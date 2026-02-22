City Guide 22.02.2026

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στο Christmas Theater: Μια Μουσική Παράσταση «Υπόθεση Γυναικών»

Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη γυναικεία φωνή και δημιουργία!
Mad.gr

Το Christmas Theater γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με μια ξεχωριστή μουσική  παράσταση που είναι υπόθεση… γυναικών!

Μια βραδιά που τιμά τη γυναικεία δύναμη, έμπνευση και καλλιτεχνική προσφορά. Στη σκηνή ανεβαίνουν μοναδικές ερμηνεύτριες για να αποδώσουν  τραγούδια και κείμενα που έχουν γραφτεί αποκλειστικά από γυναίκες.

Η βραδιά έρχεται να υπενθυμίσει πως η βία κατά των γυναικών κάθε ηλικίας μαρτυρά βαθιά έλλειψη σεβασμού και αποτελεί αποτυχία της ανδροκρατούμενης κοινωνίας να αναγνωρίσει την εγγενή ισότητα και αξιοπρέπεια της γυναίκας.

Μόνο γυναίκες στη σκηνή. Μόνο γυναίκες πίσω από τη δημιουργία.

Η μελωδία γεννήθηκε από μια μητέρα που ψιθύριζε στο σκοτάδι, οδηγώντας το παιδί της προς έναν γλυκό και ήρεμο ύπνο. Γι’ αυτό μπορούμε να πούμε, με βεβαιότητα, πως οι πρώτοι τραγουδοποιοί ήταν γυναίκες. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια που γεννήθηκαν από βαθιά εσωτερική ανάγκη: Απόψε σιωπηλοί, Ας μην τέλειωνε η βραδιά (Σ’ αγαπώ),  Γυναίκες είμαστε, Γυναίκες μόνες,  Δικαίωμα , Εξωτικό χαρμάνι, Η τιμή της αγάπης, Λιλήθ, Οι μοναχικές γιαγιάδες, Ο λύκος,  Πανσέληνος, Περπατούσα αφηρημένη, Ρόζα Ροζαλία, Tαξίδι, Το τραγούδι της G, Το τανγκό της Νεφέλης και πολλά άλλα.

Η βραδιά περιέχει ακατάλληλη φρασεολογία για ανηλίκους   

Συμμετέχουν

Μυρτώ Αλικάκη
Μυρτώ Βασιλείου
Φωτεινή Βελεσιώτου
Ιουλία Καραπατάκη
Ηρώ Κόντη
Αναστασία Μουτσάτσου
Πέννυ Μπαλτατζή
Δήμητρα Νικητέα
Δανάη Παπαδοπούλου
Σκιαδαρέσες
Μαρίνα Σπανού
Νεφέλη Φασούλη
Μάρθα Φριντζήλα
Dj Photinee (Fotini Galani)

Καλλιτεχνική διεύθυνση παραγωγής: Μιχάλης Κουμπιός
Ενορχηστρώσεις: Μαρίνα Τσοκάνη
Επιμέλεια μουσικού συνόλου: Βασιλική Μαζαράκη
Χορογραφίες: Ηρώ Κόντη
Συμμετέχει η Ομάδα Χορού M.n.I.M
Χορεύουν: Νατάσα Παντερμαλή, Μαρία Πασχαλίδου

Ορχήστρα

Βασιλική Μαζαράκη: βιολί
Βιβή Γκέκα: α’ μαντολίνο
Άντζελα Βασιλακοπούλου: β’ μαντολίνο
Ντορίν Λασκαρίδου: μαντόλα  
Φαίη Νικολοπουλου: τσέλο
Μαρία Νίττη: ακορντεόν
Μελίνα Μακρή: φλάουτο
Αρετή Κοκκίνου: κιθάρες 
Ευαγγελία Μαυρίδου: πιάνο, πλήκτρα
Μαρί Χασάπη: κοντραμπάσο
Εύη Κανέλλου: κρουστά

Σκαλέτα : Μιχάλης Κουμπιός
Σχεδιασμός ήχου: Γιώργος Γιαννίκος, Χρήστος Καπογιάννης
Φωτιστής: Στέλιος Μαραγκός
Art Director: Ιάκωβος Γαβαλάς
Post-production: Aνδρέας Κουρελάς
Τεχνική Διεύθυνση: Γιάννης Μιχαλόπουλος
Παραγωγή: Christmas Theater

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗhttps://www.more.com/gr-el/tickets/music/gynaikes-eimaste/

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Christmas Theater μουσική Μουσική Παράσταση πολιτισμός
22.02.2026

