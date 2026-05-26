Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 26.05.2026

Η σπάνια εξομολόγηση του Harry Styles για τον θάνατο του Liam Payne

Ο 32χρονος καλλιτέχνης μιλάει με ειλικρίνεια για το δύσκολο διάστημα της αποχής του από τη δημοσιότητα και τον αντίκτυπο του θανάτου του Liam Payne
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια στιγμή απόλυτης ειλικρίνειας και συναισθηματικής φόρτισης προσέφερε ο Harry Styles στους θαυμαστές του κατά τη διάρκεια πρόσφατης συναυλίας του στο Άμστερνταμ. Στο πλαίσιο του «Together, Together tour», ο 32χρονος καλλιτέχνης διέκοψε για λίγο το πρόγραμμά του για να μοιραστεί τις σκέψεις του σχετικά με το δύσκολο διάστημα που πέρασε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας την εσωτερική μάχη που έδωσε μετά από μια σειρά οδυνηρών γεγονότων.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε ανοιχτά για τη διαδρομή του τα τελευταία 2 χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι η ζωή του χαρακτηρίστηκε τόσο από σπουδαίες επαγγελματικές επιτυχίες όσο και από βαθιές προσωπικές δοκιμασίες. Με τη φωνή του να προδίδει τη συγκίνηση, ο Styles παραδέχτηκε στο κοινό ότι το τελευταίο διάστημα χρειάστηκε να αποχαιρετήσει πρόσωπα που ήταν σημαντικά για εκείνον, χάνοντας αγαπημένους φίλους.

Ο Νικηφόρος έγινε μουσικός του δρόμου στη Ρουμανία και έκανε viral το «Υποσχέσου»

«Υπήρξαν υπέροχες στιγμές, αλλά και πολύ δύσκολες», εξομολογήθηκε ο καλλιτέχνης, εξηγώντας πως ο χρόνος που επέλεξε να μείνει εκτός δημοσιότητας του επέτρεψε να επεξεργαστεί όλα όσα βίωσε. Περιγράφοντας τη φιλοσοφία του για την ύπαρξη, τόνισε ότι μέσα από τις απώλειες συνειδητοποίησε πόσο εύθραυστη, όμορφη, αλλά ταυτόχρονα δύσκολη και εμπνευσμένη μπορεί να είναι η ζωή. Κλείνοντας το μήνυμά του, κάλεσε τους θεατές να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν ένα κλίμα θετικής ενέργειας και ενότητας μέσα στον χώρο της συναυλίας.

Η σκιώδης παρουσία του Liam Payne

Αν και ο Styles απέφυγε να ονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η συγκίνηση που διακατέχει το κοινό και τον ίδιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τραγικό χαμό του Liam Payne. Ο πρώην συνοδοιπόρος του στους One Direction έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2024, σε ηλικία μόλις 31 ετών, μετά από μια μοιραία πτώση σε ξενοδοχείο του Μπουένος Άιρες, γεγονός που συγκλόνισε παγκοσμίως τη μουσική βιομηχανία. Η είδηση, που συνοδεύτηκε από αναφορές για κατανάλωση ουσιών, άφησε ένα τεράστιο κενό στους οικείους του, με τον Harry Styles να εκφράζει μέσα από τα λόγια του το βαρύ συναισθηματικό αποτύπωμα που αφήνει μια τέτοια απώλεια σε ανθρώπους που μοιράστηκαν μαζί τα πρώτα, καθοριστικά βήματα της καριέρας τους.

MAD VMA 2007: Η μπαλάντα των Reamonn και του Μιχάλη Χατζηγιάννη που έκανε το κοινό να τραγουδά σαν ένα

Γιώργος Μαζωνάκης – «Επιπτώσεις»: Η νέα του επιτυχία απέκτησε το πιο ιδιαίτερο music video της χρονιάς

