Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή; Μέρος A, του Αλέξανδρου Ρήγα | Μόλις κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της ταινίας

«Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή; – Μέρος A'» του Αλέξανδρου Ρήγα Μια ιστορία εκδίκησης, γέλιου και συναισθήματος.

Μια κινηματογραφική εμπειρία που ξανασυστήνει τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες σε μια νέα εποχή.

Μόλις κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της ταινίας

Δείτε το εδώ: https://youtu.be/77CLNX-czhw

Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο από εδώ και πέρα.

Το βλέπουμε μέχρι το τέλος – κάθε δευτερόλεπτο μετράει.

Σενάριο- Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

Παραγωγός: Παντελής Καλατζής

Διανομή: GD PLUS Productions

Σύνοψη

Η επιστροφή μιας θρυλικής ιστορίας στη μεγάλη οθόνη.

Τέσσερις γυναίκες που μεγάλωσαν σε ορφανοτροφείο ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια.

Μια παλιά υπόσχεση τις ενώνει: να εκδικηθούν τον Γεράσιμο Μαντά, τον άντρα που σημάδεψε την παιδική τους ηλικία.

Όμως τίποτα δεν πάει όπως το είχαν φανταστεί.

Το προσεκτικά οργανωμένο σχέδιο τους βγαίνει εκτός ελέγχου, παρασύροντας τες σε μια αλληλουχία κωμικοτραγικών καταστάσεων, παρεξηγήσεων και ανατροπών.

Με χιούμορ, συγκίνηση και αναφορές στη λατρεμένη τηλεοπτική σειρά, το «Τι Ψυχή Θα Παραδώσεις Μωρή;» επιστρέφει δυναμικά, αυτή τη φορά στη μεγάλη οθόνη.

Πρωταγωνιστούν

(με αλφαβητική σειρά)

Βασιλική Ανδρίτσου (Αλέκα Καλουδάκη)

Παναγιώτα Βλαντή (Ντομινίκ Σεζάρ)

Μαρία Λεκάκη (Φωτεινή Τσιντικίδου)

Λένα Ουζουνίδου (Πόπη Καμένου)

και ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος (Γεράσιμος Μαντάς)

Συμμετέχουν

Ταξιάρχης Χάννος (Παπαλάμπρος)

Τάσος Ιορδανίδης (Μάρκος Δαρείωνος)

Κώστας Φιλίππογλου (Ανέστης Τσιντικίδης)

Γιάννης Στάνκογλου (Joe Widmark)

Νίκη Λάμη (Ντίντα Μηνιάτη)

Βαλέρια Κoυρούπη (Φιλαρέτη)

Λευτέρης Ελευθερίου (Αμπντούλ)

Ιβάν Σβιτάιλο (Χρόνης Στάθης)

Μαρία Κατσανδρή (Κάκια Καμένου)

Κώστας Κόκλας (Μάκης Καμένος)

Μαρία Δεμεσιώτου (Ελευθερία Πλατιά)

Αντώνης Γιαννακός (Γιώργος Μανιάτης)

Τραϊάνα Ανανία (Τζέλι Φαμπιάνο)

Θεοφίλης Πασχάλης (Μάνος Κωστόπουλος)

Διονύσης Κοκοτάκης (Χρύσανθος Βλουτής)

και η Πέμη Ζούνη

ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

