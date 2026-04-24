Μουσική 24.04.2026

«Ρεμπέτικο»: Η νέα επιτυχία του APON και το music video με γνωστό ηθοποιό σε ρόλο – έκπληξη

Το «Ρεμπέτικο» του APON και το music video με απρόσμενη εμφάνιση γνωστού ηθοποιού που κλέβει την παράσταση και τραβά όλα τα βλέμματα
Mad.gr

O APON, ο super επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός που «σαρώνει» με κάθε του τραγούδι, οπτικοποιεί τη νέα του επιτυχία «Ρεμπέτικο» μέσα από ένα κινηματογραφικό ταξίδι στο χρόνο.Το «Ρεμπέτικο», που κυκλοφορεί από την Panik Records, μεταφέρεται στις οθόνες μας μέσα από ένα ιδιαίτερης αισθητικής music video που ταξιδεύει τον θεατή από το παρόν στο παρελθόν, «γεφυρώνοντας» εποχές, ανθρώπους και συναισθήματα.

Με πρωταγωνιστή τον APON και τον ηθοποιό Θοδωρή Κατσαφάδο σε ρόλο – έκπληξη, το music video παρουσιάζει σε flashback μία ιστορία πάθους που εκτυλίσσεται σε ένα πάλκο, ωστόσο, παραμένει «ζωντανή» στο πέρασμα του χρόνου. Τη σκηνοθεσία έκανε ο George Mpenioudakis.

Το «Ρεμπέτικο» δίνει συνέχεια στα διαδοχικά διαμαντένια και πολυπλατινένια hits του APON, που μετρούν αθροιστικά πάνω από μισό δισεκατομμύριο streaming points κι επιβεβαιώνει την καλλιτεχνική διάνοια και μοναδικότητά του.

Το τραγούδι, σε μουσική και στίχους του ίδιου, φέρνει το αυθεντικό ρεμπέτικο στο σήμερα μέσα από σύγχρονη παραγωγή που υπογράφει ο IAMSTRONG και αποτελεί το πρώτο single από το επερχόμενο νέο album του APON με τίτλο «Ηχογένεια» το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Apon μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
24.04.2026
Επόμενο
24.04.2026

Δες επίσης

Διαγωνισμοί

24.04.2026
Mad Radio News

24.04.2026
Μουσικά Νέα

24.04.2026
Μουσικά Νέα

24.04.2026
Μουσικά Νέα

24.04.2026
EUROVISION

24.04.2026
Μουσικά Νέα

24.04.2026
Μουσικά Νέα

24.04.2026
City Guide

24.04.2026
