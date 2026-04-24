Ρένος Χαραλαμπίδης: Η αποκάλυψη που έκανε για την Δήμητρα Ματσούκα

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης βρέθηκε καλεσμένος στο «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και μίλησε ανοιχτά στον Γιώργο Λιάγκα, σε μια συνέντευξη όπου αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική του πορεία όσο και στα επαγγελματικά του σχέδια. Με αφορμή τη συμμετοχή του στο YFSF, ο ηθοποιός έκανε μια αναδρομή στα χρόνια που έμεινε μακριά από την τηλεόραση, αποκαλύπτοντας έναν πολύ προσωπικό λόγο.

Ο ίδιος εξήγησε πως για μεγάλο διάστημα είχε απομακρυνθεί από τα τηλεοπτικά δρώμενα, καθώς είχε αφιερωθεί στη φροντίδα των γονιών του. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ πέρασα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν ήμουν στην τηλεόραση, γιατί είχα αναλάβει να γηροκομήσω τους γονείς μου και έδωσα το χρόνο μου εκεί. Για μένα ήταν μια απουσία από την τηλεόραση, αλλά μια χαρούμενη παρουσία με τους γονείς μου. Πέρασε ο καιρός, «έφυγαν» οι γονείς μου, εγώ άρχισα να ξαναβρίσκω τον βηματισμό μου, πάνε καλά οι ταινίες μου… Και ξαφνικά ξαναβρίσκω τον βηματισμό μου, αλλά οι ηθοποιοί είμαστε όπως οι ποδοσφαιριστές, έχουμε ηλικία. Εγώ, λοιπόν, ξανασυστήνομαι στα 50 μου στο κοινό, σαν πρωτοεμφανιζόμενος 50άρης».

Στη συνέχεια, ο Ρένος Χαραλαμπίδης αναφέρθηκε και στη σειρά του MEGA «Κάτι τρέχει με τους δίπλα», αποκαλύπτοντας πως υπάρχει σκέψη για μια πιθανή επιστροφή της μέσα από μια πιο σύγχρονη ματιά. Όπως σημείωσε, η Δήμητρα Ματσούκα είχε προτείνει την ιδέα να δημιουργηθούν νέα επεισόδια στο σήμερα, κάτι που ο ίδιος βρήκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον.

Παράλληλα, μίλησε και για τη νέα δημιουργική του περίοδο, τονίζοντας πως βρίσκεται σε φάση επαναπροσδιορισμού αλλά και κινηματογραφικής δράσης. Αναφέρθηκε στην ταινία του «Ο Νυχτερινός Εκφωνητής», η οποία συνεχίζει να προβάλλεται σε θερινά σινεμά, ενώ αποκάλυψε και το νέο του project: μια κωμωδία με τίτλο «Το Κλασικό Αριστούργημα», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον χειμώνα. Όπως είπε, μάλιστα, πειραματίζεται με τον τρόπο ολοκλήρωσής της, πραγματοποιώντας δοκιμαστικές προβολές ώστε να πάρει άμεσο feedback από το κοινό και να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.





