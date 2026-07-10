Ο Timothée Chalamet για το τέλος του «Dune»: «Ένιωσα ότι έχανα ένα κομμάτι του εαυτού μου»

Ο Timothée Chalamet αποχαιρετά τον εμβληματικό ρόλο του Paul Atreides, περιγράφοντας το κλείσιμο της τριλογίας ως μια βαθιά συναισθηματική εμπειρία

Με μια ματιά Ο Timothée Chalamet ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του «Dune: Part Three», της τελευταίας ταινίας της τριλογίας.

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι ένιωθε νοσταλγία και σαν να έχανε ένα κομμάτι του εαυτού του.

Ο Chalamet πιστώνει στον σκηνοθέτη Denis Villeneuve την ειλικρινή και σοβαρή προσέγγιση του project.

Ο Villeneuve εξήρε την ωριμότητα του Chalamet, ενώ ο ηθοποιός συμβούλεψε τον νεότερο εαυτό του να απολαύσει το καλλιτεχνικό εγχείρημα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ολόκληρη εποχή κλείνει για τον Timothée Chalamet, ο οποίος ολοκλήρωσε πρόσφατα τα γυρίσματα της τρίτης και τελευταίας ταινίας της επικής τριλογίας «Dune». Για τον 30χρονο ηθοποιό, το τέλος αυτής της δεκαετούς σχεδόν διαδρομής δεν αποτελεί απλώς την ολοκλήρωση ενός επαγγελματικού project, αλλά τον αποχωρισμό από ένα «κομμάτι του εαυτού του».

Κατά τη διάρκεια του Global IMAX Fan Event που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου στο Λος Άντζελες, με αφορμή την παρουσίαση του τρέιλερ για το «Dune: Part Three», ο Chalamet μίλησε με βαθιά συγκίνηση για την εμπειρία του. Περιέγραψε το κλείσιμο της τριλογίας ως το πιο φορτισμένο συναισθηματικά κεφάλαιο της συνεργασίας του με τον σκηνοθέτη Denis Villeneuve.

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«Ένιωθα νοσταλγία ακόμα και τη στιγμή που βρισκόμουν στα γυρίσματα», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός. «Ήταν σαν να χάνω ένα κομμάτι του εαυτού μου, καθώς συνειδητοποιούσα ότι αυτή η απίστευτη κινηματογραφική οικογένεια έφτανε στο τέλος της κοινής της πορείας».

Η πίστη στο όραμα του Villeneuve

Ο Chalamet, ο οποίος ενσαρκώνει τον Paul Atreides από το 2018, αναφέρθηκε και στο δημιουργικό σθένος που χαρακτήρισε τη μεταφορά του έργου του Frank Herbert στη μεγάλη οθόνη. Όπως τόνισε, η ομάδα δεν αντιμετώπισε ποτέ το εγχείρημα με επιπολαιότητα, αλλά με απόλυτη σοβαρότητα και ειλικρίνεια, μια προσέγγιση που ο ίδιος πιστώνει στον Denis Villeneuve.

Timothée Chalamet Was ‘Melancholic’ Filming the End of ‘Dune: Part Three;: ‘Felt Like I Was Losing a Part of Me’ https://t.co/h3OGJ7MDbN — People (@people) July 9, 2026



Από την πλευρά του, ο Villeneuve δεν παρέλειψε να εκθειάσει την ωριμότητα του πρωταγωνιστή του: «Στην πρώτη ταινία είδαμε ένα νεαρό αγόρι που ανακαλύπτει τον κόσμο. Στη δεύτερη είδαμε την ενηλικίωση. Τώρα, ο Timothée έχει δημιουργήσει κάτι πραγματικά ξεχωριστό».

Όταν ρωτήθηκε τι θα συμβούλευε τον νεότερο εαυτό του, στην αρχή αυτού του ταξιδιού πριν από δέκα χρόνια, ο ηθοποιός ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής: «Θα του έλεγα να το απολαύσει όσο περισσότερο γίνεται. Είναι σπάνιο να έχεις την ευκαιρία να δουλεύεις σε project τέτοιου καλλιτεχνικού βεληνεκούς».

Η αναμονή για το μεγάλο φινάλε κορυφώνεται, καθώς το «Dune: Part Three» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ