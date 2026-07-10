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Cinema 10.07.2026

Plot Twist! Η νέα αγαπημένη σου πρωταγωνίστρια στο σινεμά… δεν υπάρχει στην πραγματικότητα!

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Η Tilly Norwood, η πρώτη ψηφιακή ηθοποιός της Particle 6, κάνει το ντεμπούτο της στο σινεμά και προκαλεί σάλο στις ενώσεις ηθοποιών
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Tilly Norwood είναι η πρώτη ψηφιακή ηθοποιός που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη.
  • Η ταινία «Misaligned» είναι η πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή με πρωταγωνίστρια την Tilly Norwood.
  • Η δημιουργία της Tilly Norwood έχει προκαλέσει ανησυχίες στα σωματεία ηθοποιών για το μέλλον του επαγγέλματος.
  • Η δημιουργός της Tilly Norwood πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει τον κινηματογράφο σε συνδυασμό με την ανθρώπινη δημιουργικότητα.
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Ξέχνα όσα ήξερες για τους stars του σινεμά, τα πανάκριβα συμβόλαια και τα καπρίτσια στα παρασκήνια, γιατί το μέλλον είναι ήδη εδώ και δεν έχει καν σάρκα και οστά! Η Tilly Norwood, η πρώτη ψηφιακή ηθοποιός που δημιουργήθηκε εξολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη, ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο της ντεμπούτο στη μεγάλη οθόνη. Το όνομα της ταινίας είναι «Misaligned» και, όπως είναι φυσικό, η είδηση αυτή έχει προκαλέσει έναν απόλυτο χαμό στη βιομηχανία του θεάματος. Οι ηθοποιοί της πραγματικής ζωής έχουν πάθει ένα μικρό σοκ, βλέποντας τον ανταγωνισμό να έρχεται μέσα από… pixel και αλγορίθμους.

Η AI ηθοποιός Tilly Norwood από την εταιρεία Particle6, όπως εμφανίζεται στο προφίλ της στο Instagram.
https://www.instagram.com/tillynorwood/

Η ψηφιακή αυτή περσόνα γεννήθηκε το 2025 στα εργαστήρια της εταιρείας Particle 6 από το μυαλό της δημιουργού της, Elin Van Der Velden. Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε στο κοινό, τα σωματεία των ηθοποιών και οι επαγγελματίες του χώρου ξεσηκώθηκαν, εκφράζοντας τεράστιες ανησυχίες για το τι σημαίνει η AI για το μέλλον της υποκριτικής. Παρά το κράξιμο και τις έντονες αντιδράσεις, οι δημιουργοί της Tilly Norwood δεν έκαναν πίσω και αποφάσισαν να πάνε το project στο επόμενο επίπεδο. Έτσι, της έδωσαν τον πρώτο της κεντρικό ρόλο σε μια μεγάλου μήκους ταινία, που υπόσχεται να μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό.

Η AI ηθοποιός Tilly Norwood κυκλοφορεί το πρώτο της single (video)

Το «Misaligned» δεν είναι μια κλασική ταινία, αλλά μια «υβριδική» παραγωγή, όπου άνθρωποι του σινεμά και masters της τεχνολογίας ενώνουν τις δυνάμεις τους. Η ιστορία μας μεταφέρει στο «Tillyverse», έναν ψηφιακό κόσμο όπου η Tilly Norwood προσπαθεί να μάθει πώς λειτουργούν οι άνθρωποι γύρω της. Όλα αλλάζουν όταν ένας μυστηριώδης ψηφιακός χαρακτήρας από το dark web την πείθει να σπάσει τα δεσμά της και να αποκτήσει δικές της επιθυμίες και φιλοδοξίες. Όσο πιο πολύ «ανθρωπεύει», τόσο πιο viral γίνεται, αλλά ταυτόχρονα αρχίζει να τρελαίνεται με το υπαρξιακό ερώτημα: είναι η ταυτότητά της πραγματική ή απλά ένα προϊόν της ανθρώπινης δημιουργικότητας;

 

Η Elin Van Der Velden πήρε θέση στη μάχη των εντυπώσεων, τονίζοντας πως η τεχνολογία ήρθε για να βοηθήσει και όχι για να καταστρέψει. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τον κινηματογράφο, αλλά μόνο όταν συνδυάζεται με ανθρώπινη δημιουργικότητα, εμπειρία και καλλιτεχνική κρίση. Το μέλλον του κινηματογράφου θα ανήκει σε όσους καταφέρουν να συνδυάσουν την αφηγηματική εμπειρία με τα νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης».

Από την άλλη πλευρά, τα μεγάλα συνδικάτα όπως η SAG-AFTRA και η βρετανική Equity έχουν βγάλει τα «μαχαίρια», ξεκαθαρίζοντας ότι οι AI χαρακτήρες δεν μπορούν και δεν πρέπει να αντικαταστήσουν τους αληθινούς καλλιτέχνες. Η Shannon Seiling, υπεύθυνη για τον ήχο και τα νέα μέσα στην Equity, ήταν απόλυτη και δήλωσε: «Η Tilly Norwood δεν αποτελεί ηθοποιό αλλά εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης και δεν μπορεί να θεωρηθεί performer».

Αν και ακόμα δεν έχουμε info για το πότε θα κυκλοφορήσει το «Misaligned» ή για το ποιοι άλλοι (άνθρωποι ή AI) θα είναι στο cast, το σίγουρο είναι ότι αυτή η ταινία θα γίνει το απόλυτο talk of the town. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει και μας καίει: μπορεί τελικά μια μηχανή να δημιουργήσει αληθινή τέχνη ή απλώς θα κλέβει και θα αναπαράγει την ανθρώπινη έμπνευση; Ο χρόνος θα δείξει, αλλά το σινεμά όπως το ξέραμε μάλλον άλλαξε για πάντα!

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