Klavdia: H φήμη της έφτασε στην Times Square της Νέας Υόρκης

Η Klavdia «έσπασε» ακόμα μια φορά τα σύνορα με τη μουσική της και φιγουράρει στην Times Square εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην παγκόσμια καμπάνια Equal του Spotify.

Η Klavdia επελέγη από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal με το τραγούδι «Συντρίμμια», το οποίο περιλαμβάνεται στο επιτυχημένο album «Αστερομάτα» που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records και έχει γίνει χρυσό με περισσότερα από 55 εκατομμύρια streaming points.

Διάβασε επίσης: Φωνάρα από τότε! Η πρώτη εμφάνιση της 15χρονης Klavdia στο «Ελλάδα έχεις Ταλέντο»

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, που έχει στόχο την ενίσχυση της φωνής των γυναικών στην παγκόσμια δισκογραφία, η φωτογραφία της σαγηνευτικής ερμηνεύτριας μπήκε σε banner στη φημισμένη πλατεία της Νέας Υόρκης, ενώ αποτελεί εξώφυλλο της playlist Equal Greece.

Ταυτόχρονα, η Klavdia και το «Συντρίμμια» βρίσκονται στην παγκόσμια λίστα Equal Global μαζί με καλλιτέχνιδες από περισσότερες από 40 χώρες και τα τραγούδια τους.

Δείτε το video:

Αυτή η διάκριση αποτελεί ακόμα ένα μεγάλο επίτευγμα για την Klavdia, η οποία μετά και τον διαγωνισμό της Eurovision έχει καθιερωθεί ως μια από τις σημαντικότερες φωνές της γενιάς της και έχει αγαπηθεί κα από το διεθνές κοινό.

Εκτός από τα επιτυχημένα δισκογραφικά της βήματα και τη solo περιοδεία της, η Klavdia συμμετείχε σε συναυλίες του Διονύση Σαββόπουλου και εμφανίστηκε στο Ηρώδειο (με τον Σταμάτη Κραουνάκη, στην «Αριστοφάνεια» του Χρήστου Λεοντή) και στο Καλλιμάρμαρο (αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη), ενώ κυκλοφόρησε τη διεθνή συνεργασία «Back To Blue» με τους Edward Maya και Valentino Indy.

Αυτή την περίοδο ετοιμάζεται να μαγέψει ξανά το κοινό εκτός Ελλάδας καθώς θα βρίσκεται δίπλα στον Κωνσταντίνο Αργυρό στην περιοδεία του σε Αυστραλία και Αμερική, που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει συναυλίες στην Όπερα του Σίδνεϊ και το στάδιο Barclays Center της Νέας Υόρκης. Επίσης, στις 4 Δεκεμβρίου θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της παγκόσμιας προβολής καθώς θα τραγουδήσει στην τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας, στο Καλλιμάρμαρο.

Διάβασε επίσης: Η Klavdia αποκαλύπτει στο mad.gr τα μυστικά ομορφιά της και το προϊόν που δεν αποχωρίζεται ποτέ