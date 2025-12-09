5226 Kids x Αλεξάνδρα Νίκα: Η συλλογή που θα κάνει τα φετινά Χριστούγεννα πιο λαμπερά

Μια limited loungewear σειρά που φέρνει άνεση, στυλ και χριστουγεννιάτικη μαγεία και έρχεται μέσα στις επόμενες ημέρες για να γεμίσει τις γιορτές σας λάμψη

Η μαγεία των Χριστουγέννων έφτασε με την πιο γιορτινή συνεργασία και ήρθε να γεμίσει ζεστασιά και στυλ τις γιορτές μας. Το ξεχωριστό παιδικό brand 5226 Kids συνεργάζεται με την Αλεξάνδρα Νίκα και το αποτέλεσμα είναι μία μοναδική limited συλλογή loungewear, η οποία αποτυπώνει ιδανικά το πνεύμα των γιορτών, προσφέροντας άνεση και εορταστική διάθεση για τις πιο όμορφες οικογενειακές στιγμές στο σπίτι.

Η 5226 Kids είναι συνώνυμη της ποιότητας και της κομψότητας και μετατρέπει ακόμα και το loungewear σε μια στιλάτη επιλογή για τις εορταστικές ημέρες, ενώ η Αλεξάνδρα Νίκα φέρνει τη φρεσκάδα και τη γνώση της νέας μαμάς που έχει άποψη και αισθητική.

Διάβασε επίσης: Η Ήβη Αδάμου και το 5226 by Celia Kritharioti έβαλαν τους πάντες σε χριστουγεννιάτικο mood στο MadWalk 2025 by Three Cents

H σειρά περιλαμβάνει φορμάκια για νεογέννητα, σετ πιτζάμες -για ηλικίες από 12 μηνών έως 8 ετών- αλλά και για τις μαμάδες. Φτιαγμένη από φίνο βαμβάκι και διακοσμημένη με γιορτινά prints, η νέα συλλογή είναι ζεστή, λαμπερή και γεμάτη αγάπη, ακριβώς όπως οι μέρες που πλησιάζουν.

Η νέα σειρά 5226 Kids θα είναι σύντομα διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος «5226 Celia Kritharioti Ε-shop», καθώς και στo κατάστημα 5226 στον πρώτο όροφο του Golden Hall.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παιδική σειρά 5226 Kids, επισκεφτείτε το www.celiakrithariotieshop.gr

Διάβασε επίσης: Το 5226 της Celia Kritharioti και η φωνή της Ήβης Αδάμου δίνουν νέα διάσταση στο MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…