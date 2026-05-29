Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 29.05.2026

Η Ρένα Μόρφη αποστομώνει τους haters με τον πιο viral τρόπο

Η Ρένα Μόρφη απάντησε μέσω της εκπομπής «Happy Day» στα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα social media για την εμφάνισή της
Ειρήνη Στόφυλα

Τα social media μπορούν να γίνουν ένας ιδιαίτερα σκληρός χώρος για τους αναγνωρίσιμους ανθρώπους, όμως η Ρένα Μόρφη ξέρει πώς να βάζει τα πράγματα στη θέση τους με τον πιο έξυπνο τρόπο. Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε πρόσφατα στο στόχαστρο κακόβουλων κριτικών σχετικά με την εξωτερική της εμφάνιση, με πολλούς χρήστες να διαδίδουν ανυπόστατες φήμες για αισθητικές επεμβάσεις.

Αντί να επιλέξει τη σιωπή, η ίδια αποφάσισε να απαντήσει με άφθονο χιούμορ και αυτοσαρκασμό μέσα από έναν πρωτότυπο «διαγωνισμό» στην πλατφόρμα του TikTok, ο οποίος έγινε αμέσως viral.

Ρένα Μόρφη για Ακύλα: «Πρέπει να προστατευτεί η ψυχολογία του»

Η ανάρτησή της, στην οποία προκαλούσε τους followers της με τη φράση «Διαγωνισμός. Βρες πόσα μπότοξ έχω κάνει», προκάλεσε αίσθηση και άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση για το διαδικτυακό bullying. Το νεανικό κοινό αποθέωσε την κίνησή της, βλέποντας στο πρόσωπό της μια καλλιτέχνιδα που δεν φοβάται να τσαλακωθεί και να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

@rena_morfi_official

😶#stintsita#newsong @Minos EMI @maritina🦋

♬ πρωτότυπος ήχος – maritina🦋

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η αγαπημένη ερμηνεύτρια εξήγησε το σκεπτικό πίσω από το συγκεκριμένο βίντεο, ξεκαθαρίζοντας ότι επρόκειτο για μια αυθόρμητη άμυνα απέναντι στην τοξικότητα. «Τέλειο δεν ξέρω αν ήταν, ήταν κάπως μια απάντηση σε πολλά σχόλια που κάπως βγήκε σαν μικρή αντίδραση. Ήταν πολύ αντιφατικά σχόλια. Δηλαδή υπήρχε το «τι υπερβολική που είναι στις εκφράσεις της;», αλλά υπήρχε και το «πώς έχει γίνει έτσι από τις πλαστικές;». Οπότε αυτό ήταν λίγο μια χιουμοριστική απάντηση στο ότι θα είμαστε όπως θέλουμε. Άμα θέλω μπορώ να έχω κάνει, να μην έχω κάνει, δεν σε αφορά και δεν έχει καμία σημασία»», δήλωσε χαρακτηριστικά, βάζοντας ένα οριστικό τέλος στις αδιάκριτες ερωτήσεις.


Με τη δήλωσή της αυτή, η Ρένα Μόρφη έθιξε την απόλυτη αντίφαση που επικρατεί στα σχόλια των social media, όπου οι γυναίκες επικρίνονται ταυτόχρονα τόσο για τη φυσική τους εκφραστικότητα όσο και για τις υποτιθέμενες επεμβάσεις τους. Η απόφασή της να μετατρέψει την επίθεση σε ένα χιουμοριστικό παιχνίδι δείχνει μια γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα που αρνείται να μπει σε καλούπια. «Το σώμα και το πρόσωπο κάθε γυναίκας της ανήκει αποκλειστικά», και η Ρένα Μόρφη το υπενθύμισε στους haters με τον πιο αποστομωτικό τρόπο.

Tom Hanks – Tim Allen: Επιστρέφουν ως Woody και Buzz στην πρεμιέρα του «Toy Story 5»

Αντώνης Ρέμος: Το throwback βίντεο με τον Γιώργο Νταλάρα από το 2004

