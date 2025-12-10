Talk to MAD: Η Εύη Κολιούλη και η Χριστίνα Δεντρινού μιλούν για την παράσταση «Nomsferatu»

Στο νέο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τις ηθοποιούς Εύη Κολιούλη και Χριστίνα Δεντρινού, με αφορμή την επιτυχημένη παράσταση «Nomsferatu», που έχει ήδη κερδίσει το κοινό και έχει πάρει παράταση μέχρι τις 8 Ιανουαρίου στο Θέατρο 104.

Η παράσταση, βασισμένη στην ταινία «Nosferatu» του 1922, μεταφέρει τον βοβό κινηματογράφο στη θεατρική σκηνή, με ένα ξεχωριστό στιλ που συνδυάζει υποκριτική, κίνηση και μίμηση χωρίς λόγια. Όπως εξηγεί η Χριστίνα Δεντρινού: «Όλο αυτό έχει να κάνει με την κινησιολογία χωρίς να είναι χοροθέατρο, έχει να κάνει με τη μίμηση χωρίς να είναι παντομίμα, έχει να κάνει με την υποκριτική χωρίς να μιλάμε. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο πράγμα, το οποίο είναι απολύτως κατανοητό όμως με ένα μαγικό τρόπο».

Η Εύη Κολιούλη προσθέτει: «Θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθει κόσμος. Το θέμα είναι ότι βλέπουν την παράσταση από διαφορετικές ηλικίες, δηλαδή μπορούν να τη δούνε από 10 χρονών μέχρι 104». Η παράσταση, όπως εξηγούν οι ηθοποιοί, δίνει έμφαση στην ιστορία και τη μουσική, ενώ οι ρόλοι είναι χορογραφημένοι πάνω σε κάθε νότα, χωρίς περιθώριο χαλάρωσης ή αυτοματισμού: «Από τη στιγμή που ξεκινάει η παράσταση πρέπει να είσαι σε γρήγορο ρυθμό», αναφέρει η Εύη.

Όσον αφορά το μέλλον και την προσωπική τους εξέλιξη, οι δύο ηθοποιοί συμφώνησαν ότι η κορυφή δεν είναι στατική και ότι η προσωπική και επαγγελματική πληρότητα προέρχεται από την καθημερινή μάθηση και την αίσθηση ολοκλήρωσης: «Νομίζω ότι πάντα μέχρι τελευταία στιγμή ο άνθρωπος μαθαίνει. Αν πεις ότι έχω φτάσει στην κορυφή σταματάς να ψάχνεις και συνεπώς να εξελίσσεσαι», εξηγεί η Χριστίνα.

Η παράσταση «Nomsferatu» ανεβαίνει κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο 104 και τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα στο more.com. Το κοινό μπορεί να απολαύσει μια μοναδική εμπειρία θεάτρου, όπου η σωματική έκφραση και η μουσική αφηγούνται την ιστορία χωρίς λόγια, δημιουργώντας ένα μαγικό θέαμα για όλες τις ηλικίες.

