίλτρα»

eurovision 2026 Κύπρος
Σε συνέντευξή της στο The 2Night Show, η Antigoni εξήγησε γιατί μπήκε στο reality και πώς αυτό επηρέασε τη μουσική της πορεία
Με αφορμή τη συμμετοχή της στη Eurovision 2026, η Antigoni μίλησε ανοιχτά για την πορεία της, τη μουσική της διαδρομή αλλά και την εμπειρία της από την τηλεοπτική της παρουσία στο Love Island UK.

Η Antigoni βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» και αναφέρθηκε τόσο στην προετοιμασία της για τη Eurovision με την Κύπρο, όσο και στην επαγγελματική της εξέλιξη μέσα από διαφορετικά projects. Όπως σημείωσε, η μουσική υπήρχε πάντα στη ζωή της, με στόχο να εξελιχθεί επαγγελματικά στον χώρο του τραγουδιού.


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι δηλώσεις της για το Love Island, στο οποίο συμμετείχε το 2022 στη Βρετανία. Η ίδια ανέφερε ότι μπήκε στο ριάλιτι με στόχο την αναγνωρισιμότητα και όχι για να αναζητήσει τον έρωτα, επισημαίνοντας ότι η επιλογή αυτή τη βοήθησε να γίνει πιο γνωστή στο ευρύ κοινό.

Antigoni – «The 2Night Show»: Οι δηλώσεις της για τη Eurovision και την προσωπική της πορεία

Παρά τη σύντομη παραμονή της στο παιχνίδι, η Antigoni υποστήριξε ότι η εμπειρία αυτή συνέβαλε στη μετέπειτα επαγγελματική της πορεία, καθώς της έδωσε μεγαλύτερη έκθεση και νέες ευκαιρίες στον χώρο της μουσικής.


Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σχέση της με την οικογένειά της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μητέρα της, την οποία θέλει διαρκώς στο πλευρό της, ειδικά ενόψει της συμμετοχής της στη Eurovision 2026. Όπως δήλωσε, η παρουσία της αποτελεί σημαντικό στήριγμα σε κάθε μεγάλο επαγγελματικό της βήμα.


Με το τραγούδι «Jalla», η Antigoni ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει την Κύπρο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

«Practical Magic 2»: Το πρώτο teaser που ανοίγει ξανά την κινηματογραφική μαγεία

