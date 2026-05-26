Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 26.05.2026

«Σε αγαπάω πατέρα μου, we are the chamions» – Το συγκινητικό story του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη για τον πατέρα του

«Σε αγαπάω πατέρα μου, we are the chamions»: Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μοιράστηκε ένα συγκινητικό story για τον πατέρα του
Ειρήνη Στόφυλα

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική και προσωπική ανάρτηση προχώρησε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς του φίλους μια φωτογραφία που τον συνδέει με το παρελθόν και την οικογένειά του. Ο γνωστός ηθοποιός, που συχνά επιλέγει να εκφράζει δημόσια τα συναισθήματά του μέσα από τα social media, αυτή τη φορά άνοιξε ένα πιο ευαίσθητο κομμάτι της προσωπικής του ζωής.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης σε καλοκαιρινές διακοπές, όπως φαίνεται στο προφίλ του στο Instagram.
Ο πατέρας του, Λεωνίδας Δαδακαρίδης, έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2025, μια απώλεια που έχει αφήσει έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα στον ηθοποιό. Από τότε, ο Πυγμαλίων δεν έχει σταματήσει να αναφέρεται σε εκείνον, είτε μέσα από συνεντεύξεις είτε μέσα από προσωπικές στιγμές που μοιράζεται διαδικτυακά, δείχνοντας πως η σχέση τους παραμένει ζωντανή στη μνήμη και την καρδιά του.

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Η αποκάλυψη για τη «Φάλαινα» και η εξομολόγηση για την απώλεια των γονιών του

Αυτή τη φορά, μέσα από ένα Instagram story, δημοσίευσε μια φωτογραφία που τον δείχνει μαζί με τον πατέρα του, συνοδεύοντάς τη με λόγια γεμάτα συναίσθημα και αγάπη. Το μήνυμά του ήταν απλό αλλά βαθιά φορτισμένο, αποτυπώνοντας το πόσο τον σκέφτεται ακόμα και σήμερα.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Τώρα θα είσαι χαρούμενος εκεί πάνω και θα χαμογελάς. Σε αγαπάω, εύχομαι να γελάς με την καρδιά σου πατέρα μου, we are the chamions».

Η ανάρτηση συγκίνησε όσους την είδαν, καθώς αποτύπωσε με αυθεντικότητα τον τρόπο με τον οποίο ο ηθοποιός βιώνει την απουσία αλλά και τη μνήμη του πατέρα του. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μοιράζεται τέτοιες στιγμές, όμως κάθε φορά τα λόγια του βρίσκουν μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, που αναγνωρίζει την ειλικρίνεια και τη συναισθηματική του αλήθεια.

Σε μια εποχή όπου τα social media συχνά γεμίζουν με στιγμές επιφανειακής χαράς, τέτοιες αναρτήσεις υπενθυμίζουν ότι πίσω από κάθε δημόσιο πρόσωπο υπάρχουν βαθιές προσωπικές ιστορίες, απώλειες και δεσμοί που δεν σβήνουν ποτέ. Για τον Πυγμαλίωνα, η σχέση με τον πατέρα του συνεχίζει να υπάρχει μέσα από τη μνήμη, τη σκέψη και τις λέξεις που επιλέγει να μοιράζεται.

Madonna: Το story της ζωής της μεταφέρεται στη μικρή οθόνη με τη σφραγίδα του Netflix

«Frida Kahlo: Beyond the Icon»: Παρατείνεται η έκθεση-εμπειρία στον «Ελληνικό Κόσμο»

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»
Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»

Πέτρος Συρίγος: Το σοβαρό τροχαίο που τον κράτησε εκτός «Super Κατερίνα»
Πέτρος Συρίγος: Το σοβαρό τροχαίο που τον κράτησε εκτός «Super Κατερίνα»

«Ήμασταν παρέα, αλλά η μουσική μάς ένωσε» – Η αποκάλυψη του Μιθριδάτη για τα Ημισκούμπρια
«Ήμασταν παρέα, αλλά η μουσική μάς ένωσε» – Η αποκάλυψη του Μιθριδάτη για τα Ημισκούμπρια

Στην τελική ευθεία η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Το τρυφερό story από το μαιευτήριο
Στην τελική ευθεία η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Το τρυφερό story από το μαιευτήριο

«Τρελάθηκα»: Η Κατερίνα Ζαρίφη έπεσε θύμα fake εικόνας AI
«Τρελάθηκα»: Η Κατερίνα Ζαρίφη έπεσε θύμα fake εικόνας AI

Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Πιο ευτυχισμένος από ποτέ» με την κόρη του και την Κατερίνα Καινούργιου
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Πιο ευτυχισμένος από ποτέ» με την κόρη του και την Κατερίνα Καινούργιου

«Η Λάουρα είναι ο άνθρωπός μου» – Η τρυφερή δήλωση του Χρήστου Σαντικάι για τη Λάουρα Νάργες
«Η Λάουρα είναι ο άνθρωπός μου» – Η τρυφερή δήλωση του Χρήστου Σαντικάι για τη Λάουρα Νάργες

Το επενδυτικό πλάνο του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Πώς να χτίσεις περιουσία από το μηδέν
Το επενδυτικό πλάνο του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Πώς να χτίσεις περιουσία από το μηδέν

Η Ευγενία Σαμαρά βούτηξε στον Ατλαντικό και «έριξε» το instagram
Η Ευγενία Σαμαρά βούτηξε στον Ατλαντικό και «έριξε» το instagram

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Το σουβλάκι ο αρχηγός της ακρίβειας

