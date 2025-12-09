MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Fashion 09.12.2025

5226 Kids x Αλεξάνδρα Νίκα: Η συλλογή που θα κάνει τα φετινά Χριστούγεννα πιο λαμπερά

5226_celia_kritharioti
Μια limited loungewear σειρά που φέρνει άνεση, στυλ και χριστουγεννιάτικη μαγεία και έρχεται μέσα στις επόμενες ημέρες για να γεμίσει τις γιορτές σας λάμψη
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μαγεία των Χριστουγέννων έφτασε με την πιο γιορτινή συνεργασία και ήρθε να γεμίσει ζεστασιά και στυλ τις γιορτές μας. Το ξεχωριστό παιδικό brand 5226 Kids συνεργάζεται με την Αλεξάνδρα Νίκα και το αποτέλεσμα είναι μία μοναδική limited συλλογή loungewear, η οποία αποτυπώνει ιδανικά το πνεύμα των γιορτών, προσφέροντας άνεση και εορταστική διάθεση για τις πιο όμορφες οικογενειακές στιγμές στο σπίτι.

Η 5226 Kids είναι συνώνυμη της ποιότητας και της κομψότητας και μετατρέπει ακόμα και το loungewear σε μια στιλάτη επιλογή για τις εορταστικές ημέρες, ενώ η Αλεξάνδρα Νίκα φέρνει τη φρεσκάδα και τη γνώση της νέας μαμάς που έχει άποψη και αισθητική.

Διάβασε επίσης: Η Ήβη Αδάμου και το 5226 by Celia Kritharioti έβαλαν τους πάντες σε χριστουγεννιάτικο mood στο MadWalk 2025 by Three Cents

H σειρά περιλαμβάνει φορμάκια για νεογέννητα, σετ πιτζάμες -για ηλικίες από 12 μηνών έως 8 ετών- αλλά και για τις μαμάδες. Φτιαγμένη από φίνο βαμβάκι και διακοσμημένη με γιορτινά prints, η νέα συλλογή είναι ζεστή, λαμπερή και γεμάτη αγάπη, ακριβώς όπως οι μέρες που πλησιάζουν.

Η νέα σειρά 5226 Kids θα είναι σύντομα διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος «5226 Celia Kritharioti Ε-shop», καθώς και στo κατάστημα 5226 στον πρώτο όροφο του Golden Hall.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παιδική σειρά 5226 Kids, επισκεφτείτε το www.celiakrithariotieshop.gr

Διάβασε επίσης: Το 5226 της Celia Kritharioti και η φωνή της Ήβης Αδάμου δίνουν νέα διάσταση στο MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
5226 Celia Kritharioti Fashion MAD Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η L’Oréal Hellas τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού στο Κοινωνικό Κομμωτήριο του Δήμου Αθηναίων

Η L’Oréal Hellas τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού στο Κοινωνικό Κομμωτήριο του Δήμου Αθηναίων

09.12.2025
Επόμενο
Χρυσές Σφαίρες 2026: Ιστορική πρωτιά για τη Cynthia Erivo

Χρυσές Σφαίρες 2026: Ιστορική πρωτιά για τη Cynthia Erivo

09.12.2025

Δες επίσης

Η L’Oréal Hellas τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού στο Κοινωνικό Κομμωτήριο του Δήμου Αθηναίων
Beauty

Η L’Oréal Hellas τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού στο Κοινωνικό Κομμωτήριο του Δήμου Αθηναίων

09.12.2025
Χριστουγεννιάτικες επανασυνδέσεις: Τα 3 ζώδια που θα τα ξαναβρούν με τον πρώην τους
Life

Χριστουγεννιάτικες επανασυνδέσεις: Τα 3 ζώδια που θα τα ξαναβρούν με τον πρώην τους

09.12.2025
Η αρχαία τροφή από σιτάρι που πρέπει να δοκιμάσεις! Πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά
Life

Η αρχαία τροφή από σιτάρι που πρέπει να δοκιμάσεις! Πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά

08.12.2025
Ο χειμώνας αλλάζει το σώμα μας: Ποια είναι η ιδανική ώρα για δείπνο σύμφωνα με τους ειδικούς
Life

Ο χειμώνας αλλάζει το σώμα μας: Ποια είναι η ιδανική ώρα για δείπνο σύμφωνα με τους ειδικούς

08.12.2025
Έρχονται ευκαιρίες και αλλαγές: Αυτά είναι τα 5 πιο τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου
Life

Έρχονται ευκαιρίες και αλλαγές: Αυτά είναι τα 5 πιο τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου

08.12.2025
Τα 2 looks της Dakota Johnson φέρνουν την ισορροπία ανάμεσα στα elegant μαύρα φορέματα και τις edgy σιλουέτες
Fashion

Τα 2 looks της Dakota Johnson φέρνουν την ισορροπία ανάμεσα στα elegant μαύρα φορέματα και τις edgy σιλουέτες

08.12.2025
Η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο λόγο που δεν μπορεί να κάνει botox
Beauty

Η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο λόγο που δεν μπορεί να κάνει botox

08.12.2025
Ξέχασε τα brow gels! Αυτό το viral hack θα σου αλλάξει τα φρύδια για πάντα
Beauty

Ξέχασε τα brow gels! Αυτό το viral hack θα σου αλλάξει τα φρύδια για πάντα

08.12.2025
MadWalk 2025 by Three Cents: Οι δικαιολογίες που βρίσκει η Αθηνά Οικονομάκου όταν αργοπορεί
Life

MadWalk 2025 by Three Cents: Οι δικαιολογίες που βρίσκει η Αθηνά Οικονομάκου όταν αργοπορεί

08.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου

Γονάτισε την εορταστική αγορά η κατάργηση του δώρου