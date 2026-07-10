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Cinema 10.07.2026

Το φαινόμενο Michael Jackson ζει ξανά – Η ταινία «Michael» γράφει ιστορία στο box office

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Λιγότερο από 3 μήνες μετά την πρεμιέρα της, η ταινία «Michael» αποδεικνύει πως η κληρονομιά του Michael Jackson παραμένει πιο δυνατή από ποτέ
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η ταινία «Michael» έχει συγκεντρώσει 977,5 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
  • Έχει αναδειχθεί στην πιο επιτυχημένη βιογραφική ταινία όλων των εποχών.
  • Η ταινία ακολουθεί τη διαδρομή του Michael Jackson από τους Jackson 5 μέχρι την κορυφή.
  • Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο ανιψιός του, Jaafar Jackson.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Michael Jackson δεν άφησε πίσω του μόνο τραγούδια, αλλά δημιούργησε έναν ολόκληρο κόσμο γύρω από το όνομά του. Η νέα κινηματογραφική ταινία «Michael» έρχεται να αποδείξει πως η επιρροή του βασιλιά της ποπ παραμένει ζωντανή δεκαετίες μετά την κορυφή της καριέρας του. Λίγους μόλις μήνες μετά την κυκλοφορία της στις αίθουσες, η ταινία έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο κινηματογραφικό φαινόμενο, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις στο box office και πλησιάζοντας το τεράστιο ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ο ηθοποιός Jaafar Jackson ως Michael Jackson στην επερχόμενη βιογραφική ταινία, με αλλαγές στο σενάριο.
https://www.instagram.com/michaeljackson/

Η βιογραφική ταινία «Michael» έχει ήδη συγκεντρώσει 977,5 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, κατακτώντας τον τίτλο της πιο επιτυχημένης βιογραφικής ταινίας που έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Η ανταπόκριση του κοινού δείχνει πως η ιστορία του ανθρώπου πίσω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ποπ μουσικής συνεχίζει να προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον.

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Η ταινία ακολουθεί τη διαδρομή του Michael Jackson από τα πρώτα του βήματα με τους Jackson 5 μέχρι την εκπληκτική πορεία που τον οδήγησε στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Μέσα από τη μεγάλη οθόνη παρουσιάζονται οι σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του, η τεράστια επιτυχία του, η δημιουργική του εξέλιξη αλλά και η μεταμόρφωσή του σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες όλων των εποχών.

Η ταινία δεν εστιάζει μόνο στη μουσική πλευρά του Michael Jackson, αλλά επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία ενός ανθρώπου που από μικρό παιδί βρέθηκε κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο.

michael_jackson
https://www.instagram.com/michaeljackson/

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Jaafar Jackson, ανιψιός του Michael Jackson, ο οποίος υποδύεται τον θρυλικό καλλιτέχνη σε διαφορετικές φάσεις της ζωής του. Η επιλογή του Jaafar Jackson δημιούργησε μεγάλο ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή, καθώς η οικογενειακή του σύνδεση με τον Michael Jackson προσθέτει μια ιδιαίτερη διάσταση στην κινηματογραφική αφήγηση. Η ταινία παρουσιάζει τη μετάβαση από τον νεαρό τραγουδιστή των Jackson 5 στον σόλο καλλιτέχνη που άλλαξε για πάντα την ποπ μουσική, δημιουργώντας μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία της ψυχαγωγίας.

Ο Jaafar Jackson ως Michael Jackson στην επερχόμενη βιογραφική ταινία Michael.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τεράστια εμπορική επιτυχία του «Michael» δείχνει πως το ενδιαφέρον για τον βασιλιά της ποπ παραμένει αμείωτο. Τα τραγούδια του, οι χορευτικές του κινήσεις και η μοναδική σκηνική του παρουσία εξακολουθούν να εμπνέουν νέες γενιές θαυμαστών.

Michael Jackson γίνεται μιούζικαλ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με τα έσοδά της να πλησιάζουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, η ταινία «Michael» έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της στην ιστορία του κινηματογράφου. Η επιτυχία της ξεπερνά τα όρια μιας απλής βιογραφικής ταινίας. Αποτελεί ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η μουσική στη σκηνή και επηρέασε εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.

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MICHAEL JACKSON ΤΑΙΝΙΑ
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