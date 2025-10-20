MadWalk 2025 by Τhree Cents
Model Casting Call by Colgate: Τo Mad και η Colgate σε βάζουν στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Τo Mad και η Colgate σε βάζουν στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents
Τo Mad και η Colgate, χορηγός του MadWalk 2025 by Three Cents, παρουσιάζουν το project Model Casting Call by Colgate και αναζητούν τα πρόπωπα που θα περπατήσουν στο catwalk του μεγαλύτερου fashion and music show της χρονιάς, στις 26 Νοεμβρίου στο Tae Kwon Do.

Για δεύτερη χρονιά, το Model Casting Call by Colgate καλεί όλους όσοι αγαπούν τη μόδα και το modeling και ονειρεύονται να περπατήσουν σε πασαρέλα, να δηλώσουν συμμετοχή και να διεκδικήσουν μια θέση στο act του γνωστού σχεδιαστή Σωτήρη Γεωργίου.

Ο τρόπος συμμετοχής είναι απλός. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.madwalk.gr και να δηλώσουν συμμετοχή στην αντίστοιχη φόρμα, μέχρι τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου. Από το σύνολο των συμμετοχών, θα προκύψουν τριακόσιοι (300) τυχεροί που θα κληθούν για το casting, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα σε ημερομηνία που θα τους ανακοινωθεί.

Κατά τη διάρκεια του casting, με την καθοδήγηση των fashion heroes, Αθηνά Κλήμη και Dr. Chris, οι υποψήφιοι θα περπατήσουν μπροστά στην κριτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον fashion designer του act, Σωτήρη Γεωργίου, τον Κώστα Ζήση, Fashion Director του MadWalk 2025 by Three Cents και τη Νεφέλη Θεοδότου, Χορογράφο & Creative Director του MadWalk 2025 by Three Cents

Στο τέλος του Model Casting Call by Colgate, θα επιλεγούν δέκα πέντε με είκοσι (15 – 20) φιναλίστ εκ των οποίων δύο (2) νικητές θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του catwalk στο κορυφαίο fashion event της χρονιάς.

