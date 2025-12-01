MadWalk 2025 by Three Cents
Υγεία 01.12.2025

Έχει κλείσει η φωνή σου; Τα 5 δημοφιλή σπιτικά γιατροσόφια που δεν λειτουργούν (και τι να κάνεις αντ’ αυτών)

γιατροσόφια
Δώσε μεγάλη προσοχή στο τι βοηθάει στη πραγματικότητα και τι όχι τον λαιμό σου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τώρα που έχουν πιάσει τα κρύα, είναι πολύ σύνηθες να ξυπνήσουμε το πρωί και να μην έχουμε φωνή. Ωστόσο, τα δημοφιλή σπιτικά γιατροσόφια όπως το μέλι με λεμόνι ή τα γαργάρες με αλατόνερο δεν έχουν επιστημονική βάση για να ανακτήσουν τη φωνή μας.

Η απώλεια φωνής ή η βραχνάδα οφείλεται συχνά σε λαρυγγίτιδα, δηλαδή φλεγμονή του λάρυγγα. Αυτή μπορεί να προκληθεί από ιούς ή υπερβολική χρήση της φωνής. Άτομα που μιλούν ή τραγουδούν πολύ – όπως δάσκαλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί και δικηγόροι – διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Άλλες αιτίες μπορεί να είναι βλάβες στις φωνητικές χορδές, η εμφάνιση καλοήθων οζιδίων και πολυπόδων πάνω σε αυτά.

Pinterest.com

Υπάρχουν λοιπόν 5 δημοφιλή σπιτικά γιατροσόφια για βραχνή φωνή που δεν λειτουργούν:

1. Μέλι με λεμόνι

Οι φωνητικές χορδές βρίσκονται μέσα στον λάρυγγα και δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το ρόφημα. Αν και το μέλι μπορεί να καταπραΰνει προσωρινά το λαιμό σου και να ενυδατώσει τον φάρυγγα, δεν θεραπεύει τη φλεγμονή των φωνητικών χορδών και δεν επιταχύνει την επαναφορά της φωνής.

2. Γαργάρες με αλατόνερο

Οι γαργάρες με ζεστό αλατόνερο συχνά θεωρούνται απολυμαντικό για τον λάρυγγα, ωστόσο όπως εξηγεί η Sandra Rojas στο The Conversation, δεν φτάνουν και πάλι στις φωνητικές χορδές, οπότε η επίδραση είναι μόνο επιφανειακή στον λαιμό. Μπορεί να νιώθεις προσωρινή ανακούφιση, αλλά δεν αντιμετωπίζουν την αιτία της βραχνάδας.

Pinterest.com

3. Καυτό τσάι με βότανα

Βότανα όπως χαμομήλι ή τζίντζερ συχνά προτείνονται για τη φωνή. Η θερμοκρασία μπορεί να ανακουφίσει τον ερεθισμένο λαιμό, αλλά η ουσία τους δεν φτάνει στις φωνητικές χορδές. Με λίγα λόγια, προσφέρουν ψυχολογική ανακούφιση, όχι θεραπεία.

4. Ατμός από βραστό νερό

Ο ατμός θεωρείται μια κλασική θεραπεία καθώς ο υγρός αέρας βοηθά να ενυδατωθούν οι γύρω ιστοί του λάρυγγα. Παρόλα αυτά, δεν φτάνει επαρκώς στις φωνητικές χορδές για να θεραπεύσει τη φλεγμονή. Επιπλέον, ο πολύ ζεστός ατμός μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή και καψίματα στο δέρμα.

Pinterest.com

5. Ψίθυρος ή χαμηλή ομιλία

Συχνά ακούγεται ότι το να μιλάς ψιθυριστά ξεκουράζει τη φωνή, όμως ο ψίθυρος ασκεί μεγαλύτερη πίεση στις φωνητικές χορδές από την κανονική ομιλία, ειδικά όταν προσπαθείς να μιλήσεις δυνατά. Η καλύτερη πρακτική είναι ήπια ομιλία σε φυσιολογική ένταση, ώστε να μειώσεις την καταπόνηση χωρίς να επιβαρύνεις τη φωνή σου.

Τι πραγματικά βοηθά;

  • Υγραντήρας: Η εισπνοή υγρού αέρα ενυδατώνει τις φωνητικές χορδές, μειώνει τη βραχνάδα και διευκολύνει την ομαλή δόνηση.
  • Πολύ νερό: Αν και δεν αγγίζει άμεσα τις φωνητικές χορδές, η σωστή ενυδάτωση βοηθά τις κυτταρικές δομές του σώματος να λειτουργούν καλύτερα.
Pinterest.com
  • Ξεκούραση φωνής: Αν η απώλεια οφείλεται σε λοίμωξη ή τραυματισμό, ο γιατρός ή ο λογοθεραπευτής μπορεί να συστήσουν πλήρη ανάπαυση.
  • Ομιλία σε χαμηλή ένταση, χωρίς ψίθυρο: Ο ψίθυρος ασκεί περισσότερη πίεση στις φωνητικές χορδές από τη φυσιολογική ομιλία. Μίλα χαμηλόφωνα, σταθερά, αλλά όχι ψιθυριστά.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

