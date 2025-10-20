MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
TV 20.10.2025

Ώρα για ψυχαγωγία: Ο Θανάσης Πάτρας έκανε πρεμιέρα με την πιο feelgood εκπομπή του OPEN

Θανάσης Πάτρας
Ο παρουσιαστή με την παρέα του μάς υπόσχονται το πιο όμορφο διάλειμμα στην καθημερινότητά μας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πρεμιέρα έκανε η νέα εκπομπή του OPEN «Ώρα για ψυχαγωγία» και ο Θανάσης Πάτρας ευδιάθετος και χαμογελαστός καλωσόρισε τους τηλεθεατές στην πιο χαρούμενη παρέα!

«Επιτέλους! Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, την αγάπη μας! Συντονίζουμε τα ρολόγια μας, ώρα για ψυχαγωγία! Θα είμαστε μια εκπομπή που θα έχει αγάπη, καλή διάθεση και πάρα πολλούς ανθρώπους.

«Ώρα για Ψυχαγωγία»: Η νέα εκπομπή του OPEN που θα γεμίσει τα μεσημέρια μας θετική ενέργεια

Διάβασε επίσης: Το MasterChef επιστρέφει για 10η χρονιά στο Star! Ξεκινούν οι auditions για τον επετειακό κύκλο

Θέλουμε επαφή, θέλουμε επικοινωνία, θέλουμε να είμαστε κοντά σας και θέλουμε πραγματικά σε αυτή την προσπάθεια να είστε εδώ για να κάνουμε μια πολύ μεγάλη παρέα», είπε ο Θανάσης Πάτρας και στη συνέχεια υποδέχθηκε στο πλατό τους συνεργάτες του, τον Γιώργο Κρικοριάν και την Άννα Ζηρδέλη, οι οποίοι μας υπόσχονται το πιο όμορφο διάλειμμα στην καθημερινότητά μας.


«ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ», καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή στις 14:15 στο OPEN!

Διάβασε επίσης: Οι Ράδιο Αρβύλα επιστρέφουν! Το επικό ΑΙ trailer με τον Άδωνη Γεωργιάδη

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Open TV Θανάσης Πάτρας ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ Ώρα για ψυχαγωγία
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Cat-eye nails: H Hailey Bieber φέρνει την τάση που πρέπει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε αυτό το φθινόπωρο

Cat-eye nails: H Hailey Bieber φέρνει την τάση που πρέπει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε αυτό το φθινόπωρο

20.10.2025
Επόμενο
Model Casting Call by Colgate: Τo Mad και η Colgate σε βάζουν στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Model Casting Call by Colgate: Τo Mad και η Colgate σε βάζουν στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

20.10.2025

Δες επίσης

Η μάχη ξεκινά! Πρεμιέρα για το «The Floor» του ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό
TV

Η μάχη ξεκινά! Πρεμιέρα για το «The Floor» του ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό

17.10.2025
Το MasterChef επιστρέφει για 10η χρονιά στο Star! Ξεκινούν οι auditions για τον επετειακό κύκλο
TV

Το MasterChef επιστρέφει για 10η χρονιά στο Star! Ξεκινούν οι auditions για τον επετειακό κύκλο

17.10.2025
Οι Ράδιο Αρβύλα επιστρέφουν! Το επικό ΑΙ trailer με τον Άδωνη Γεωργιάδη
TV

Οι Ράδιο Αρβύλα επιστρέφουν! Το επικό ΑΙ trailer με τον Άδωνη Γεωργιάδη

16.10.2025
Αναβρασμός στο σπίτι των Τριαντάφυλλων! Ο Ευθύμης Ζησάκης επιστρέφει στο «Σόι σου»
TV

Αναβρασμός στο σπίτι των Τριαντάφυλλων! Ο Ευθύμης Ζησάκης επιστρέφει στο «Σόι σου»

15.10.2025
Maestro: Χάρις Αλεξίου is back! Η φωτογραφία από τον μαγευτικό Λογγό Παξών
TV

Maestro: Χάρις Αλεξίου is back! Η φωτογραφία από τον μαγευτικό Λογγό Παξών

15.10.2025
«Ώρα για Ψυχαγωγία»: Η νέα εκπομπή του OPEN που θα γεμίσει τα μεσημέρια μας θετική ενέργεια
TV

«Ώρα για Ψυχαγωγία»: Η νέα εκπομπή του OPEN που θα γεμίσει τα μεσημέρια μας θετική ενέργεια

14.10.2025
Ο Βαγγελάκης από «Το Σόι Σου» μεγάλωσε! Οι πρώτες φωτογραφίες με τον γιο της Αλίνας και του Διονύση
TV

Ο Βαγγελάκης από «Το Σόι Σου» μεγάλωσε! Οι πρώτες φωτογραφίες με τον γιο της Αλίνας και του Διονύση

14.10.2025
Στο The Voice η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση που μάγεψε με τη φωνή της
TV

Στο The Voice η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση που μάγεψε με τη φωνή της

13.10.2025
Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok
TV

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

13.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Γιγαντώνεται το Wide Μedia Group-Ενόχληση για την εξάπλωσή του στα ΜΜΕ με “Παραπολιτικά” και iefimerida

Γιγαντώνεται το Wide Μedia Group-Ενόχληση για την εξάπλωσή του στα ΜΜΕ με “Παραπολιτικά” και iefimerida

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Υπέρβαση με Μπενίτεθ! – Τίναξε την μπάνκα ο Αλαφούζος

Υπέρβαση με Μπενίτεθ! – Τίναξε την μπάνκα ο Αλαφούζος

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;