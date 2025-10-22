MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Διακόσμηση 22.10.2025

Αλλάζει η εποχή, αλλάζει και το σπίτι! Οι πιο εύκολοι τρόποι να το «ντύσεις» χειμωνιάτικα

διακόσμηση χειμώνας
Ξεκίνα με μικρές αλλαγές και θα νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη κρύα νύχτα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μπορεί το θερμόμετρο να πέφτει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πέσει και η διάθεση μέσα στο σπίτι. Ο χειμώνας είναι η ιδανική εποχή για να μεταμορφώσεις το σπίτι σου σε μια ζεστή, cozy φωλιά που σε περιμένει στο τέλος μιας κουραστικής (και παγωμένης) μέρας.

Δεν χρειάζονται υπερβολές, ανακαινίσεις ή πολλά έξοδα. Με μερικές στοχευμένες αλλαγές, μπορείς να φέρεις το χειμώνα στο σπίτι σου μόνο στα σημεία που τον θέλεις.

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Διάβασε επίσης: Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

1. Βάλε υφές που αγκαλιάζουν

Τα μάλλινα ριχτάρια, οι βελούδινες μαξιλαροθήκες και τα faux γούνινα κουβερτο-μαξιλάρια είναι must. Μην διστάσεις να αναμείξεις υφές, το layering δεν είναι μόνο για τα ρούχα.

2. Χαλιά τώρα παντού

Ακόμα και αν αγαπάς το minimal, τον χειμώνα δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από ένα παγωμένο πάτωμα. Ένα παχύ χαλί ή και μικρά πατάκια σε διάφορα σημεία του σπιτιού αλλάζουν τη θερμοκρασία (και την αισθητική) του χώρου.

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

3. Φως ζεστό, όχι δυνατό

Αντικατέστησε τις λευκές λάμπες με πιο θερμό φωτισμό και πρόσθεσε επιτραπέζια φωτιστικά ή χριστουγεννιάτικα fairy lights. Η ατμόσφαιρα γίνεται αμέσως πιο οικεία και χαλαρή.

4. Αρωμάτισε τον χώρο με «γεύσεις» εποχής

Κανέλα, γαρύφαλλο, βανίλια, ξύλο, καραμέλα. Διάλεξε κεριά, diffusers ή σαπούνια με νότες χειμωνιάτικες και θα νιώθεις λες και μπαίνεις σε χριστουγεννιάτικη ταινία.

5 hacks που θα μετατρέψουν το σπίτι σου από βαρετό σε Pinterest
Pinterest.com

5. Διακόσμησε με… εποχή

Κλαδιά, κουκουνάρια, ξύλινα στοιχεία, αποξηραμένα πορτοκάλια ή και μια παχιά πλεκτή γιρλάντα είναι διακοσμητικές λεπτομέρειες που φέρνουν τη φύση του χειμώνα στο σπίτι σου με στυλ. Αν έχεις τζάκι, αξιοποίησέ το όχι μόνο λειτουργικά αλλά και διακοσμητικά, με ξύλα στοιβαγμένα όμορφα, φωτάκια ή ακόμα και διακοσμητικά κεριά για όσους δεν το ανάβουν.

Αν ο χειμώνας είναι η εποχή για «κούρνιασμα», τότε αξίζει να δώσεις στο σπίτι σου τον ρόλο του πιο ζεστού καταφυγίου. Ξεκίνα με μικρές αλλαγές και θα νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη κρύα νύχτα!

5 hacks που θα μετατρέψουν το σπίτι σου από βαρετό σε Pinterest
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

διακόσμηση σπίτι χειμώνας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Kim Kardashian εντυπωσιάζει με vintage Dior φόρεμα στην πρεμιέρα του «All’s Fair»

Η Kim Kardashian εντυπωσιάζει με vintage Dior φόρεμα στην πρεμιέρα του «All’s Fair»

22.10.2025
Επόμενο
Η πιο αμήχανη στιγμή των καλλιστείων με πρωταγωνίστρια την Miss Παναμά

Η πιο αμήχανη στιγμή των καλλιστείων με πρωταγωνίστρια την Miss Παναμά

22.10.2025

Δες επίσης

Δεν έχει σημασία τι τρως, αλλά πότε! Το μεγάλο λάθος που κάνεις με το βραδινό φαγητό
Food

Δεν έχει σημασία τι τρως, αλλά πότε! Το μεγάλο λάθος που κάνεις με το βραδινό φαγητό

22.10.2025
Άγχος, πίεση, υπερένταση; Αυτές οι στάσεις yoga είναι το φάρμακό σου
Fitness

Άγχος, πίεση, υπερένταση; Αυτές οι στάσεις yoga είναι το φάρμακό σου

22.10.2025
Αυτά τα 4 ζώδια δεν ξεχνάνε ποτέ τον πρώτο τους έρωτα
Life

Αυτά τα 4 ζώδια δεν ξεχνάνε ποτέ τον πρώτο τους έρωτα

22.10.2025
Ο A$AP Rocky γράφει ιστορία στα CFDA Awards ως το πιο fashion-forward icon του 2025
Fashion

Ο A$AP Rocky γράφει ιστορία στα CFDA Awards ως το πιο fashion-forward icon του 2025

22.10.2025
Le Birkin Voyageur: H αυθεντική τσάντα της Jane Birkin βγαίνει σε δημοπρασία
Fashion

Le Birkin Voyageur: H αυθεντική τσάντα της Jane Birkin βγαίνει σε δημοπρασία

22.10.2025
Vanilla glass nails: Το μανικιούρ που θα αγαπήσεις αυτό το φθινόπωρο
Beauty

Vanilla glass nails: Το μανικιούρ που θα αγαπήσεις αυτό το φθινόπωρο

22.10.2025
Η Βίκυ Καγιά στα γυρίσματα του φουτουριστικού intro video του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Βίκυ Καγιά στα γυρίσματα του φουτουριστικού intro video του MadWalk 2025 by Three Cents

22.10.2025
Βαρέθηκες το τζιν σου; Αυτές οι ιδέες θα το κάνουν ξανά must
Fashion

Βαρέθηκες το τζιν σου; Αυτές οι ιδέες θα το κάνουν ξανά must

22.10.2025
Η Grace Wales Bonner αναλαμβάνει τα ηνία του ανδρικού Ready-to-Wear της Hermès
Fashion

Η Grace Wales Bonner αναλαμβάνει τα ηνία του ανδρικού Ready-to-Wear της Hermès

22.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Η ευλογιά των προβάτων απειλεί σοβαρά και τη φέτα

Η ευλογιά των προβάτων απειλεί σοβαρά και τη φέτα

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;