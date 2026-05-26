Beauty 26.05.2026

Η Αθηνά Οικονομάκου υπογράφει το νέο limited-edition nude lip kit της M·A·C

Η M·A·C Cosmetics Greece συνεργάζεται με την Αθηνά Οικονομάκου και παρουσιάζει ένα limited-edition lip kit με iconic αποχρώσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Ένα σύγχρονο και versatile duo iconic αποχρώσεων από τη M·A·C που αναδεικνύει τα χείλη με κομψότητα και χαρίζει ένα φυσικό και sophisticated look, από το πρωί έως το βράδυ.

Η M·A·C Cosmetics Greece παρουσιάζει ένα limited-edition lip kit με δυο προϊόντα, σε συνεργασία με την αγαπημένη ηθοποιό Αθηνά Οικονομάκου, το απόλυτο duo που αποτυπώνει τη σύγχρονη εκδοχή της ανεπιτήδευτης κομψότητας σε ένα nude lip look.

Η συνεργασία αυτή ξεχωρίζει για έναν ακόμη λόγο: οι signature συνεργασίες της M·A·C είναι από τις πιο σπάνιες σε διεθνές επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ελληνικής αγοράς και τη μοναδική σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει η Αθηνά Οικονομάκου με το brand.

Αυτό το limited-edition kit signed by Athina περιλαμβάνει δυο εμβληματικά προϊόντα της M·A·C, το M·A·Cximal Silky Matte Lipstick στην απόχρωση Kinda Sexy και το Lip Pencil στην απόχρωση Cool Spice, έναν συνδυασμό που αναδεικνύει φυσικά τα χείλη και χαρίζει ένα ισορροπημένο, polished αποτέλεσμα.

Οι αποχρώσεις λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε συνδυαστικά, προσφέροντας ένα διακριτικό, silky-matte τελείωμα που προσαρμόζεται σε κάθε περίσταση. Κατάλληλο τόσο για κάθε καθημερινό look όσο και για να απογειώσει την πιο λαμπερή βραδινή εμφάνιση.

«Για μένα, αυτό είναι το απόλυτο nude lip combo. Είναι εύκολο και ταιριάζει πραγματικά με τα πάντα. Είναι από εκείνα τα προϊόντα που ξέρεις ότι θα σε βγάλουν πάντα ασπροπρόσωπη, χωρίς προσπάθεια», αναφέρει η Αθηνά Οικονομάκου.

Η Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου, MAC Global Senior Artist σημειώνει: «Η Αθηνά εκφράζει μια σύγχρονη θηλυκότητα που ισορροπεί ανάμεσα στο natural και το refined. Ένα διαχρονικό nude lip kit που φωτίζει διακριτικά και αναδεικνύει με κομψότητα κάθε εμφάνιση».

M·A·C ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
Γιώργος Μαζωνάκης – «Επιπτώσεις»: Η νέα του επιτυχία απέκτησε το πιο ιδιαίτερο music video της χρονιάς

Είναι τελικά το νέο hot ζευγάρι του Hollywood η Kendall Jenner και ο Jacob Elordi;

Πεινάς πριν τον ύπνο; Οι 5 καλύτερες επιλογές για τον μεταβολισμό σου
Πεινάς πριν τον ύπνο; Οι 5 καλύτερες επιλογές για τον μεταβολισμό σου

Έχεις καλέσει φίλους στο σπίτι και σκέφτεσαι καλοκαιρινή διακόσμηση; 5 tips για να τους εντυπωσιάσεις
Έχεις καλέσει φίλους στο σπίτι και σκέφτεσαι καλοκαιρινή διακόσμηση; 5 tips για να τους εντυπωσιάσεις

Ποιο ελληνικό νησί μπήκε στους 15 κορυφαίους γαστρονομικους προορισμούς;
Ποιο ελληνικό νησί μπήκε στους 15 κορυφαίους γαστρονομικους προορισμούς;

Ποια είναι τελικά η σωστή ώρα της ημέρας για να τρως γιαούρτι;
Ποια είναι τελικά η σωστή ώρα της ημέρας για να τρως γιαούρτι;

Popsicle Nails: Το πιο «ζουμερό» trend στα νύχια για αυτό το καλοκαίρι
Popsicle Nails: Το πιο «ζουμερό» trend στα νύχια για αυτό το καλοκαίρι

Τα Pinterest-inspired outfits που κάνουν τα basics να δείχνουν πιο ακριβά
Τα Pinterest-inspired outfits που κάνουν τα basics να δείχνουν πιο ακριβά

Ποια είναι τα πιο κοινωνικά ζώδια; Αυτά τα 4 κάνουν φίλους παντού
Ποια είναι τα πιο κοινωνικά ζώδια; Αυτά τα 4 κάνουν φίλους παντού

Το καλοκαιρινό μανικιούρ της Hailey Bieber που μπορείς να αντιγράψεις εύκολα στο σπίτι
Το καλοκαιρινό μανικιούρ της Hailey Bieber που μπορείς να αντιγράψεις εύκολα στο σπίτι

Η Bella Hadid ορίζει τις flip-flops ως την απόλυτη τάση του καλοκαιριού
Η Bella Hadid ορίζει τις flip-flops ως την απόλυτη τάση του καλοκαιριού

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

