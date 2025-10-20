Ώρα για ψυχαγωγία: Ο Θανάσης Πάτρας έκανε πρεμιέρα με την πιο feelgood εκπομπή του OPEN

Ο παρουσιαστή με την παρέα του μάς υπόσχονται το πιο όμορφο διάλειμμα στην καθημερινότητά μας

Πρεμιέρα έκανε η νέα εκπομπή του OPEN «Ώρα για ψυχαγωγία» και ο Θανάσης Πάτρας ευδιάθετος και χαμογελαστός καλωσόρισε τους τηλεθεατές στην πιο χαρούμενη παρέα!

«Επιτέλους! Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, την αγάπη μας! Συντονίζουμε τα ρολόγια μας, ώρα για ψυχαγωγία! Θα είμαστε μια εκπομπή που θα έχει αγάπη, καλή διάθεση και πάρα πολλούς ανθρώπους.

Διάβασε επίσης: Το MasterChef επιστρέφει για 10η χρονιά στο Star! Ξεκινούν οι auditions για τον επετειακό κύκλο

Θέλουμε επαφή, θέλουμε επικοινωνία, θέλουμε να είμαστε κοντά σας και θέλουμε πραγματικά σε αυτή την προσπάθεια να είστε εδώ για να κάνουμε μια πολύ μεγάλη παρέα», είπε ο Θανάσης Πάτρας και στη συνέχεια υποδέχθηκε στο πλατό τους συνεργάτες του, τον Γιώργο Κρικοριάν και την Άννα Ζηρδέλη, οι οποίοι μας υπόσχονται το πιο όμορφο διάλειμμα στην καθημερινότητά μας.





«ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ», καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή στις 14:15 στο OPEN!

Διάβασε επίσης: Οι Ράδιο Αρβύλα επιστρέφουν! Το επικό ΑΙ trailer με τον Άδωνη Γεωργιάδη