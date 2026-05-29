FREZYDERM: Anti-Aging Liquid Sunscreen – Η απόλυτη καινοτομία στην αντηλιακή προστασία

Η FREZYDERM παρουσιάζει το ANTI-AGING LIQUID SUNCREEN PLANT EXOSOMES, το πρώτο αντηλιακό που αξιοποιεί τη δύναμη της δερμο-τεχνολογίας για αναγέννηση

Με την υψηλή τεχνογνωσία και τη μακρά εμπειρία της στην αντηλιακή προστασία και αξιοποιώντας τα τελευταία δεδομένα της σύγχρονης δερμο-τεχνολογίας, η FREZYDERM δημιούργησε για πρώτη φορά ένα πρωτοποριακό αντηλιακό που ενσωματώνει στη σύνθεσή του φυτικά εξωσώματα για μία ισχυρή αντιγηραντική φροντίδα.

Τα φυτικά εξωσώματα αποτελούν επαναστατική ανακάλυψη της skin regenerating κοσμητολογίας και όχι τυχαία, αφού προσφέρουν μία πληθώρα ευεργετικών δράσεων ενάντια στα σημεία γήρανσης, επιταχύνοντας την αναγέννηση του δέρματος.

Τα εξωσώματα από φυτικά κύτταρα (plant exosomes) λειτουργούν ως νανο-μεταφορείς πολύτιμων συστατικών που συμβάλλουν στη βαθύτερη διείσδυση και μεταφορά των συστατικών, διατηρώντας τη νεανική υφή και όψη του δέρματος. Έχουν την πολύτιμη ικανότητα να ενυδατώνουν σε βάθος το δέρμα, επαναφέροντας την ελαστικότητά του και ενισχύοντας τον φραγμό του. Αυξάνουν τη σφριγηλότητα, λειαίνουν τις ρυτίδες και χαρίζουν στην επιδερμίδα μοναδική αντιοξειδωτική και καταπραϋντική δράση, δρώντας επανορθωτικά αλλά και προληπτικά στα σημεία γήρανσης. Το ANTI-AGING LIQUID SUNCREEN PLANT EXOSOMES είναι ένα πρωτοποριακό, υγρό αντηλιακό προσώπου που προσφέρει ισχυρή αντιγηραντική δράση, όπως ακριβώς θα έκανε ένας αντιρυτιδικός και συσφικτικός ορός.

Το ANTI-AGING LIQUID SUNCREEN PLANT EXOSOMES ενσωματώνει προηγμένα new age φωτοσταθερά αντηλιακά φίλτρα και προσφέρει πολύ υψηλή προστασία ευρέος φάσματος (UVA, UVB, Μπλε Φως και υπέρυθρη ακτινοβολία). Καθώς απορροφά έως και τα 400nm της ηλιακής ακτινοβολίας, προσφέρει στο δέρμα ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και προλαμβάνει τα σημάδια φωτογήρανσης (ρυτίδες, κηλίδες, απώλεια τονικότητας).

Μία τόσο ανάλαφρη σύνθεση δύσκολα μπορεί να περιγράφει με λέξεις. Η εκπληκτική liquid υφή είναι τόσο λεπτόρρευστη και απλώνεται πολύ εύκολα χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας και λευκής χροιάς και χωρίς να κολλάει. Δημιουργεί μία ασύλληπτα αέρινη και μεταξένια feather-like αίσθηση που δεν βαραίνει το δέρμα.

Καλωσορίστε το απόλυτο DERMO-TECH αντηλιακό για μια πρωτόγνωρη sun protection & anti-ageing εποχή.

Διατίθεται στα φαρμακεία και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.