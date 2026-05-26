Γιώργος Μαζωνάκης – «Επιπτώσεις»: Η νέα του επιτυχία απέκτησε το πιο ιδιαίτερο music video της χρονιάς

Το νέο video clip του Γιώργου Μαζωνάκη για το τραγούδι «Επιπτώσεις» συνδυάζει συναίσθημα, δυνατές εικόνες και μια ιδιαίτερη σκηνοθετική προσέγγιση

Ο Γιώργος Μαζωνάκης οπτικοποεί τις «Επιπτώσεις», που κυκλοφορούν από την Panik Records, μέσα από έναν ιδιαίτερο κινηματογραφικό κόσμο γεμάτο συμβολισμούς.

Το music video «Επιπτώσεις» αφηγείται μία δυνατή ιστορία για τη φθορά και την αφθαρσία, χρησιμοποιώντας αποτυπώσεις, θρησκευτικές ή μη, από την ιστορία της Τέχνης και από διάφορες χρονικές περιόδους, όπως ο Μεσαίωνας, η Αναγέννηση, η Ελλάδα των μεταπολεμικών χρόνων και το σήμερα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρει: «κι εδώ να παλεύω με τη σκέψη μου τόσο, που κάποιες στιγμές τα παρατάει…Παραδίδεται, πονάει, κόβεται και τελικά…ράβεται».

Τη σκηνοθεσία έκανε η Εύη Καλογηροπούλου, μία από τις πιο γνωστές δημιουργούς του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, η οποία συνεργάστηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και στην ταινία «Ο Θρόνος Του Ξέρξη» που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Καννών.

Η Εύη Καλογηροπούλου λέει: «εμπνεύστηκα από τη στενή φιλία μου με τον Γιώργο, περνώντας μαζί του πολλές ώρες με ατελείωτες συζητήσεις, συγκινήσεις και γέλια. Μας ενώνει αγάπη μας για τον Πειραιά, η αγάπη μας για την Τέχνη και το πώς συμφιλιωνόμαστε κάθε μέρα με τα τραύματα μας. Τον θαυμάζω για το μοναδικό ταλέντο του ως καλλιτέχνης. Για μένα είναι ο Γιώργος μου, η ταινία μας, οι Κάννες μαζί του και τον αγαπώ που με αγαπά και που είναι εκεί για μένα και εγώ για αυτόν. Τον αγαπώ που είναι αυτός που είναι, ο πιο γοητευτικός και σέξι Έλληνας καλλιτέχνης».

Οι «Επιπτώσεις» είναι σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Κουινέλη, ενώ την παραγωγή έκανε ο Κώστας Καλημέρης.

