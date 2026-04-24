«Το Σόι σου» απόψε: Ο Βαγγέλης Χαμπέας σε προεκλογική μάχη

Όταν παρακολουθείς τη σειρά «Το Σόι σου», ξέρεις ήδη ότι ακόμη και η πιο απλή οικογενειακή στιγμή μπορεί να μετατραπεί σε κωμωδία παρεξηγήσεων, και στο αποψινό επεισόδιο η κατάσταση ανεβαίνει επίπεδο, καθώς το σπίτι των Χαμπέων μπαίνει σε…προεκλογικό πυρετό. Ο Βαγγέλης Χαμπέας αποφασίζει να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος του Συλλόγου Μεσσηνίων Δυτικής Αθήνας, φέρνοντας μαζί του όχι μόνο φιλοδοξία αλλά και ένα κύμα αναταράξεων μέσα στην οικογένεια.

Με την υποστήριξη των δικών του ανθρώπων, η εκστρατεία του ξεκινά με ενθουσιασμό, όμως πολύ γρήγορα γίνεται ξεκάθαρο ότι ο δρόμος προς την προεδρία δεν είναι καθόλου εύκολος. Ο ανταγωνισμός αποδεικνύεται σκληρός, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν όταν εμφανίζεται ένας νέος αντίπαλος που κανείς δεν περίμενε. Ο Βαγγέλης Χαμπέας μπαίνει δυναμικά στην εκλογική διαδικασία, με στόχο την προεδρία του Συλλόγου Μεσσηνίων Δυτικής Αθήνας. Η οικογένεια προσπαθεί να στηρίξει την καμπάνια του, δημιουργώντας ένα κλίμα έντονης κινητικότητας και συνεχών συζητήσεων. Η αρχική αισιοδοξία γρήγορα δίνει τη θέση της σε προβληματισμό, καθώς ο ανταγωνισμός αποδεικνύεται πιο απαιτητικός από ό,τι περίμεναν.

Η είσοδος του Πολυχρόνη Βεζυρόπουλου, τον οποίο υποδύεται ο Δημήτρης Πλειώνης, φέρνει νέα δεδομένα στην εκλογική κούρσα. Οι Χαμπέοι αρχίζουν να αναρωτιούνται για τις πραγματικές προθέσεις του νέου υποψηφίου, καθώς η παρουσία του δεν μοιάζει καθόλου τυχαία. Οι υποψίες και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν, δημιουργώντας ένα γνώριμο κωμικό κλίμα παρεξηγήσεων.

Μια απρόσμενη πρόταση και ένα περιστατικό με έναν τενεκέ λάδι φέρνουν τον Βαγγέλη αντιμέτωπο με ηθικά διλήμματα. Η εμπλοκή του Διονύση και το υποτιθέμενο «αλάνθαστο ένστικτο» του δημιουργούν μια σειρά από κωμικές καταστάσεις. Τελικά, ο Χαμπέας συνειδητοποιεί ότι ίσως είναι υπερβολικά έντιμος για τον στίβο της πολιτικής, οδηγώντας την ιστορία σε ένα απολαυστικό φινάλε επεισοδίου.

Το αποψινό επεισόδιο του «Σόι σου» συνδυάζει οικογενειακή κωμωδία, πολιτικές φιλοδοξίες και κλασικές παρεξηγήσεις, προσφέροντας μια ακόμη χαρακτηριστική στιγμή της σειράς που έχει αγαπηθεί για το χιούμορ και τις ανατροπές της.

