Η διαχρονική κομψότητα της Orsalia Parthenis συναντά τη φρεσκάδα της νέας γενιάς με τον Akyla και τον Papazo στο MadWalk 2025 by Three Cents

Στο σημείο όπου η μόδα συναντά τον ήχο και ο ρυθμός παίρνει μορφή, επιστρέφει τo MadWalk 2025 by Three Cents, το πιο ανατρεπτικό fashion music project της χρονιάς. Εδώ και 15 χρόνια, έχει κατορθώσει να ενώσει δύο κόσμους που φαινομενικά κινούνται παράλληλα, τη μόδα και τη μουσική, σε ένα ενιαίο, ζωντανό θέαμα που ξυπνά όλες τις αισθήσεις.

Στις 26 Νοεμβρίου, το Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο θα γεμίσει φως, κίνηση και ενέργεια. Φέτος, επιστρέφει με νέο όραμα και θέμα τη μεταμόρφωση, μια έννοια που εκφράζει την ανανέωση, τη δημιουργική εξέλιξη, αλλά και την πίστη στην ταυτότητα.

Διάβασε επίσης: Ποιοι θα λάμψουν στο MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

Αυτή τη χρονιά, η Orsalia Parthenis, η σχεδιάστρια που έχει ταυτίσει το όνομά της με τη διαχρονική κομψότητα και τη σιωπηλή δύναμη του φωτός, συναντά δύο από τους πιο φρέσκους και πολλά υποσχόμενους καλλιτέχνες της νέας γενιάς: τον Akyla και τον Papazo. Τρεις δημιουργοί, τρεις διαφορετικές πορείες, που ενώνονται για να γεννήσουν μια στιγμή όπου η μουσική και η μόδα δεν στέκονται δίπλα δίπλα, αλλά συνυπάρχουν ως ένα σώμα με κοινή αναπνοή.

Orsalia Parthenis

Η Orsalia Parthenis είναι κάτι πολύ περισσότερο από σχεδιάστρια μόδας. Είναι φύλακας μιας παράδοσης, ενός ύφους που έχει ριζώσει βαθιά μέσα στην ελληνική έννοια της κομψότητας και της αυθεντικότητας. Από τη δεκαετία του ’70, όταν ο οίκος Parthenis γεννήθηκε, η αισθητική του υπήρξε μια ωδή στις καθαρές γραμμές, στη λιτότητα και στην ισορροπία. Ένα βλέμμα που ξεκινά από το Αιγαίο, από το φως και την απλότητα του ελληνικού τοπίου, και καταλήγει σε μια σχεδόν φιλοσοφική στάση απέναντι στο ρούχο.

Σήμερα, συνεχίζει αυτή την παράδοση με δική της πνοή, ανανεώνοντας χωρίς να αλλοιώνει. Η γραμμή της είναι σταθερή, αλλά ποτέ στατική, ήσυχη, αλλά γεμάτη ζωή. Η αισθητική της δεν υπακούει σε τάσεις, αλλά σε αξίες.

Για εκείνη, η μόδα δεν είναι επίδειξη, αλλά παρουσία. Δεν είναι θόρυβος, αλλά γλώσσα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος στέκεται μέσα στον κόσμο, ντυμένος όχι για να εντυπωσιάσει, αλλά για να είναι ο εαυτός του.

«Αν έβλεπα όλες τις συλλογές μου σαν ένα ενιαίο αφήγημα», λέει, «θα έλεγα πως μιλούν για τον άνθρωπο μέσα στο ρούχο, όχι για το ρούχο πάνω στον άνθρωπο».

Η νέα της συλλογή, με τίτλο Virescence, είναι ένας ύμνος στην αναγέννηση. Μια ήσυχη υπόσχεση ζωής μέσα σε έναν κόσμο που κινείται ακατάπαυστα. Το όνομα σημαίνει «πρασίνισμα», η στιγμή που η φύση ξυπνά, όταν οι πρώτες αποχρώσεις του πράσινου απλώνονται στο φως. Η Orsalia Parthenis μεταφράζει αυτή τη στιγμή σε ύφασμα και κίνηση: μαλακά βαμβάκια, φυσικά υλικά, οργανικά σχήματα, λεπτές γραμμές που αναδεικνύουν το σώμα χωρίς να το δεσμεύουν. Η χρωματική παλέτα ακροβατεί ανάμεσα στο λευκό, το γήινο nude, τα mineral neutrals και τις φωτεινές πινελιές του acid green και του citrus, αποχρώσεις που θυμίζουν δροσιά, πρωινό φως και καθαρή ενέργεια.

Η συλλογή δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει, επιδιώκει να γαληνέψει. Είναι ένα κάλεσμα επιστροφής στην ουσία, σε εκείνη την απλή, σχεδόν αρχέγονη ανάγκη να νιώθεις ελεύθερος μέσα στα ρούχα σου. «Η μόδα για μένα είναι μια άσκηση ισορροπίας», σημειώνει η σχεδιάστρια. «Ανάμεσα στο παρελθόν και το τώρα, στην απλότητα και τη λεπτομέρεια, στην ηρεμία και τη ζωτικότητα. Η μόδα μπορεί να είναι ήσυχη, αλλά και δυνατή, μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ελεύθερος χωρίς επίδειξη».

Η Virescence είναι ακριβώς αυτή η ισορροπία που περιγράφει. Μια συλλογή που δεν φωνάζει, αλλά φωτίζει. Δεν επιδεικνύεται, αλλά αφηγείται. Ένα ενδυματολογικό μανιφέστο που δείχνει πως η κομψότητα δεν βρίσκεται στη διακόσμηση, αλλά στη διαύγεια.

Στον κόσμο της Orsalia Parthenis, η μόδα δεν είναι εργαλείο εντυπωσιασμού. Είναι τρόπος να βρεις ρυθμό με τον εαυτό σου. Τα ρούχα της θυμίζουν τη ροή της θάλασσας, την απλότητα της αναπνοής, τη δύναμη που κρύβεται στη σιωπή. Και ίσως γι’ αυτό ο κόσμος, βλέποντας τις δημιουργίες της, δεν λέει απλώς «είναι όμορφο». Λέει με βεβαιότητα: «Αυτό είναι Parthenis».

Akylas

Ο Akylas είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες νέους καλλιτέχνες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Με ευαισθησία, θάρρος και αληθινή καλλιτεχνική ταυτότητα, εκπροσωπεί μια γενιά που δεν φοβάται να εκτεθεί, να πει την αλήθεια της και να μεταμορφώσει το προσωπικό βίωμα σε τέχνη. Το ύφος του κινείται ανάμεσα στην indie και στην alternative αισθητική, με ήχους που μπλέκουν το ηλεκτρονικό στοιχείο με τον λυρισμό, και στίχους που αγγίζουν θέματα αγάπης, ελευθερίας και αυτογνωσίας.

Η πορεία του έχει ήδη χαράξει ξεχωριστό μονοπάτι. Aπό τα singles «Φθηνόκρασο» και «Έλα Κοντά», μέχρι το πιο πρόσφατο «Εκδήλωσου», ένα queer power anthem που υμνεί την ελευθερία και την αυτοέκφραση, έχει αποδείξει πως η μουσική μπορεί να είναι ταυτόχρονα ευάλωτη και δυνατή.

Τη φετινή του συμμετοχή στο MadWalk 2025 by Three Cents τη βλέπει ως ορόσημο στη διαδρομή του. «Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό να τραγουδάς σε ένα stage από το οποίο έχουν περάσει τόσοι καλλιτέχνες που θαύμαζα», λέει. Για εκείνον, δεν είναι απλώς μια εμφάνιση, αλλά μια ευκαιρία να συνδέσει τον ήχο με την εικόνα, τη μουσική με την κίνηση, τη φωνή με την αισθητική. «Δεν αρκεί να ανέβεις και να τραγουδήσεις. Πρέπει να μπεις στον κόσμο του σχεδιαστή, να τον καταλάβεις, να τον σεβαστείς, και μετά να τον μεταφράσεις μέσα από τη δική σου τέχνη».

Στη σκηνή θα μοιραστεί τη στιγμή με τον Papazo, έναν φίλο και συνεργάτη που εκτιμά βαθιά. Μαζί δημιούργησαν το τραγούδι «Ατελιέ», που τώρα αποκτά νέα ζωή πάνω στο runway, μετατρέποντας το stage σε χώρο συναισθημάτων και αισθητικής εμπειρίας. «Θέλω ο κόσμος να φύγει με ένα αίσθημα που δεν μπορεί να εξηγήσει», λέει. «Να θυμάται κάτι που ένιωσε, μια σπίθα που μένει».

Για τον Akyla, αυτή η εμφάνιση δεν είναι απλώς ένα επόμενο βήμα, είναι ένα πέρασμα σε μια πιο ώριμη, εσωτερική φάση δημιουργίας. Μια εποχή όπου η τέχνη του παύει να είναι μόνο ήχος και γίνεται εμπειρία. Εκεί που η μουσική, η εικόνα και η ταυτότητα συναντιούνται για να διαμορφώσουν μια νέα φωνή, τη φωνή μιας νέας εποχής.

Papazo

Ο Papazo, το καλλιτεχνικό όνομα του Βασίλη Παπαζώτου, εισέρχεται φέτος στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents με αυτοπεποίθηση και τη συνείδηση ότι συμμετέχει σε κάτι μεγαλύτερο από ένα μουσικό act. «Είναι κάτι που πάντα ήθελα να ζήσω. Μου αρέσει η μόδα, το concept, όλη η ενέργεια του project», λέει.

Η πορεία του δεν είναι τυχαία, ξεκίνησε ως ένας τραγουδοποιός‑παραγωγός που μετέτρεψε το προσωπικό του μπαλκόνι στην Αθήνα σε μικρό στούντιο και χώρο για live sessions. Μέσα από το project «Μουσικό Μπαλκόνι», όπου κάθε Κυριακή φιλοξενούσε διασκευές αγαπημένων τραγουδιών και πρωτότυπες συνθέσεις, κατάφερε να γίνει viral στο TikTok, να προσελκύσει νέα κοινά και τελικά να κατακτήσει βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος» στα MAD Video Music Awards 2025.

Η αισθητική του βρίσκει φυσική συνέχεια στον οίκο Parthenis. Η μουσική του, γεμάτη εικόνες και ατμόσφαιρα, συναντά την καθαρότητα των γραμμών, τα κοψίματα και τη χρωματική παλέτα της συλλογής Virescence. «Τα κοψίματα, οι γραμμές, τα χρώματα, όλα ταίριαξαν αμέσως με τη μουσική μου ταυτότητα», εξηγεί, επισημαίνοντας πως για εκείνον η μόδα και η μουσική είναι δύο εκφράσεις της ίδιας γλώσσας. Δύο τρόποι να δείξεις ποιος είσαι χωρίς να χρειάζεται να πεις τίποτα.

Η χαρά και ο ενθουσιασμός που ένιωσε όταν έμαθε ότι θα συμμετάσχει στο MadWalk ήταν αυθόρμητη. «Η πρώτη μου σκέψη ήταν πως πρόκειται να κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό. Ένα μείγμα χαράς, ανυπομονησίας, τιμής και ενθουσιασμού πλημμύρισε μέσα μου», λέει. Η προετοιμασία του για την εμφάνιση ήταν επίσης διαφορετική από ό,τι έχει συνηθίσει. «Είναι διαφορετικό γιατί είναι ένα τηλεοπτικό show που δεν έχω συνηθίσει να κάνω».

Ο συνδυασμός της προσωπικής του μουσικής ταυτότητας με τη μόδα έχει μεγάλη σημασία για τον ίδιο. «Ο συνδυασμός με τον οίκο είναι κατάλληλος, γιατί η καλλιτεχνική μας ματιά συμπλέει με τον τρόπο που εκφράζω τη μουσική μου», σημειώνει. Η συνεργασία αυτή του δίνει τη δυνατότητα να φέρει τη μουσική του στο προσκήνιο με έναν τρόπο που υπηρετεί ταυτόχρονα και την αισθητική του οίκου.

Η συμμετοχή στο MadWalk δεν είναι απλώς μια εμφάνιση, αλλά μια ευκαιρία για δημιουργικότητα και πειραματισμό. Ο Papazo βλέπει τη στιγμή αυτή ως ένα ενιαίο αφήγημα, όπου η μουσική και η μόδα συναντιούνται για να δημιουργήσουν ένα κοινό συναίσθημα με το κοινό.

Το MadWalk 2025 by Three Cents υπόσχεται να μείνει στη μνήμη όλων ως μια συνάντηση τέχνης και αισθητικής. Η Orsalia Parthenis φέρνει την ηρεμία και τη διαχρονική κομψότητα των δημιουργιών της, ενώ ο Akylas και ο Papazo προσθέτουν τον ρυθμό και την ενέργεια της νέας γενιάς. Μαζί, η μόδα και η μουσική συνυφαίνονται σε ένα κοινό παλμό, όπου κάθε στιγμή πάνω στη σκηνή είναι και μια μικρή αποκάλυψη. Και όταν οι φώτα σβήσουν, αυτό που μένει είναι η αίσθηση πως την τέχνη δεν την βλέπεις, αλλά να τη νιώθεις.

Διάβασε επίσης: Φωτιά στη σκηνή: Όλοι οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…