Αλλάζει η εποχή, αλλάζει και το σπίτι! Οι πιο εύκολοι τρόποι να το «ντύσεις» χειμωνιάτικα

Μπορεί το θερμόμετρο να πέφτει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πέσει και η διάθεση μέσα στο σπίτι. Ο χειμώνας είναι η ιδανική εποχή για να μεταμορφώσεις το σπίτι σου σε μια ζεστή, cozy φωλιά που σε περιμένει στο τέλος μιας κουραστικής (και παγωμένης) μέρας.

Δεν χρειάζονται υπερβολές, ανακαινίσεις ή πολλά έξοδα. Με μερικές στοχευμένες αλλαγές, μπορείς να φέρεις το χειμώνα στο σπίτι σου μόνο στα σημεία που τον θέλεις.

1. Βάλε υφές που αγκαλιάζουν

Τα μάλλινα ριχτάρια, οι βελούδινες μαξιλαροθήκες και τα faux γούνινα κουβερτο-μαξιλάρια είναι must. Μην διστάσεις να αναμείξεις υφές, το layering δεν είναι μόνο για τα ρούχα.

2. Χαλιά τώρα παντού

Ακόμα και αν αγαπάς το minimal, τον χειμώνα δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από ένα παγωμένο πάτωμα. Ένα παχύ χαλί ή και μικρά πατάκια σε διάφορα σημεία του σπιτιού αλλάζουν τη θερμοκρασία (και την αισθητική) του χώρου.

3. Φως ζεστό, όχι δυνατό

Αντικατέστησε τις λευκές λάμπες με πιο θερμό φωτισμό και πρόσθεσε επιτραπέζια φωτιστικά ή χριστουγεννιάτικα fairy lights. Η ατμόσφαιρα γίνεται αμέσως πιο οικεία και χαλαρή.

4. Αρωμάτισε τον χώρο με «γεύσεις» εποχής

Κανέλα, γαρύφαλλο, βανίλια, ξύλο, καραμέλα. Διάλεξε κεριά, diffusers ή σαπούνια με νότες χειμωνιάτικες και θα νιώθεις λες και μπαίνεις σε χριστουγεννιάτικη ταινία.

5. Διακόσμησε με… εποχή

Κλαδιά, κουκουνάρια, ξύλινα στοιχεία, αποξηραμένα πορτοκάλια ή και μια παχιά πλεκτή γιρλάντα είναι διακοσμητικές λεπτομέρειες που φέρνουν τη φύση του χειμώνα στο σπίτι σου με στυλ. Αν έχεις τζάκι, αξιοποίησέ το όχι μόνο λειτουργικά αλλά και διακοσμητικά, με ξύλα στοιβαγμένα όμορφα, φωτάκια ή ακόμα και διακοσμητικά κεριά για όσους δεν το ανάβουν.

Αν ο χειμώνας είναι η εποχή για «κούρνιασμα», τότε αξίζει να δώσεις στο σπίτι σου τον ρόλο του πιο ζεστού καταφυγίου. Ξεκίνα με μικρές αλλαγές και θα νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη κρύα νύχτα!

