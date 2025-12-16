MadWalk 2025 Mega
Υγεία 16.12.2025

Το απλό κόλπο με το νερό για να κοιμάσαι το βράδυ σαν πουλάκι

Πώς να σταματήσεις να ξυπνάς στις 3 το πρωί
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όλοι θέλουμε να ξαπλώνουμε και να κοιμόμαστε σαν πουλάκια όλη τη νύχτα. Στην πραγματικότητα, όμως, πολλοί ξυπνάμε γύρω στις 3 το πρωί, συνήθως για μια επίσκεψη στην τουαλέτα, και μετά παλεύουμε να ξανακοιμηθούμε. Το αποτέλεσμα; Κούραση από το πρώτο πρωινό λεπτό και ένα σώμα που δεν έχει προλάβει να «γεμίσει μπαταρίες».

Οι ειδικοί στον ύπνο τονίζουν ότι δεν φταίμε εμείς, είναι φυσιολογικό να ξυπνάμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, με μερικά έξυπνα κόλπα μπορούμε να μειώσουμε τις αφυπνίσεις και να ξαναμπαίνουμε πιο γρήγορα στον ύπνο.

Τι είναι ο κανόνας 3-2-1

Ο κλινικός ψυχολόγος και ειδικός ύπνου Dr. Michael Breus, γνωστός ως Thesleepdoctor, προτείνει ένα απλό βραδινό σύστημα που λέγεται «κανόνας 3-2-1»:

  • 3 ώρες πριν τον ύπνο: Σταμάτα το αλκοόλ
  • 2 ώρες πριν τον ύπνο: Σταμάτα το φαγητό
  • 1 ώρα πριν τον ύπνο: Σταμάτα να πίνεις νερό

Στόχος δεν είναι να διψάς, αλλά να μειώσεις τις άσκοπες επισκέψεις στην τουαλέτα που διακόπτουν τον ύπνο. Σύμφωνα με τον Dr. Breus, κάθε σώμα είναι διαφορετικό, αλλά η βασική ιδέα είναι να περιορίζεις τα υγρά 1–2 ώρες πριν ξαπλώσεις.

Τα 4 ζώδια που κοιμούνται όπου σταθούν - Από τη θέση του λεωφορείου μέχρι την καρέκλα του σινεμά
Τι κάνεις αν ξυπνήσεις ούτως ή άλλως

Ακόμα κι αν εφαρμόσεις τον κανόνα 3-2-1, κάποια νύχτα κάτι μπορεί να σε ξυπνήσει. Η ερώτηση είναι: πώς επιστρέφεις στον ύπνο χωρίς άγχος;

Η ειδικός στον ύπνο Dr. Lindsay Browning συνιστά:

  • Μην κοιτάς την ώρα: Το να δεις πόση ώρα έχει περάσει ή πόση ώρα μένει μέχρι το ξημέρωμα αυξάνει το άγχος και καθιστά δυσκολότερη την επιστροφή στον ύπνο.
  • Αποδέξου τη φυσιολογία σου: Ξέρεις ότι ξυπνήματα κατά τη νύχτα είναι φυσιολογικά. Το να το αναγνωρίζεις χωρίς άγχος βοηθά το σώμα να χαλαρώσει.
  • Δώσε χρόνο στον εαυτό σου: Προσπάθησε να ξανακοιμηθείς ήρεμα, χωρίς πίεση. Η νύχτα δεν έχει χαθεί επειδή ξύπνησες μία φορά.
  • Αυτό το μικρό κόλπο, να μην αγχώνεσαι για κάθε αφύπνιση, κάνει μεγάλη διαφορά στην ποιότητα του ύπνου.
5 sleep gadgets που κάνουν πραγματική διαφορά στη νυχτερινή σου ξεκούραση
Δεν υπάρχει μαγικό κουμπί για αδιάκοπο ύπνο. Υπάρχουν όμως απλές συνήθειες που κάνουν τεράστια διαφορά: από το πώς τελειώνεις τη μέρα σου μέχρι το πώς αντιδράς όταν ξυπνήσεις. Οι ειδικοί συμφωνούν: ο ύπνος θέλει ρυθμό, όχι άγχος.

Με μικρές αλλαγές, μπορείς να μειώσεις τις νυχτερινές αφυπνίσεις και να ξυπνάς πιο ξεκούραστος κάθε μέρα.

