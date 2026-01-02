Έτοιμοι για δυναμικό comeback τον Μάρτιο οι BTS

Οι superstars της K-pop ανακοίνωσαν την κυκλοφορία νέας δισκογραφικής δουλειάς στις 20 Μαρτίου μετά από 4 χρόνια απουσίας από τη μουσική σκηνή

Οι BTS ετοιμάζονται να επιστρέψουν δυναμικά στη μουσική σκηνή την άνοιξη, καθώς κορεατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το συγκρότημα θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ στις 20 Μαρτίου. Πρόκειται για την πρώτη δισκογραφική δουλειά των BTS ύστερα από σχεδόν 4 χρόνια, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο ενθουσιασμό στους θαυμαστές τους παγκοσμίως.

Το νέο άλμπουμ θα είναι το πρώτο από την κυκλοφορία του «Proof» τον Ιούνιο του 2022, μια περίοδο που ακολούθησε μακρά παύση των ομαδικών δραστηριοτήτων. Στο διάστημα αυτό, τα μέλη των BTS εκπλήρωσαν τη υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους στη Νότια Κορέα και παράλληλα παρουσίασαν πληθώρα προσωπικών μουσικών πρότζεκτ.

Η είδηση δημοσιεύθηκε αρχικά στον κορεατικό Τύπο και επιβεβαιώθηκε επίσημα από την εταιρεία BigHit μέσω ανάρτησης στον κορεατικό λογαριασμό της στην πλατφόρμα X. Πριν από τη δημόσια ανακοίνωση, τα μέλη του συγκροτήματος είχαν ήδη επικοινωνήσει απευθείας με τους θαυμαστές τους, αποστέλλοντας χειρόγραφες επιστολές σε επιλεγμένα σπίτια μελών του επίσημου fan club ARMY, στις οποίες αναγραφόταν η ημερομηνία 2026.3.20.

Στις επιστολές αυτές, ο RM ανέφερε «περίμενα αυτή τη στιγμή πιο απελπισμένα από οποιονδήποτε άλλον». Ο Jin έγραψε «σας χαιρέτησα ως σόλο καλλιτέχνης το 2023 και το 2024, αλλά επιτέλους μπορώ να σας χαιρετήσω ξανά ως μέλος μιας ομάδας». Ο J Hope σημείωσε «επιτέλους έφτασε η χρονιά που θα είμαστε όλοι μαζί σας», ενώ ο Jungkook δήλωσε «παρακαλώ φροντίστε μας και φέτος».

Οι BTS συμμετείχαν επίσης όλοι μαζί σε διαδικτυακή αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του χρόνου στην πλατφόρμα Weverse, σηματοδοτώντας με συμβολικό τρόπο τη νέα αρχή για το συγκρότημα. επίσης, αναμένεται σύντομα και η επίσημη ανακοίνωση παγκόσμιας περιοδείας, η οποία θα συνοδεύσει την κυκλοφορία του άλμπουμ και θα σηματοδοτήσει την πλήρη επιστροφή των BTS στη σκηνή.

