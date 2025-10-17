Το MasterChef επιστρέφει για 10η χρονιά στο Star! Ξεκινούν οι auditions για τον επετειακό κύκλο

Με νέο κύκλο και τους αγαπημένους κριτές, το MasterChef επιστρέφει δυναμικά για να γιορτάσει 10 χρόνια επιτυχίας στο Star

Το MasterChef, ο δημοφιλής διαγωνισμός μαγειρικής που έχει κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό εδώ και μία δεκαετία, επιστρέφει στο Star με έναν νέο, επετειακό κύκλο που σηματοδοτεί τα 10 χρόνια προβολής του στο κανάλι.

Μετρώντας ήδη εννέα επιτυχημένες σεζόν και έχοντας αναδείξει πολλούς από τους πιο γνωστούς σεφ της νέας γενιάς, το MasterChef ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του. Οι auditions για τη νέα σεζόν του 2026 ξεκινούν σύντομα, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους διαγωνιζόμενους να διεκδικήσουν τον τίτλο και να μπουν στο επίκεντρο της γαστρονομικής σκηνής.

Οι Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, οι σεφ-κριτές που πλέον θεωρούνται σταθερές αξίες του παιχνιδιού, επανέρχονται για τον 10ο κύκλο, φέρνοντας ξανά το μοναδικό τους στυλ, την εμπειρία και την αίσθηση του χιούμορ που έχουν αγαπήσει οι τηλεθεατές.

Να υπενθυμίσουμε πως από το 2017 μέχρι και σήμερα, το MasterChef δεν έχει λείψει καμία σεζόν από τη μικρή οθόνη, με κάθε κύκλο να φέρνει στο προσκήνιο νέες προσωπικότητες και ταλέντα στον χώρο της γαστρονομίας. Η φετινή επετειακή σεζόν αναμένεται να τιμήσει τη δεκαετή πορεία του MasterChef στο Star, με πολλές εκπλήξεις, ανατροπές και φυσικά έντονο ανταγωνισμό στις κουζίνες.





