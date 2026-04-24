«Ρεμπέτικο»: Η νέα επιτυχία του APON και το music video με γνωστό ηθοποιό σε ρόλο – έκπληξη

Το «Ρεμπέτικο» του APON και το music video με απρόσμενη εμφάνιση γνωστού ηθοποιού που κλέβει την παράσταση και τραβά όλα τα βλέμματα

O APON, ο super επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός που «σαρώνει» με κάθε του τραγούδι, οπτικοποιεί τη νέα του επιτυχία «Ρεμπέτικο» μέσα από ένα κινηματογραφικό ταξίδι στο χρόνο.Το «Ρεμπέτικο», που κυκλοφορεί από την Panik Records, μεταφέρεται στις οθόνες μας μέσα από ένα ιδιαίτερης αισθητικής music video που ταξιδεύει τον θεατή από το παρόν στο παρελθόν, «γεφυρώνοντας» εποχές, ανθρώπους και συναισθήματα.

Με πρωταγωνιστή τον APON και τον ηθοποιό Θοδωρή Κατσαφάδο σε ρόλο – έκπληξη, το music video παρουσιάζει σε flashback μία ιστορία πάθους που εκτυλίσσεται σε ένα πάλκο, ωστόσο, παραμένει «ζωντανή» στο πέρασμα του χρόνου. Τη σκηνοθεσία έκανε ο George Mpenioudakis.

Το «Ρεμπέτικο» δίνει συνέχεια στα διαδοχικά διαμαντένια και πολυπλατινένια hits του APON, που μετρούν αθροιστικά πάνω από μισό δισεκατομμύριο streaming points κι επιβεβαιώνει την καλλιτεχνική διάνοια και μοναδικότητά του.

Το τραγούδι, σε μουσική και στίχους του ίδιου, φέρνει το αυθεντικό ρεμπέτικο στο σήμερα μέσα από σύγχρονη παραγωγή που υπογράφει ο IAMSTRONG και αποτελεί το πρώτο single από το επερχόμενο νέο album του APON με τίτλο «Ηχογένεια» το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα.

