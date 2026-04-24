Celeb News 24.04.2026

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Η αποκάλυψη για τη Χρύσα Μιχαλοπούλου μετά τον χωρισμό τους

leonidas_koutsopoulos
Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος μιλά για τη σχέση του με τη Χρύσα Μιχαλοπούλου και τη συνεργασία τους ως γονείς του μικρού Κίμωνα
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες σε βραδινή του έξοδο και αναφέρθηκε ανοιχτά στη σχέση που διατηρεί με την πρώην σύντροφό του, Χρύσα Μιχαλοπούλου, με την οποία έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον μικρό Κίμωνα.

Ο γνωστός σεφ ξεκαθάρισε πως, παρά τον χωρισμό τους, η επικοινωνία τους παραμένει πολύ καλή και η μεταξύ τους σχέση βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εκτίμηση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η απόσταση που δημιουργήθηκε ήρθε με ήπιο τρόπο και χωρίς εντάσεις.

«Εννοείται ότι έχουμε επικοινωνία. Προς Θεού. Έχουμε δημιουργήσει κάτι πολύ όμορφο παρέα. Η απόσταση προκύπτει από κάτι πολύ ήπιο. Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, όχι μόνο λόγω παιδιού, αλλά και γιατί συμπαθιόμαστε πάρα πολύ. Περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές. Οπότε δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, μόνο να ενώνουμε έχουμε», ανέφερε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι η συνεργασία τους ως γονείς είναι απόλυτα λειτουργική, με βασικό γνώμονα την ευτυχία και την ισορροπία του παιδιού τους. Παρά τον χωρισμό, οι δύο τους φαίνεται πως έχουν καταφέρει να διατηρήσουν μια σταθερή και υγιή σχέση, δίνοντας προτεραιότητα στον ρόλο τους ως γονείς.

Οι δηλώσεις του σεφ δείχνουν ότι το πρώην ζευγάρι έχει επιλέξει μια ήρεμη και ώριμη προσέγγιση μετά τον χωρισμό, κρατώντας ζωντανή την επικοινωνία και τη συνεργασία για χάρη του γιου τους.


Λεωνίδας Κουτσόπουλος Χρύσα Μιχαλοπούλου
