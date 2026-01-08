Το νέο πρόγραμμα του Netflix – Δες τη πρώτη φωτογραφία της Enola Holmes

Ανάμεσα στις πιο ηχηρές αποκαλύψεις ξεχωρίζει το πρώτο επίσημο trailer από το «Enola Holmes 3», με τη Millie Bobby Brown

Το Netflix παρουσίασε νέες φωτογραφίες και ανακοίνωσε σημαντικές ημερομηνίες κυκλοφορίας από το κινηματογραφικό του πρόγραμμα για το 2026, δίνοντας έμφαση στο πολυαναμενόμενο «Enola Holmes 3», αλλά και σε μια σειρά φιλόδοξων παραγωγών που αναμένεται να κυριαρχήσουν στην πλατφόρμα το επόμενο έτος. Ανάμεσα στις πιο ηχηρές αποκαλύψεις ξεχωρίζει η πρώτη φωτογραφία από το πολυαναμενόμενο «Enola Holmes 3», με τη Millie Bobby Brown να επιστρέφει στον ρόλο της νεαρής αδελφής του Sherlock Holmes. Όπως όλα δείχνουν η αρραβωνιάζεται.

Στο νέο κεφάλαιο της επιτυχημένης σειράς ταινιών, επανεμφανίζονται οι Louis Partridge, Himesh Patel, Sharon Duncan Brewster, Henry Cavill και Helena Bonham Carter. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Philip Barantini και η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο καλοκαίρι.

Παράλληλα, το Netflix ανακοίνωσε ότι η ταινία «Remarkably Bright Creatures», σε σκηνοθεσία της Olivia Newman, θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 8 Μαΐου. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο best seller μυθιστόρημα της Shelby Van Pelt του 2022 και έχει στον πρωταγωνιστικό ρόλο τη Sally Field. Η ιστορία ακολουθεί μια χήρα που αναπτύσσει έναν απρόσμενο δεσμό με ένα γιγαντιαίο χταπόδι του Ειρηνικού, ενώ ταυτόχρονα συνδέεται με έναν νεαρό άνδρα που αναζητά κατεύθυνση στη ζωή του, τον οποίο υποδύεται ο Lewis Pullman.

Στο πρόγραμμα του 2026 εντάσσεται και η κωμωδία «Little Brother», με πρωταγωνιστές τους John Cena και Eric Andre. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός διάσημου μεσίτη ακινήτων που έρχεται αντιμέτωπος με μια απρόσμενη επίσκεψη από τον υποτιθέμενο μικρότερο αδελφό του. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Matt Spicer, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Michelle Monaghan, Chris Meloni και Ego Nwodim. Η ταινία αναμένεται να προβληθεί εντός του έτους.

Σημαντικές εξελίξεις ανακοινώθηκαν και για την animated παραγωγή «Swapped», η οποία ήταν αρχικά γνωστή με τον τίτλο «Pookoo». Στο φιλμ, που σκηνοθετεί ο Nathan Greno, προστέθηκαν στο καστ των φωνών οι Tracy Morgan και Cedric the Entertainer, ενώ ήδη έχουν ανακοινωθεί οι συμμετοχές των Michael B. Jordan και Juno Temple. Η ιστορία επικεντρώνεται σε ένα μικρό πλάσμα του δάσους και ένα επιβλητικό πουλί, τα οποία ανταλλάσσουν σώματα και αναγκάζονται να συνεργαστούν για να επιβιώσουν. Η ταινία προγραμματίζεται για κυκλοφορία το 2026.

Το Netflix γνωστοποίησε επίσης ότι η ταινία δράσης «War Machine», με πρωταγωνιστή τον Alan Ritchson και σκηνοθέτη τον Patrick Hughes, θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Μαρτίου. Στο καστ συμμετέχουν οι Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney και Esai Morales, με την πλοκή να επικεντρώνεται σε μια ομάδα Rangers του αμερικανικού στρατού που έρχονται αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή απειλή. Στο ίδιο πλαίσιο ανακοινώθηκε ότι το φιλμ «Joe’s College Road Trip» του Tyler Perry, επέκταση του κινηματογραφικού σύμπαντος της Madea, θα ξεκινήσει να προβάλλεται στις 13 Φεβρουαρίου, με τον Tyler Perry να επιστρέφει στον ρόλο του Joe και τον Jermaine Harris να υποδύεται τον εγγονό του.

Τέλος, το Netflix επιβεβαίωσε ότι η πολυαναμενόμενη μεταφορά της «Narnia» από τη Greta Gerwig θα προστεθεί στον κατάλογο της πλατφόρμας τον Δεκέμβριο, ενισχύοντας περαιτέρω το φιλόδοξο κινηματογραφικό του πρόγραμμα για το 2026.

