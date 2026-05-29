«Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη»: Η τρυφερή εξομολόγηση στην Κατερίνα Λιόλιου από τον σύντροφό της

Μια άκρως τρυφερή και απροσδόκητη στιγμή εκτυλίχθηκε στη μικρή οθόνη, χαρίζοντας στο τηλεοπτικό κοινό ένα σπάνιο στιγμιότυπο από την προσωπική ζωή μιας από τις πιο hot λαϊκές τραγουδίστριες της γενιάς της. Η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της late night εκπομπής «Ενώπιος Ενωπίω» στον ANT1, παραχωρώντας μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο δημοσιογράφος επιφύασσε μια τεράστια και άκρως συγκινητική έκπληξη στην αγαπημένη καλλιτέχνιδα, η οποία δεν μπόρεσε να κρύψει την αμηχανία και τη χαρά της. Ο σύντροφός της, Χάρης Παπατζανής, έκανε μια σπάνια εμφάνιση μέσω ενός ειδικά μαγνητοσκοπημένου βίντεο, σπάζοντας την παραδοσιακή του διακριτικότητα για να μιλήσει ανοιχτά για τον έρωτά τους και την κοινή τους πορεία.

Ο Χάρης Παπατζανής γύρισε τον χρόνο πίσω και περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια το χρονικό της πρώτης τους επαφής, όταν εκείνη έκανε ακόμα τα πρώτα της βήματα στην αθηναϊκή νύχτα. Όπως αποκάλυψε γεμάτος νοσταλγία: «Γνώρισα την Κατερίνα το 2017 σε ένα ραδιοφωνικό event, εγώ την ήξερα σαν καλλιτέχνιδα, από το The Voice και από τις συνεργασίες της από με τον Αντώνη Ρέμο και τον Νίκο Βέρτη.Θυμάμαι κιόλας τότε με την παρέα μας, ήμασταν πολλοί φανατικοί του Γιώργου Σαμπάνη που ήταν η πρώτη συνεργασία της Κατερίνας στην Αθήνα. Παρόλο που πηγαίναμε κάθε Παρασκευή και Σάββατο, λέγαμε «πάμε από την αρχή να δούμε και την Κατερίνα»».





Πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας και τις πίστες, ο ίδιος δεν δίστασε να μοιραστεί με το κοινό και μερικές άκρως χιουμοριστικές λεπτομέρειες για τη συμβίωσή τους και τις καθημερινές παραξενιές της τραγουδίστριας. Αναφερόμενος στο τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού τους, εξήγησε με χιούμορ: «Στο σπίτι δεν τραγουδάει γιατί όλη μέρα μιλάει για δουλειά, οπότε κάνει οικονομία στο σπίτι, κάνει όμως πάρα πολλά μαθήματα φωνητικής. Μεγαλύτερη παραξενιά είναι ότι αφήνει τα ντουλάπια της κουζίνας ανοιχτά. Πολλές φορές μπαίνω στο σπίτι, μετά από ραντεβού και νομίζω ότι μας έχουν κλέψει. Λύση βρέθηκε, έβαλα αυτόματους μεντεσέδες παντού. Έχουν μείνει τα συρτάρια βέβαια».

Η εξομολόγηση, ωστόσο, έκλεισε με έναν βαθιά συναισθηματικό τόνο, καθώς ο Χάρης θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του αλλά και να ζητήσει δημόσια μια γλυκιά συγγνώμη από την αγαπημένη του. Κοιτάζοντας την κάμερα, δήλωσε με απόλυτη ειλικρίνεια: «Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για όσες φορές σε έχω πιέσει. Είτε από άγχος, είτε από την κοινή μας ανάγκη να τα πετύχουμε και να τα κάνουμε όλα καλά. Παράλληλα όμως να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου έδωσες τον χώρο και την εμπιστοσύνη να μπορέσω να αναπτύξω και να ανακαλύψω νέες δεξιότητές μου και να τις κάνω επάγγελμα».





Αυτή η δημόσια κατάθεση ψυχής απέδειξε πόσο δεμένοι και υποστηρικτικοί είναι ο ένας απέναντι στον άλλον, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή. Η Κατερίνα Λιόλιου, φανερά συγκινημένη, άκουσε τον σύντροφό της να πλέκει το εγκώμιό της σε μια από τις σπάνιες τηλεοπτικές του τοποθεσίες. Η σχέση τους, που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εξέλιξη, κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα των τηλεθεατών. Το νεανικό κοινό στα social media αποθέωσε αμέσως το ζευγάρι, κάνοντας τα αποσπάσματα της εκπομπής viral μέσα σε λίγα λεπτά, αποδεικνύοντας ότι ο αληθινός έρωτας δεν κρύβεται.

