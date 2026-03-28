Η Miley Cyrus λαμβάνει μήνυμα από τον νεότερό της εαυτό

Το νέο video συνδέει τη σημερινή Miley Cyrus με την εποχή του «Hannah Montana», 20 χρόνια μετά την έναρξη της σειράς

Η Miley Cyrus παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «Younger You», συνοδευόμενο από ένα βαθιά συναισθηματικό μουσικό βίντεο που λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της καριέρας της. Η κυκλοφορία εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 20 χρόνων από το «Hannah Montana», το project που την καθιέρωσε παγκοσμίως.

Το τραγούδι έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο φινάλε του επετειακού αφιερώματος, ενώ το video που κυκλοφόρησε αμέσως μετά συνδυάζει αρχειακό υλικό από την εποχή της νεαρής Miley Cyrus με σύγχρονες εικόνες της ίδιας, δημιουργώντας ένα έντονα νοσταλγικό αποτέλεσμα.

Διάβασε επίσης: Η Miley Cyrus αναβιώνει την εισαγωγή της Hannah Montana και γίνεται viral

Στο βίντεο, η Miley Cyrus επιστρέφει σε γνώριμα τοπία και εικόνες, κρατώντας ακόμη και το χαρακτηριστικό ροζ κουτί μακιγιάζ από το «Hannah Montana The Movie», ενώ η αισθητική παραπέμπει άμεσα στη διπλή της ταυτότητα ως Miley και Hannah. Η αφήγηση εξελίσσεται σαν ένας διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, με την ίδια να απευθύνεται στον νεότερο εαυτό της.

Στους στίχους του τραγουδιού αποτυπώνεται αυτή η συναισθηματική σύνδεση, με τη Miley Cyrus να τραγουδά «Κάπου στην πορεία χαθήκαμε, κάποτε ήμασταν ευτυχισμένες απλώς και μόνο επειδή υπάρχαμε. Ξέρω ότι κάποια στιγμή έπρεπε να φύγεις, αλλά μην με ξεχάσεις».

Το video περιλαμβάνει επίσης στιγμές από το πρόσφατο επετειακό special του Disney+, όπου η Miley Cyrus επιστρέφει στο πλατό της σειράς, ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια και συναντά πρόσωπα που σημάδεψαν την πορεία της, όπως η Selena Gomez και η Chappell Roan. Παράλληλα, επανενώνεται μπροστά στην κάμερα με τον πατέρα της και συμπρωταγωνιστή της, Billy Ray Cyrus, ενώ μιλά ανοιχτά για τη σχέση της με τον χαρακτήρα της Hannah Montana και την ανάγκη να τον επαναπροσδιορίσει ως μέρος της ταυτότητάς της.

Η κυκλοφορία του «Younger You» προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία του «Hannah Montana», ενός φαινομένου που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα. Ως Hannah Montana, η Miley Cyrus κατέγραψε 20 τραγούδια στο Billboard Hot 100, μεταξύ των οποίων και το επιτυχημένο «He Could Be the One».

Με το «Younger You», η Miley Cyrus δεν προσφέρει απλώς ένα νέο τραγούδι, αλλά μια προσωπική εξομολόγηση για τη μνήμη, την εξέλιξη και τη συμφιλίωση με το παρελθόν.

Διάβασε επίσης: Αποκαλύφθηκε το κρυφό ειδύλλιο της Miley Cyrus όταν ήταν Hannah Montana

Δες κι αυτό…