Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 29.05.2026

Αντώνης Ρέμος: Το throwback βίντεο με τον Γιώργο Νταλάρα από το 2004

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μια ιστορική on stage σύμπραξη από το 2004 έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Αντώνης Ρέμος, στην οποία τραγουδούσε με τον Γιώργο Νταλάρα
Ειρήνη Στόφυλα

Όταν ένας από τους μεγαλύτερους stars της ελληνικής μουσικής σκηνής, o Αντώνης Ρέμος αποφασίζει να κάνει delete στο story της καθημερινότητας και να μας ταξιδέψει στο παρελθόν, το αποτέλεσμα γίνεται αμέσως talk of the town. Ο Αντώνης Ρέμος διανύει μια άκρως συναισθηματική περίοδο, επιλέγοντας να μοιραστεί με τους χιλιάδες followers του μερικά από τα πιο επικά highlights της καριέρας του.  Αυτή η νοσταλγική διάθεση έρχεται σε μια χρονιά-ορόσημο για τον ίδιο, καθώς συμπληρώνει τρεις δεκαετίες απόλυτης κυριαρχίας στη δισκογραφία.

Αντώνης Ρέμος Παντελής Παντελίδης
https://www.instagram.com/aremovic

Οι fans του στο Instagram έχουν πάθει κυριολεκτικά φρενίτιδα με το σπάνιο υλικό που έρχεται στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες. Μετά το συγκινητικό throwback βίντεο όπου ο Γιώργος Κατσαρός του παρέδιδε το πρώτο βραβείο της καριέρας του, ο δημοφιλής καλλιτέχνης έριξε ακόμα μια «βόμβα» μεγατόνων στα social media.

Αντώνης Ρέμος: 5 στιγμές που μας έδειξαν τον άνθρωπο πίσω από το φαινόμενο

Αυτή τη φορά, ο Αντώνης Ρέμος δημοσίευσε ένα απίθανο βίντεο από το μακρινό 2004, αποκαλύπτοντας μια ιστορική on-stage συνάντηση με τον σπουδαίο Γιώργο Νταλάρα. Το clip δείχνει τους δύο κορυφαίους ερμηνευτές να μοιράζονται την ίδια σκηνή σε μια μοναδική μουσική σύμπραξη που άφησε εποχή, με τον Ρέμο να συνοδεύει την ανάρτηση με τη λιτή αλλά γεμάτη νόημα λεζάντα: «Στη σκηνή με τον Γιώργο Νταλάρα, 2004». Όπως ήταν φυσικό, τα likes και τα αποθεωτικά σχόλια από τους διαδικτυακούς του φίλους έπεσαν βροχή από τα πρώτα κιόλας λεπτά, αποδεικνύοντας ότι τέτοιες συνεργασίες μένουν ανεξίτηλες στον χρόνο.

Ωστόσο, αυτή η αναδρομή στο παρελθόν αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς την πρόσφατη ξαφνική απόφαση του τραγουδιστή να τραβήξει για λίγο «χειρόφρενο» στις ζωντανές του εμφανίσεις. Ο ίδιος, μέσα από ένα άκρως εξομολογητικό μήνυμα, είχε σοκάρει ευχάριστα αλλά και στενάχωρα το κοινό του, ανακοινώνοντας: «Φιλαράκια μου, καλησπέρα…Κλείνει για μένα ένας κύκλος φέτος, γιατί τον χειμώνα που μας έρχεται, νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι. Το ραντεβού μας όμως το μεγάλο, θα είναι στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Αυτή η προσωρινή παύση από τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας δείχνει ότι ο Αντώνης Ρέμος θέλει να γεμίσει τις μπαταρίες του, κάνοντας ένα restart πριν επιστρέψει ακόμα πιο δυναμικός. Το μεγάλο live της Θεσσαλονίκης τον ερχόμενο Σεπτέμβριο αναμένεται να είναι το απόλυτο event της χρονιάς, με τους fans να ετοιμάζονται για ένα ιστορικό party. Μέχρι τότε, το ψηφιακό ταξίδι στα 30 χρόνια της πορείας του θα συνεχίσει να μας κρατά την καλύτερη συντροφιά μέσα από το Instagram. Είναι βέβαιο πως ο αγαπημένος τραγουδιστής έχει ακόμα πολλά κρυμμένα διαμάντια στο αρχείο του που ανυπομονούμε να δούμε. Εμείς του ευχόμαστε καλή ξεκούραση και περιμένουμε πώς και πώς τη μεγάλη του επιστροφή στη συμπρωτεύουσα!

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ρένα Μόρφη αποστομώνει τους haters με τον πιο viral τρόπο

Η Ρένα Μόρφη αποστομώνει τους haters με τον πιο viral τρόπο

29.05.2026
Επόμενο
Olivia Rodrigo: Το babydoll που δίχασε τα social media

Olivia Rodrigo: Το babydoll που δίχασε τα social media

29.05.2026

Δες επίσης

«The Gentleman’s Club»: Η μεγάλη επιστροφή του YG με άλμπουμ που αλλάζει το κλίμα στο hip hop
Μουσικά Νέα

«The Gentleman’s Club»: Η μεγάλη επιστροφή του YG με άλμπουμ που αλλάζει το κλίμα στο hip hop

29.05.2026
Ρία Ελληνίδου: Πηγαίνει «Σαφάρι» στη Νίκαια και υπόσχεται το απόλυτο hit του καλοκαιριού!
Μουσικά Νέα

Ρία Ελληνίδου: Πηγαίνει «Σαφάρι» στη Νίκαια και υπόσχεται το απόλυτο hit του καλοκαιριού!

29.05.2026
Η Jennifer Lopez τραγούδησε το «Total Eclipse of the Heart» και έγινε viral
Μουσικά Νέα

Η Jennifer Lopez τραγούδησε το «Total Eclipse of the Heart» και έγινε viral

29.05.2026
Ο Νίνο γυρίζει το χρόνο πίσω με ένα TikTok – Flashback στο «Σε Παρακαλώ» του 2003
Μουσικά Νέα

Ο Νίνο γυρίζει το χρόνο πίσω με ένα TikTok – Flashback στο «Σε Παρακαλώ» του 2003

29.05.2026
Champions League αλά «Ελληνικά»: Ο αθλητικός ύμνος έγινε ζεϊμπέκικο
Social Trends

Champions League αλά «Ελληνικά»: Ο αθλητικός ύμνος έγινε ζεϊμπέκικο

29.05.2026
«Σπάστε τα»: Το νέο λαϊκό anthem της Αναστασίας είναι εδώ
Μουσικά Νέα

«Σπάστε τα»: Το νέο λαϊκό anthem της Αναστασίας είναι εδώ

29.05.2026
«Τι σου χρωστάω»: To απόλυτο καλοκαιρινό hit ήρθε από την Έλλη Κοκκίνου
Μουσικά Νέα

«Τι σου χρωστάω»: To απόλυτο καλοκαιρινό hit ήρθε από την Έλλη Κοκκίνου

29.05.2026
Από το «Bangaranga» μέχρι το «Jalla» αυτά είναι τα τραγούδια της Eurovision που «σαρώνουν» στην Ελλάδα
EUROVISION

Από το «Bangaranga» μέχρι το «Jalla» αυτά είναι τα τραγούδια της Eurovision που «σαρώνουν» στην Ελλάδα

29.05.2026
Lady Gaga: Το MAYHEM «έσπασε» τα κοντέρ με 6 δισεκατομμύρια streams στο Spotify
Μουσικά Νέα

Lady Gaga: Το MAYHEM «έσπασε» τα κοντέρ με 6 δισεκατομμύρια streams στο Spotify

29.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο