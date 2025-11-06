MadWalk Banner
Η Αθηνά Κλήμη στο MadWalk TV: «Ακολουθώ τα trends, αλλά με τη δική μου λογική»

Η Αθηνά Κλήμη μιλά για τη μόδα, την αυθεντικότητα και τη δύναμη του προσωπικού στιλ, αποδεικνύοντας πως η αυτοπεποίθηση είναι το πιο διαχρονικό trend
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του MadWalk TV, οι Σουζάνα και Χρυσάνθη υποδέχονται την Αθηνά Κλήμη, σε μια συζήτηση γεμάτη μόδα και στιλ. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, η Αθηνά παραδέχεται πως τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να παρακολουθεί πιο στενά τις τάσεις, χωρίς όμως να χάνει τη δική της ταυτότητα. «Αναγκαστικά λόγω δουλειάς τα παρακολουθώ, αλλά πάντα τα βάζω στη δική μου λογική, γιατί είμαι και λίγο πιο αθλητική», εξηγεί.

Φέτος, δηλώνει fan του καφέ, μιας από τις κυρίαρχες αποχρώσεις της σεζόν: «Το έχω κάψει, παιδιά! Μόνο καφε ρούχα αγοράζω, πραγματικά. Αν ανοίξεις την ντουλάπα μου, είναι σαν να είμαι κανένα σκυλί!», λέει γελώντας. Την ίδια στιγμή, ξεχωρίζει μια τάση που έχει λατρέψει: «Αυτά τα midi φορέματα με δαντέλα, που τα φοράς και με jean, μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι θηλυκά αλλά και cool ταυτόχρονα».

Διάβασε επίσης: H Μαριαγάπη Ξυπολιά στο MadWalk TV: Οι αποκαλύψεις για τη φετινή της εμφάνιση και το backstage

Όταν η κουβέντα φτάνει στο look που ετοιμάζει για το επερχόμενο MadWalk 2025 by Three Cents, η Αθηνά αποκαλύπτει πως θέλει να πειραματιστεί με το κοντό μαλλί: «Θέλω να κάνω κάτι σε wet look ή να το κόψω λίγο πιο πάνω, να είναι πιο αυστηρό καρέ. Λίγοι τολμούν αυτό το μαλλί και θέλω να το τιμήσω».

Μιλώντας για τις γυναίκες που ρισκάρουν με το στιλ τους, σημειώνει: «Μου αρέσει που όλο και περισσότερες τολμούν να αφήσουν πίσω το μακρύ, ξανθό μαλλί. Δεν χρειάζεται όλες να δείχνουμε το ίδιο. Εμένα το ξανθό το κράτησα μόνο γιατί με το μελαχρινό δεν έγραφα καλά στην κάμερα».

Η Αθηνά Κλήμη αποδεικνύει πως το προσωπικό στιλ δεν είναι απλώς θέμα τάσης, αλλά στάσης ζωής.

Διάβασε επίσης: Ο Ακύλας στο MadWalk TV: Το TikTok, το MadWalk και η διαδρομή του προς τη Eurovision

