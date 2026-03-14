7 red flags στην αρχή μιας σχέσης που πολλοί αγνοούν

Αυτά τα red flags δεν σημαίνουν ότι μια σχέση είναι καταδικασμένη, αλλά είναι σημαντικό να τα αναγνωρίζουμε και να τα αξιολογούμε προσεκτικά

Η αρχή μιας νέας σχέσης είναι συχνά γεμάτη ενθουσιασμό, έντονα συναισθήματα και την αίσθηση ότι όλα μπορούν να εξελιχθούν όμορφα. Σε αυτή τη φάση, είναι πολύ εύκολο να επικεντρωνόμαστε μόνο στα θετικά στοιχεία του άλλου ανθρώπου και να αγνοούμε μικρές συμπεριφορές που μας προβληματίζουν. Πολλές φορές, μάλιστα, δικαιολογούμε πράγματα που υπό άλλες συνθήκες θα μας έκαναν εντύπωση.

Ωστόσο, κάποιες συμπεριφορές που εμφανίζονται από νωρίς σε μια γνωριμία μπορεί να αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια για το πώς θα εξελιχθεί η σχέση στο μέλλον. Αυτά τα λεγόμενα red flags δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι μια σχέση είναι καταδικασμένη, αλλά είναι σημαντικό να τα αναγνωρίζουμε και να τα αξιολογούμε προσεκτικά. Ας δούμε λοιπόν 7 σημάδια που πολλοί άνθρωποι τείνουν να αγνοούν στην αρχή μιας σχέσης.

1. Προχωράει υπερβολικά γρήγορα

Όταν κάποιος από την αρχή μιλάει για έντονη δέσμευση, κοινά σχέδια ή μεγάλα συναισθήματα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μπορεί να φαίνεται ρομαντικό. Ωστόσο, η υπερβολική βιασύνη συχνά δεν αφήνει χώρο για να γνωριστούν πραγματικά δύο άνθρωποι. Οι υγιείς σχέσεις χρειάζονται χρόνο για να χτιστούν.

2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια

Αν από νωρίς πιέζει για πράγματα που δεν σε κάνουν να νιώθεις άνετα είτε πρόκειται για χρόνο, προσωπικό χώρο ή αποφάσεις, αυτό είναι ένα σημάδι που δεν πρέπει να αγνοηθεί. Ο σεβασμός στα όρια του άλλου είναι βασικό στοιχείο μιας ισορροπημένης σχέσης.

3. Μιλάει συνεχώς αρνητικά για τους πρώην του

Το να αναφέρει κάποιος παλιές σχέσεις είναι φυσιολογικό. Όταν όμως όλες οι προηγούμενες σχέσεις παρουσιάζονται ως αποτυχημένες αποκλειστικά λόγω των άλλων, ίσως δείχνει δυσκολία στο να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.

4. Η συμπεριφορά του αλλάζει απότομα

Στην αρχή μπορεί να δείχνει πολύ ενδιαφέρον, αλλά ξαφνικά να γίνεται απόμακρος ή αδιάφορος χωρίς εξήγηση. Αυτή η ασυνέπεια μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση και ανασφάλεια μέσα στη σχέση.

5. Προσπαθεί να ελέγξει τον χρόνο ή τις επιλογές σου

Ακόμη και με τρόπο που φαίνεται «αθώος», αν κάποιος αρχίζει να σχολιάζει υπερβολικά το πού πας, με ποιον βγαίνεις ή πώς περνάς τον χρόνο σου, μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς.

6. Δεν δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον να σε γνωρίσει

Μια σχέση δεν αφορά μόνο την έλξη αλλά και την ουσιαστική γνωριμία. Αν οι συζητήσεις περιστρέφονται κυρίως γύρω από τον ίδιο και δεν δείχνει περιέργεια για τη ζωή, τις σκέψεις ή τα ενδιαφέροντά σου, αυτό μπορεί να δείχνει έλλειψη συναισθηματικής επένδυσης.

7. Υποτιμά ή κοροϊδεύει πράγματα που είναι σημαντικά για σένα

Ακόμη κι αν παρουσιάζεται ως χιούμορ, τα επαναλαμβανόμενα σχόλια που μειώνουν τα ενδιαφέροντα, τις επιλογές ή τις αξίες σου δεν είναι καλό σημάδι. Σε μια υγιή σχέση, οι σύντροφοι στηρίζουν και σέβονται ο ένας τον άλλον.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

