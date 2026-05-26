Celeb News 26.05.2026

Είναι τελικά το νέο hot ζευγάρι του Hollywood η Kendall Jenner και ο Jacob Elordi;

Είναι τελικά ζευγάρι; Kendall Jenner και Jacob Elordi εθεάθησαν σε τρυφερές στιγμές σε κοινή έξοδο στην Καλιφόρνια
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια νέα κοινή εμφάνιση που έρχεται να επιβεβαιώσει τα όσα φημολογούνται έντονα τις τελευταίες εβδομάδες στους κύκλους του Hollywood πραγματοποίησαν η Kendall Jenner και ο Jacob Elordi. Το 30χρονο μοντέλο και ο 28χρονος ηθοποιός εντοπίστηκαν από τον φωτογραφικό φακό το βράδυ του Σαββάτου, 23 Μαΐου, σε εστιατόριο της Καλιφόρνια, όπου απόλαυσαν το δείπνο τους μαζί με ένα ακόμη φιλικό ζευγάρι. Οι εικόνες, τις οποίες εξασφάλισαν το TMZ και το Deuxmoi, αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα οικεία εικόνα, καθώς το ζευγάρι έδειχνε να απολαμβάνει την παρέα του άλλου χωρίς να δείχνει να ανησυχεί για τα βλέμματα των γύρω τους ή των παπαράτσι.

Κατά τη διάρκεια της εξόδου τους, η Kendall Jenner εμφανίστηκε ιδιαίτερα διαχυτική, επιδιώκοντας συνεχώς τη σωματική επαφή με τον ηθοποιό. Οι φωτογραφίες μαρτυρούν μια πολύ τρυφερή σύνδεση, με τον Jacob Elordi να ανταποκρίνεται με τον ίδιο τρόπο, αγκαλιάζοντας το μοντέλο και χαϊδεύοντάς την στα μαλλιά και στον ώμο κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους. Ο 28χρονος πρωταγωνιστής έδειχνε πιο χαλαρός από ποτέ, γελούσε συχνά και έμοιαζε πλήρως απορροφημένος από την παρουσία της Jenner. Η βραδιά κύλησε σε χαλαρούς ρυθμούς, ενώ κατά την αποχώρησή τους, το ζευγάρι επιβιβάστηκε στο ίδιο όχημα με τον Elordi να αναλαμβάνει τον ρόλο του οδηγού, αφήνοντας την παρέα τους πίσω.

Από τη μακροχρόνια φιλία στο ειδύλλιο

Αν και οι δυο τους αποτελούν πλέον το επίκεντρο των συζητήσεων, η γνωριμία τους δεν είναι πρόσφατη, καθώς κινούνται στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους εδώ και αρκετά χρόνια. Παρόλα αυτά, η σχέση τους φαίνεται να άλλαξε ριζικά τον τελευταίο καιρό. Οι πρώτες έντονες φήμες περί ειδυλλίου άρχισαν να κυκλοφορούν τον προηγούμενο μήνα, όταν παρευρέθηκαν σε after party του Coachella, όπου σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ήταν αχώριστοι. Πηγές από το περιβάλλον τους αναφέρουν πως το καθοριστικό σημείο για την εξέλιξη της σχέσης τους ήταν ένα πρόσφατο, ιδιωτικό ταξίδι τους στη Χαβάη. Εκεί, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κατάφεραν να έρθουν πολύ πιο κοντά, μετατρέποντας τη μακροχρόνια γνωριμία τους σε μια έντονη ρομαντική περιπέτεια που συζητιέται όσο λίγες αυτή τη στιγμή.

Η νέα δυναμική του Hollywood

Η Kendall Jenner, έχοντας μια πολυτάραχη προσωπική ζωή που πάντα βρίσκεται στο μικροσκόπιο, και ο Jacob Elordi, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πιο περιζήτητους ηθοποιούς της γενιάς του, φαίνεται να έχουν βρει ο ένας στον άλλο έναν ιδανικό σύντροφο. Η νέα αυτή εμφάνιση δεν αποτελεί μόνο επιβεβαίωση των υποψιών των θαυμαστών τους, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα ότι το ζευγάρι είναι έτοιμο να κάνει το επόμενο βήμα στη δημοσιότητα. Οι θαυμαστές τους σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον κάθε τους κίνηση, ενώ οι ειδικοί της βιομηχανίας της μόδας και του κινηματογράφου θεωρούν πως η σύνδεσή τους είναι η πιο «hot» εξέλιξη στα προσωπικά των stars για το 2026. Η χημεία τους είναι αδιαμφισβήτητη, και η φρεσκάδα που αποπνέουν ως ζευγάρι είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η lifestyle επικαιρότητα αυτή την εποχή.

Jacob Elordi Kendall Jenner
