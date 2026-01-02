Στο νοσοκομείο η Pink

Η Pink ξεκίνησε το 2026 με έναν διαφορετικό τρόπο, περνώντας την Πρωτοχρονιά στο νοσοκομείο, καθώς υπεβλήθη σε επέμβαση στον αυχένα. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από το δωμάτιο του νοσοκομείου συνοδευόμενη από ένα μεγάλο και ειλικρινές κείμενο, στο οποίο περιγράφει την προσωπική της διαδρομή το 2025 και τις ελπίδες της για τη νέα χρονιά.

Η Pink αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε τον προηγούμενο χρόνο, αλλά και στην ομορφιά που κατάφερε να βρει μέσα σε αυτές. Έγραψε για την καθημερινότητά της, την αγάπη για τα παιδιά της, τη σημασία του γέλιου, της συγχώρεσης, αλλά και της προσωπικής φροντίδας: «Αποχαιρέτησα ανθρώπους σημαντικούς και καλωσόρισα νέους, πραγματοποίησα όνειρα αλλά και εφιάλτες. Κλείνω τη χρονιά δίνοντας προσοχή και φροντίδα στο σώμα μου. Τοποθέτησα δύο νέους δίσκους στον αυχένα μου, μια υπενθύμιση ότι εκτιμώ το “όχημα” που έχω».

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε επίσης τη σκέψη της για το μέλλον και τη δύναμη της επιλογής: «Και καθώς κάθομαι μόνη μου στο νοσοκομείο, ενώ η οικογένειά μου χαίρεται στο snowboard, ξέρω ότι το 2026 θα είναι καλύτερο, γιατί αυτή είναι η επιλογή που έχω κάνει. Εύχομαι κάθε άνθρωπος να μπορεί να έχει αυτή την επιλογή».

Η Pink έκλεισε το μήνυμά της με μια ισχυρή πρόθεση για το νέο έτος: «Ας γίνουμε καλύτεροι για τον εαυτό μας και τους άλλους. Ας επιλέξουμε τη χαρά και ας αφήσουμε πίσω τον πόνο. Ας ψάξουμε το φως ακόμη και στο σκοτάδι. Καλή χρονιά, με περισσότερη χαρά, αγάπη και λιακάδα».

