Στέλιος Κουδουνάρης: Το ετήσιο δείπνο που συγκεντρώνει την αθηναϊκή μόδα στο Κολωνάκι

Μια βραδιά που γίνεται θεσμός για την αθηναϊκή μόδα, με επιλεγμένες εμφανίσεις, ζωντανή μουσική και κομψή ατμόσφαιρα
Μαρία Χατζηγιάννη

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο σχεδιαστής μόδας Στέλιος Κουδουνάρης διοργάνωσε το καθιερωμένο επίσημο δείπνο του στο Κολωνάκι, κλείνοντας τη χρονιά με μια βραδιά που εξελίσσεται σε θεσμό για τους φίλους του brand και για την αθηναϊκή σκηνή της μόδας.

Οι καλεσμένοι συγκεντρώθηκαν αρχικά στο κατάστημα του σχεδιαστή, όπου είδαν από κοντά επιλεγμένα βραδινά κομμάτια της συλλογής, διαθέσιμα σε περιορισμένο αριθμό και αποκλειστικά στο φυσικό κατάστημα. Οι περισσότερες καλεσμένες επέλεξαν δημιουργίες Στέλιου Κουδουνάρη για την εμφάνιση τους, δίνοντας στη βραδιά έντονη, καθαρά fashion ταυτότητα.

Στη συνέχεια, το δείπνο πραγματοποιήθηκε σε private location, απέναντι από το κατάστημα. Το μενού κινήθηκε σε λογική fine dining, ενώ η ατμόσφαιρα συνδύαζε επισημότητα, ζεστασιά και σύγχρονη αισθητική, ένα format που θυμίζει αντίστοιχες συναντήσεις μόδας στο εξωτερικό, αλλά με ξεκάθαρα ελληνική υπογραφή.

Την εμπειρία πλαισίωσαν η premium vodka Elit, το Ploom και η Kérastase, προσφέροντας προσεγμένα δώρα στους καλεσμένους, ενώ τη διακόσμηση υπέγραψε η Neda Decorations, με έμφαση στη λεπτομέρεια και την κομψότητα. Σε μια αυθόρμητη στιγμή, η Μελίνα Ασλανίδου, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η Lila και η Demy τραγούδησαν παρέα με την Αντωνία Καούρη, δημιουργώντας μια ζεστή, ανεπιτήδευτη στιγμή, περισσότερο μεταξύ φίλων παρά ως «πρόγραμμα». Η βραδιά εξελίχθηκε αργότερα σε ένα χαλαρό, κομψό πάρτι, από αυτά που δεν διαφημίζονται, αλλά συζητιούνται.

Στο dinner έδωσαν το «παρών» εκλεκτοί καλεσμένοι από τον χώρο της μόδας, των media, της μουσικής και της τέχνης, ανάμεσά τους:
Μελίνα Ασλανίδου, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Demy, Lila, Μαρία Μπακοδήμου, Γιώργος Καράβας, Έλενα Γαλύφα, Κατερίνα Γκαγκάκη, Χριστίνα Κοντοβά, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Νικολέττα Ράλλη, Βασιλική Ρούσσου, Έλενα Χριστοπούλου, Κάτια Δέδε, Άρης Καβατζίκης, Ιωάννα Μαλέσκου, Κατερίνα Παπουτσάκη, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Νίκος Συρίγος, Έβελυν Καζαντζόγλου, Στέλλα Στυλιανού, Κατερίνα Παναγοπούλου, Βασίλης Καλλίδης, Μαριέλλα Σαββίδου, Κατερίνα Μισιχρόνη, και πολλοί ακόμη φίλοι του brand.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα κομψό, ζωηρό party που συζητήθηκε, επιβεβαιώνοντας ότι το ετήσιο dinner του Στέλιου Κουδουνάρη αποτελεί πλέον μια από τις πιο αναμενόμενες συναντήσεις της χρονιάς.

