Εκπομπές Mad TV 07.11.2025

Ο Dr. Chris στο MadWalk TV: Η προσωπική του ματιά στη μόδα και οι προετοιμασίες για το MadWalk 2025 by Three Cents

drchris
Ο Dr. Chris μιλάει στο MadWalk TV για τη μόδα και την καθημερινή ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του MadWalk TV, η Σουζάνα και η Χρυσάνθη υποδέχονται τον Dr. Chris για μια συζήτηση γεμάτη μόδα, προσωπικότητα και backstage στιγμές. Ο Dr. Chris, πάντα χαλαρός και αυθεντικός, μιλά για τη συμμετοχή του στο MadWalk 2025 by Three Cents και την εμπειρία του να βρίσκεται μπροστά στις κάμερες. Όπως εξηγεί, «Σίγουρα νιώθω μεγαλύτερη σιγουριά, εφόσον το έχω ήδη κάνει», τονίζοντας την άνεση που έχει αποκτήσει μέσα από τις προηγούμενες εμφανίσεις του.

Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το προσωπικό στιλ και τα αγαπημένα του trends. Ο Dr. Chris αποκαλύπτει ότι επιλέγει πάντα κομμάτια που εκφράζουν την προσωπικότητά του, χωρίς να ακολουθεί τυφλά τις τάσεις. «Μ’ αρέσουν τα ταξίδια και προσπαθώ να συνδυάζω διαφορετικά στοιχεία στη ζωή μου», εξηγεί, δείχνοντας πώς η δημιουργικότητα και η ισορροπία βρίσκουν χώρο στην καθημερινότητά του. Παράλληλα, αναφέρεται στη σημασία της υπομονής και της προετοιμασίας για κάθε act, καθώς και στη χαρά που παίρνει από τη συνεργασία με καλλιτέχνες και designers: «Έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει καλό κλίμα στα καμαρίνια και να ταιριάζουν οι πρόβες», λέει με ενθουσιασμό.

dr_chris

Ο Dr. Chris δεν διστάζει να μιλήσει και για την προσωπική του ζωή και τις στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για να βρει ισορροπία. «Υπάρχουν στιγμές που χρειάζομαι απόσταση για να ανασυνταχθώ», παραδέχεται, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ψυχικής ηρεμίας, ειδικά για όσους βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο.

Το επεισόδιο ολοκληρώνεται με την προετοιμασία για τα επόμενα acts του MadWalk 2025 by Three Cents και την αναμονή για εντυπωσιακές εμφανίσεις, ενώ δίνει μια συμβουλή για όλους όσους θέλουν να συμμετάσχουν: «Αυτοπεποίθηση, ένα λαμπερό χαμόγελο και πρόβες», λέει, αποδεικνύοντας πως η σιγουριά και η θετική ενέργεια είναι τα κλειδιά για μια επιτυχημένη παρουσία.

MadWalk TV
