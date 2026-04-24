Κωνσταντίνος Αργυρός: Όλα όσα δήλωσε για τις φήμες για την πολιτική και τον ερχομό της κόρης του

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η απρόσμενη συνάντηση που είχε στους δρόμους του Μανχάταν
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απαντά στις φήμες για πολιτική και μιλά για τον ερχομό της κόρης του
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όχι μόνο για τις sold-out εμφανίσεις του, αλλά και για τις χαρούμενες προσωπικές στιγμές που ζει. Μετά τη μεγάλη συναυλία της Πέμπτης 23 Απριλίου στο Κέντρο Αθηνών, ο καλλιτέχνης μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» και ξεκαθάρισε όσα ακούγονται τις τελευταίες εβδομάδες.


Ο τραγουδιστής είναι ενθουσιασμένος με τον ερχομό της κόρης του, καθώς η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νίκα, διανύει τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης. «Περνάω υπέροχες στιγμές και σας ευχαριστώ για την αγάπη και τις ευχές», είπε χαμογελώντας ο ίδιος, τονίζοντας πως προτεραιότητά του είναι να έρθει το μωρό τους «με το καλό». Για το όνομα; Ακόμη τίποτα! «Δεν έχουμε καταλήξει σε κάτι, πρώτα να πάνε όλα καλά».

Παράλληλα, ο Αργυρός έβαλε οριστικό τέλος στις φήμες που αφορούν τους νονούς, αλλά και τις ιστορίες που τον θέλουν να κατεβαίνει στην πολιτική σκηνή. Με ξεκάθαρο ύφος, απάντησε:
«Φτάνει πια με όλα αυτά. Με νοιάζει η οικογένειά μου, οι φίλοι μου και η μουσική μου. Δεν με αφορά η πολιτική, πόσες φορές να το πω;».

Όσο για τα σενάρια που θέλουν την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, να γίνεται νονά; Ο τραγουδιστής ήταν απόλυτος: «Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει».

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
10 λόγοι που πρέπει να δεις τον Harry Styles live έστω μία φορά στη ζωή σου

24.04.2026
Jennifer Lopez – Ben Affleck: Το viral βίντεο που «άναψε φωτιές» στα social media

24.04.2026

Viral Alert: Η Κατερίνα Καινούργιου μας συγκίνησε με το πιο τρυφερό throwback video!

24.04.2026
Γιάννης Αντετοκούνμπο x Minions – Το απρόσμενο video που έγινε viral σε λίγα λεπτά

24.04.2026
Ρένος Χαραλαμπίδης: Η αποκάλυψη που έκανε για την Δήμητρα Ματσούκα

24.04.2026
Jennifer Lopez – Ben Affleck: Το viral βίντεο που «άναψε φωτιές» στα social media

24.04.2026
Μαρία Κορινθίου: Η ρομαντική αφιέρωση στον σύντροφό για την επέτειό τους

24.04.2026
Jack Nicholson: Η κόρη του δημοσίευσε σπάνιες εικόνες από τα 89α γενέθλιά του

24.04.2026
Outpost Estates στο Los Angeles: Η ισπανική βίλα που αγόρασε ο Brad Pitt

24.04.2026
Dua Lipa – Callum Turner: Σαφάρι στη Νότια Αφρική – Οι εικόνες που έγιναν viral

24.04.2026
«Call my psychiatrist» – Η Kehlani μιλά ανοιχτά για τη μάχη της με την ψυχική υγεία

24.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας