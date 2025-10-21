Candida Auris: Σιωπηλή κρίση «υπερμύκητα» στην Ελλάδα;

Πολλά ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα σχετικά με τον μύκητα Candida Auris και τη διασπορά του στα ελληνικά νοσοκομεία. Τι γνωρίζουμε, όμως, για αυτήν την απειλή και πόσο σοβαρή είναι;

Ο Candida Auris (γνωστός και ως Candidozyma Auris) δεν είναι ένας συνηθισμένος μύκητας.

Πρόκειται για έναν πολυανθεκτικό «υπερμύκη­τα», ο οποίος εξαπλώνεται ραγδαία στα νοσοκομεία παγκοσμίως – η Ελλάδα είναι πλέον μία από τις πιο πληγείσες χώρες στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέ­ντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), η χώρα μας είναι η δεύτερη πιο πληγείσα χώρα στην Ευρώπη, πίσω μόνο από την Ισπανία!

Σε αντίθεση με τους περισσότερους μύκητες, ο Candida Auris:

• προσκολλάται σε νοσοκομειακά κρεβάτια και ιατρικό εξοπλισμό,

• μεταδίδεται αστραπιαία από ασθενή σε ασθενή,

• αντιστέκεται σε πολλές αντιμυκητιασικές θεραπείες.

Για ασθενείς που νοσηλεύονται σε κάποια κλινική ΜΕΘ αυτό σημαίνει ότι η λοίμωξη από Candida Auris μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paron.gr