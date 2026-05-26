Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
City Guide 26.05.2026

«Frida Kahlo: Beyond the Icon»: Παρατείνεται η έκθεση-εμπειρία στον «Ελληνικό Κόσμο»

Μετά τη μεγάλη επιτυχία,  η διεθνής έκθεση παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 12 Ιουλίου
O κόσμος της Φρίντα Κάλο ζωντανεύει με τρόπο βιωματικό και βαθιά συγκινητικό. Μία εμπειρία που δεν αφηγείται απλώς την ιστορία της, σε προσκαλεί να τη ζήσεις!

Μέσα από πολυδιάστατη αφήγηση και ψηφιακή τεχνολογία αιχμής, ξεδιπλώνονται οι πιο καθοριστικές στιγμές της ζωής, της τέχνης και της επαναστατικής σκέψης της Φρίντα Κάλο. Μία εμπειρία έμπνευσης, δύναμης και δημιουργικότητας που μαγεύει όλες τις ηλικίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος Beyond the Icon, η έκθεση προσεγγίζει τη Μεξικανή δημιουργό πέρα από τον καθιερωμένο μύθο και την εικόνα/σύμβολο που τη συνοδεύει. Δεν περιορίζεται στο έργο της ως εικαστική παρακαταθήκη, αλλά εμβαθύνει στη ζωή της, μία ζωή γεμάτη σωματικές δοκιμασίες, συναισθηματικές συγκρούσεις και διαρκείς περιπέτειες. Μέσα από αυτή την πολυεπίπεδη αφήγηση, η έκθεση φωτίζει τη βαθιά σύνδεση ανάμεσα στη βιωματική εμπειρία και την καλλιτεχνική της έκφραση, αποκαλύπτοντας την Φρίντα όχι μόνο ως εμβληματική καλλιτέχνιδα, αλλά ως άνθρωπο που μετέτρεψε τον πόνο, την αντίσταση και την προσωπική της ιστορία σε καθολική τέχνη.

ΤΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Ο ΒΩΜΟΣ, γεμάτος συμβολισμούς, αφιερωμένος στην Κάλο σου ψιθυρίζει ιστορίες μιας άλλης ζωής, στην Ημέρα των Νεκρών (Día de Muertos, μεξικανικό έθιμο, κατά το οποίο οι ζωντανοί γιορτάζουν την επανένωσή τους με τις ψυχές όσων έχουν φύγει).

Η ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΤΟΑ, μία ψηφιακή εγκατάσταση που σε παρακινεί να εξερευνήσεις ένα ονειρικό τοπίο γεμάτο χρώμα και κίνηση με τα σύμβολα που ορίζουν την αισθητική της Φρίντα Κάλο.

Η ΣΤΙΓΜΗ που ο χρόνος σταμάτησε. Ένα ψηφιακό έργο τέχνης με τρισδιάστατη προβολή που αποτυπώνει το τραγικό ατύχημα που άλλαξε καθοριστικά τη ζωή της Φρίντα Κάλο.

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ σε καλεί εκεί όπου γεννήθηκε η τέχνη της Φρίντα, στο ίδιο της το κρεβάτι. Μία ποιητική καλλιτεχνική εγκατάσταση  για τον κύκλο της ζωής, τη γέννηση και τον θάνατο, την υγεία και την ασθένεια.

PULQUERIA LA ROSITA: Η παραδοσιακή μεξικανική ταβέρνα, όπου η Φρίντα δίδασκε ζωγραφική, ενθαρρύνοντας τους μαθητές της να γνωρίσουν το περιβάλλον και τις παραδόσεις της χώρας τους και να αναβιώσουν τα έθιμα. Διακόσμησε τον τοίχο της La Rosita με τα χρώματά σου!

CADAVRE EXQUIS (VR): Μία καθηλωτική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας σε περιμένει για να δεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια της Φρίντα!

ΕΙΔΩΛΟ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ: Δες από κοντά τη βελούδινη φούστα, τη μπλούζα με τα εντυπωσιακά κεντήματα, τον χαρακτηριστικό κότσο με τα λουλούδια και τις πολύχρωμες κορδέλες, όπως επίσης  και τις ενδυματολογικές επιλογές της Φρίντα.  Δεν πρόκειται απλά για ρούχα αλλά για δυνατές δηλώσεις πολιτισμικής υπερηφάνειας και αγάπης για τη ζωή.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΜΒΥΘΙΣΗΣ/IMMERSIVE EXPERIENCE: Η θεαματική οπτικοακουστική αφήγηση παρουσιάζει τα γεγονότα και τις εμπειρίες  που ανέδειξαν τη μοναδική ζωή της Φρίντα Κάλο και συνέβαλαν στη διαμόρφωσή της ως παγκόσμιου πολιτιστικού συμβόλου, μέσα από προβολές συνολικής επιφάνειας 500 τ.μ. με τη συνοδεία της μαγικής μουσικής του Ραφέλ Πλάνα (περιλαμβάνονται φωτογραφικό αρχειακό υλικό, ιστορικά ντοκουμέντα και απεικονίσεις χώρων που σημάδεψαν την προσωπική και ιστορική της διαδρομή)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Πληροφορίες για τη ζωή της Φρίντα Κάλο σε μορφή χρονολογίου με αντίγραφα πολλών έργων τέχνης και ιστορικών φωτογραφιών, συμπεριλαμβανομένου του πινάκων Δύο Φρίντες και του El Sueño, του πρόσφατα πιο ακριβοπουλημένου πίνακα γυναίκας καλλιτέχνη όλων των εποχών, αξίας 56 εκατ. δολαρίων.

PHOTO BOOTH: «Φριντοποίησου» και φτιάξε το δικό σου πορτρέτο, εμπνευσμένο από την τεχνοτροπία της Φρίντα.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΦΡΙΝΤΑ/WE ARE ALL FRIDA: «Γίνε Φρίντα» με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

FLOWER WALL: Εικαστική εγκατάσταση με φωτογραφική απεικόνιση της Φρίντα Κάλο, πλαισιωμένη από πλούσια ανθο-σύνθεση, εμπνευσμένη από τη στενή της σχέση με τη φύση, τη μεξικανική λαϊκή παράδοση και τη συμβολική χρήση των λουλουδιών στην εικόνα και την ταυτότητά της. Ιδανικό για αναμνηστική φωτογραφία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εισιτήρια στο more.com, καταστήματα Public και στα ταμεία του Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».
https://www.hellenic-cosmos.gr/tickets#ektheseis-tickets

Ωράριο Έκθεσης* (μέχρι 31/5):
Δευτέρα: Κλειστά (εκτός αργιών και πρωινών για σχολεία και groups)
Τρίτη έως Πέμπτη: 10:00 – 14:00 (τελευταία είσοδος στις 13:00)
Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή: 10:00 – 20:00 (τελευταία είσοδος στις 19:00)
(*) το πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές ανά περίοδο ή/και εορτές

Νέο Ωράριο Έκθεσης* (από 3/6):
Δευτέρα-Τρίτη: Κλειστά (εκτός αργιών και πρωινών για σχολεία και groups)
Τετάρτη έως Κυριακή: 16:00 – 20:00 (τελευταία είσοδος στις 20:00)
(*) το πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές ανά περίοδο ή/και εορτές

Κόστος Εισιτηρίων:

15 € (Κανονικό ενήλικες)
12 € (φοιτητικό, ανέργων, 65+, παιδικό από 4 ετών)
50 € (Family: 4 ατόμων)
Ειδική τιμή για σχολικές εκδρομές (πρωινές ώρες τις καθημερινές)

Τοποθεσία και πρόσβαση:

Τοποθεσία: Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254, Ταύρος 17778, Αττική.
Σημείο στο χάρτη: https://maps.app.goo.gl/gvhdRoeMtwMbkaf29

Πρόσβαση:

Λεωφορείο: 049 (Πειραιάς-Ομόνοια): στάση Σχολή Καλών Τεχνών
Λεωφορείο: 914 (Ομόνοια-Πειραιάς-Παλαιά Κοκκινιά): στάση Σχολή Καλών Τεχνών
Τρένο (γραμμή ΗΣΑΠ): Ηλεκτρικός Σταθμός Καλλιθέας
Αυτοκίνητο: χώροι ελεύθερης στάθμευσης δύο επιπέδων & εξωτερικός χώρος στάθμευσης

Web: https://www.hellenic-cosmos.gr/frida-kahlo

Video Promo: https://www.youtube.com/watch?v=_ccmF43yT-Y

Facebook: https://www.facebook.com/fridakahloathens

Instagram: https://www.instagram.com/fridakahloathens/

Περισσότερες πληροφορίες:
Αννίτα Βορεάδου, Διευθύντρια Γραφείου Τύπου Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού,
Τ. 212 254 0444, e-mail: [email protected]

Νατάσα Ευσταθιάδη, Γραφείο Τύπου Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού,  
Τ. 212 254 0444, e-mail: [email protected]

