Κωνσταντίνος Αργυρός: Όλα όσα δήλωσε για τις φήμες για την πολιτική και τον ερχομό της κόρης του

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όχι μόνο για τις sold-out εμφανίσεις του, αλλά και για τις χαρούμενες προσωπικές στιγμές που ζει. Μετά τη μεγάλη συναυλία της Πέμπτης 23 Απριλίου στο Κέντρο Αθηνών, ο καλλιτέχνης μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» και ξεκαθάρισε όσα ακούγονται τις τελευταίες εβδομάδες.





Ο τραγουδιστής είναι ενθουσιασμένος με τον ερχομό της κόρης του, καθώς η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νίκα, διανύει τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης. «Περνάω υπέροχες στιγμές και σας ευχαριστώ για την αγάπη και τις ευχές», είπε χαμογελώντας ο ίδιος, τονίζοντας πως προτεραιότητά του είναι να έρθει το μωρό τους «με το καλό». Για το όνομα; Ακόμη τίποτα! «Δεν έχουμε καταλήξει σε κάτι, πρώτα να πάνε όλα καλά».

Παράλληλα, ο Αργυρός έβαλε οριστικό τέλος στις φήμες που αφορούν τους νονούς, αλλά και τις ιστορίες που τον θέλουν να κατεβαίνει στην πολιτική σκηνή. Με ξεκάθαρο ύφος, απάντησε:

«Φτάνει πια με όλα αυτά. Με νοιάζει η οικογένειά μου, οι φίλοι μου και η μουσική μου. Δεν με αφορά η πολιτική, πόσες φορές να το πω;».

Όσο για τα σενάρια που θέλουν την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, να γίνεται νονά; Ο τραγουδιστής ήταν απόλυτος: «Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει».

