Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
EVENTS 26.05.2026

NEWORLD: ARGY και ARTBAT φέρνουν το απόλυτο ηλεκτρονικό event της χρονιάς στο Θέατρο Πέτρας

Παρασκευή 3 Ιουλίου NEWORLD w/ ARGY & ARTBAT στo Θέατρο Πέτρας
Ο Ιούλιος του 2026 ξεκινά δυνατά! Το Primer και η Arhegon φέρνουν στην Αθήνα το NEWORLD.

ARGY και ARTBAT, δύο από τα πιο επίκαιρα ονόματα της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής, ενώνουν on stage τις δυνάμεις τους σε ένα event που έχει μαγνητίσει το ενδιαφέρον του κοινού, με αρκετές κατηγορίες εισιτηρίων να ήδη sold out.

Παρασκευή 3 Ιουλίου έχουμε ραντεβού στο Θέατρο Πέτρας.

ABOUT NEWORLD

Το NEW WORLD παρουσιάστηκε στο Tomorrowland 2025, με τον Argy να διαμορφώνει ένα set που ξεπερνά τα όρια του DJ performance. Με στοιχεία από deep και melodic techno, κινηματογραφική ροή και visuals που δεν λειτουργούν απλά ως background, αλλά ως μέρος της αφήγησης.

Έκτοτε, το concept ταξιδεύει διεθνώς σε sold out shows, εξελίσσοντας την ιδέα του live σε μια πιο ολιστική εμπειρία — όπου ο ήχος δεν ακούγεται απλώς, αλλά σε περιβάλλει.

Μετά από το viral performace του στους ημιτελικούς του Euroleague Final 4 όλοι περιμένουμε να το ξαναδούμε στην Αθήνα. Εσύ;

ABOUT ARGY

Ο Argy τα τελευταία χρόνια κινείται με συνέπεια στα μεγαλύτερα stages παγκοσμίως, χτίζοντας έναν ήχο που ισορροπεί ανάμεσα σε melodic techno, progressive και deep house χωρίς να γίνεται προβλέψιμος.

Ibiza, Tomorrowland, Ultra, Awakenings, Coachella — δεν είναι απλά εμφανίσεις στο πρόγραμμα, είναι μέρος μιας πορείας που έχει κατεύθυνση. Το NEWORLD είναι ίσως η πιο ολοκληρωμένη έκφρασή της μέχρι τώρα. Ένα  project που αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια στη μέχρι τώρα πορεία του — συνδυάζοντας την ενέργεια της μουσικής με μια πιο immersive προσέγγιση στη σκηνική εμπειρία.

ABOUT ARTBAT

Οι ARTBAT έχουν καταφέρει κάτι σπάνιο: να έχουν έναν ήχο άμεσα αναγνωρίσιμο, χωρίς να μένουν στάσιμοι. Sets με ένταση, μελωδία και ακρίβεια στο timing, που δουλεύουν εξίσου καλά σε festivals και clubs.

Με εμφανίσεις σε όλα σχεδόν τα μεγάλα φεστιβάλ (Tomorrowland, Coachella, Ultra Miami, Awakenings, Untold, Mysteryland)  παραμένουν από τα πιο in demand acts στη σύγχρονη σκηνή.

Στο Primer Music Festival 2025 ήταν headliners και έκλεψαν την παράσταση με ένα από τα πιο δυνατά sets του καλοκαιριού.

Ανυπομονείς να τους απολαύσεις ξανά;

TICKET INFO

Η προπώληση εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει. Κλείσε άμεσα το εισιτήριό σου για το live που θα ζήσεις, θα νίωσεις και θα θυμάσαι για πάντα.

Eπίλεξε ανάμεσα σε:
GA για να νιώσεις τον παλμό της αρένας.
VIP για να ζήσεις το show σε υπερυψωμένο χώρο ή
BACKSTAGE VIP για να βρεθείς on stage, πίσω από το DJ booth.

Βρες το link των εισιτηρίων εδώ.

NEWORLD w/ ARGY & ARTBAT
Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026
Θέατρο Πέτρας

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad.gr

NEWORLD Θέατρο Πέτρας ΣΥΝΑΥΛΙΑ
