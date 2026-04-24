«Το Σόι σου» απόψε: Ο Βαγγέλης Χαμπέας σε προεκλογική μάχη

Η οικογένεια Χαμπέα μπλέκεται σε μια κωμική προεκλογική περιπέτεια που φέρνει αντιπαραθέσεις, παρεξηγήσεις και απρόβλεπτες εξελίξεις
Όταν παρακολουθείς τη σειρά «Το Σόι σου», ξέρεις ήδη ότι ακόμη και η πιο απλή οικογενειακή στιγμή μπορεί να μετατραπεί σε κωμωδία παρεξηγήσεων, και στο αποψινό επεισόδιο η κατάσταση ανεβαίνει επίπεδο, καθώς το σπίτι των Χαμπέων μπαίνει σε…προεκλογικό πυρετό. Ο Βαγγέλης Χαμπέας αποφασίζει να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος του Συλλόγου Μεσσηνίων Δυτικής Αθήνας, φέρνοντας μαζί του όχι μόνο φιλοδοξία αλλά και ένα κύμα αναταράξεων μέσα στην οικογένεια.

Με την υποστήριξη των δικών του ανθρώπων, η εκστρατεία του ξεκινά με ενθουσιασμό, όμως πολύ γρήγορα γίνεται ξεκάθαρο ότι ο δρόμος προς την προεδρία δεν είναι καθόλου εύκολος. Ο ανταγωνισμός αποδεικνύεται σκληρός, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν όταν εμφανίζεται ένας νέος αντίπαλος που κανείς δεν περίμενε. Ο Βαγγέλης Χαμπέας μπαίνει δυναμικά στην εκλογική διαδικασία, με στόχο την προεδρία του Συλλόγου Μεσσηνίων Δυτικής Αθήνας. Η οικογένεια προσπαθεί να στηρίξει την καμπάνια του, δημιουργώντας ένα κλίμα έντονης κινητικότητας και συνεχών συζητήσεων. Η αρχική αισιοδοξία γρήγορα δίνει τη θέση της σε προβληματισμό, καθώς ο ανταγωνισμός αποδεικνύεται πιο απαιτητικός από ό,τι περίμεναν.

Μεταγραφές-βόμβα στην ελληνική τηλεόραση που κανείς δεν περίμενε

Η είσοδος του Πολυχρόνη Βεζυρόπουλου, τον οποίο υποδύεται ο Δημήτρης Πλειώνης, φέρνει νέα δεδομένα στην εκλογική κούρσα. Οι Χαμπέοι αρχίζουν να αναρωτιούνται για τις πραγματικές προθέσεις του νέου υποψηφίου, καθώς η παρουσία του δεν μοιάζει καθόλου τυχαία. Οι υποψίες και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν, δημιουργώντας ένα γνώριμο κωμικό κλίμα παρεξηγήσεων.

Μια απρόσμενη πρόταση και ένα περιστατικό με έναν τενεκέ λάδι φέρνουν τον Βαγγέλη αντιμέτωπο με ηθικά διλήμματα. Η εμπλοκή του Διονύση και το υποτιθέμενο «αλάνθαστο ένστικτο» του δημιουργούν μια σειρά από κωμικές καταστάσεις. Τελικά, ο Χαμπέας συνειδητοποιεί ότι ίσως είναι υπερβολικά έντιμος για τον στίβο της πολιτικής, οδηγώντας την ιστορία σε ένα απολαυστικό φινάλε επεισοδίου.

Το αποψινό επεισόδιο του «Σόι σου» συνδυάζει οικογενειακή κωμωδία, πολιτικές φιλοδοξίες και κλασικές παρεξηγήσεις, προσφέροντας μια ακόμη χαρακτηριστική στιγμή της σειράς που έχει αγαπηθεί για το χιούμορ και τις ανατροπές της.

«Το Σόι σου» απόψε: Όταν το ΑΙ μπαίνει στις σχέσεις και τα κάνει «άνω-κάτω»

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ρένος Χαραλαμπίδης: Η αποκάλυψη που έκανε για την Δήμητρα Ματσούκα

Ρένος Χαραλαμπίδης: Η αποκάλυψη που έκανε για την Δήμητρα Ματσούκα

«Nike x BRICK AFTER BRICK»: Ένας δρόμος της Νέας Υόρκης μετατρέπεται σε statement τέχνης

«Nike x BRICK AFTER BRICK»: Ένας δρόμος της Νέας Υόρκης μετατρέπεται σε statement τέχνης

«Ακυβέρνητο καράβι η πατρίδα μας»: Η νέα παράσταση του Μάρκου Σεφερλή στο MEGA το Σάββατο 25/4
«Ακυβέρνητο καράβι η πατρίδα μας»: Η νέα παράσταση του Μάρκου Σεφερλή στο MEGA το Σάββατο 25/4

«Nike x BRICK AFTER BRICK»: Ένας δρόμος της Νέας Υόρκης μετατρέπεται σε statement τέχνης
«Nike x BRICK AFTER BRICK»: Ένας δρόμος της Νέας Υόρκης μετατρέπεται σε statement τέχνης

Grand Hotel: Μυστικά, απαγωγή και ένας γάμος που προκαλεί σκάνδαλο στα νέα επεισόδια
Grand Hotel: Μυστικά, απαγωγή και ένας γάμος που προκαλεί σκάνδαλο στα νέα επεισόδια

«Το Σόι σου» απόψε: Όταν το ΑΙ μπαίνει στις σχέσεις και τα κάνει «άνω-κάτω»
«Το Σόι σου» απόψε: Όταν το ΑΙ μπαίνει στις σχέσεις και τα κάνει «άνω-κάτω»

«Στην αγκαλιά του Φάνη» – Νέο επεισόδιο την Παρασκευή, 24 Απριλίου με τους Σάκη Κατσούλη, Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Ευαγγελία Πλατανιώτη
«Στην αγκαλιά του Φάνη» – Νέο επεισόδιο την Παρασκευή, 24 Απριλίου με τους Σάκη Κατσούλη, Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Ευαγγελία Πλατανιώτη

«The Floor» με τον Γιώργο Λιανό – Νέο επεισόδιο την Παρασκευή 24 Απριλίου
«The Floor» με τον Γιώργο Λιανό – Νέο επεισόδιο την Παρασκευή 24 Απριλίου

GNTM: Ηχηρή αποχώρηση από την κριτική επιτροπή – Η ανακοίνωση που δεν περίμενε κανείς
GNTM: Ηχηρή αποχώρηση από την κριτική επιτροπή – Η ανακοίνωση που δεν περίμενε κανείς

Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Οι μπαμπάδες σε «πόλεμο» για τις σχέσεις τους στο επεισόδιο της Τετάρτης 22/4
Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Οι μπαμπάδες σε «πόλεμο» για τις σχέσεις τους στο επεισόδιο της Τετάρτης 22/4

Survivor: Μια βραδιά γεμάτη αποκαλύψεις και σκληρές αλήθειες
Survivor: Μια βραδιά γεμάτη αποκαλύψεις και σκληρές αλήθειες

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας