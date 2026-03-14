Το Netflix δίνει έως 600 εκατ. δολάρια για την AI εταιρεία του Ben Affleck

Το Netflix αποκτά την startup τεχνητής νοημοσύνης που ίδρυσε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης, Ben Affleck, με στόχο να φέρει νέα εργαλεία παραγωγής στον κινηματογράφο

Ο Ben Affleck δεν είναι μόνο ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς και σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, αλλά και ένας δημιουργός που τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο παράγονται οι ταινίες. Η τελευταία του επιχειρηματική κίνηση φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτή τη φιλοσοφία, καθώς ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός προχώρησε σε μια ιδιαίτερα σημαντική συμφωνία με το Netflix.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η πλατφόρμα streaming απέκτησε την startup τεχνητής νοημοσύνης InterPositive, την οποία ίδρυσε ο Affleck το 2022. Η συμφωνία θα μπορούσε να αποφέρει έως και 600 εκατομμύρια δολάρια στον ίδιο και στους επενδυτές της εταιρείας, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι απόδοσης.

Η κίνηση αυτή θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεργασίες ανάμεσα στη βιομηχανία του streaming και την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της κινηματογραφικής παραγωγής.

Η startup που ίδρυσε ο Ben Affleck

Ο Ben Affleck ίδρυσε την InterPositive στο Λος Άντζελες το 2022, δημιουργώντας μια ομάδα περίπου 16 μηχανικών, ερευνητών και δημιουργικών επαγγελματιών. Στόχος της εταιρείας ήταν να αναπτύξει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που θα βοηθούν τους κινηματογραφιστές να αντιμετωπίζουν τεχνικές δυσκολίες κατά τη διαδικασία παραγωγής. Σε δήλωσή του μετά τη συμφωνία με το Netflix, ο Ben Affleck ανέφερε ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με τη συνεργασία και εξήγησε τη φιλοσοφία πίσω από την τεχνολογία που ανέπτυξε η εταιρεία.

Όπως σημείωσε, η πλατφόρμα δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει πρακτικά προβλήματα που ο ίδιος έχει συναντήσει ως σκηνοθέτης και παραγωγός. «Η InterPositive είναι ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε για να λύσει συγκεκριμένα προβλήματα που έχω αντιμετωπίσει ως κινηματογραφιστής και να σε φέρει πιο κοντά στη δημιουργική διαδικασία», ανέφερε σε σχετικό βίντεο που δημοσίευσε το Netflix.

Πώς χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στην παραγωγή

Ο Ben Affleck τόνισε ότι το σύστημα της InterPositive δεν δημιουργεί περιεχόμενο από το μηδέν, όπως συμβαίνει με άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Αντίθετα, η τεχνολογία βασίζεται στο υλικό που δημιουργεί ήδη ο ίδιος ο σκηνοθέτης. «Δεν πρόκειται για απλές εντολές κειμένου που παράγουν κάτι από το μηδέν», εξήγησε. «Δημιουργείς πρώτα την ταινία σου και στη συνέχεια μπορείς να χτίσεις ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης πάνω στο δικό σου υλικό».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα εργαλεία αυτά μπορούν να βοηθήσουν σε πολλές πρακτικές εργασίες της κινηματογραφικής παραγωγής, όπως η αφαίρεση καλωδίων από σκηνές κασκαντέρ, η αλλαγή κάδρου σε ένα πλάνο, η διόρθωση λήψεων που δεν πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, η προσαρμογή του φωτισμού ή η βελτίωση των φόντων. Ο Ben Affleck υποστηρίζει ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να μειώσει σημαντικά τα τεχνικά εμπόδια που συχνά καθυστερούν ή δυσκολεύουν την παραγωγή μιας ταινίας.

«Η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί την αφήγηση»

Παράλληλα, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης υπογράμμισε ότι στόχος της εταιρείας δεν είναι να αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα των ανθρώπων. Αντίθετα, όπως είπε, η φιλοσοφία πίσω από την InterPositive είναι να διατηρηθεί ο ανθρώπινος χαρακτήρας της αφήγησης. «Θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό που κάνει την αφήγηση ανθρώπινη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να γίνεται με υπευθυνότητα και με σεβασμό στις δημιουργικές αξίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Παράλληλα projects με τον Matt Damon

Την ίδια περίοδο ο Ben Affleck συνεχίζει να δραστηριοποιείται έντονα και στον χώρο της παραγωγής μέσω της εταιρείας Artists Equity, την οποία ίδρυσε μαζί με τον παιδικό του φίλο Matt Damon και τον επενδυτή Gerry Cardinale της RedBird Capital. Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν ως γείτονες στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης και έγιναν παγκοσμίως γνωστοί όταν έγραψαν μαζί το σενάριο της ταινίας «Good Will Hunting» το 1997, το οποίο κέρδισε το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου.

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, οι Ben Affleck και Matt Damon θα είναι επίσης εκτελεστικοί παραγωγοί σε μια νέα ταινία του σκηνοθέτη Tom McCarthy για τη Sony Pictures Classics, στην οποία θα πρωταγωνιστούν οι Paul Rudd, Evan Peters, Amy Ryan, Paul Giamatti και Tatiana Maslany.

Ο Ben Affleck παραμένει ιδιαίτερα δραστήριος και πίσω από την κάμερα. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «Animals», ενός θρίλερ ομηρίας που θα κυκλοφορήσει στο Netflix. Στην ταινία, την οποία ο ίδιος συνυπογράφει στο σενάριο, σκηνοθετεί, παράγει και πρωταγωνιστεί, υποδύεται έναν υποψήφιο δήμαρχο του Λος Άντζελες. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Gillian Anderson, Kerry Washington και Steven Yeun. Πρόκειται για την έκτη σκηνοθετική δουλειά του Ben Affleck, μετά τις ταινίες «Gone Baby Gone», «The Town», «Argo», «Live by Night» και «Air».

Η νέα συμφωνία με το Netflix δείχνει ότι ο Ben Affleck δεν περιορίζεται πλέον μόνο στον ρόλο του ηθοποιού ή σκηνοθέτη, αλλά επεκτείνει τη δραστηριότητά του και στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της κινηματογραφικής παραγωγής.

