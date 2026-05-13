Eurovision 2026: Η συγκινητική συνάντηση του Ακύλα με τη Βίκυ Λέανδρος πριν τον Α’ Ημιτελικό

Λίγο πριν τον Α' Ημιτελικό, ο Ακύλας μίλησε για τη ζωή του στην Ερμού και η στιγμή με τη Βίκυ Λέανδρος απέκτησε έντονη συγκινησιακή φόρτιση

Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή της Wiener Stadthalle στη Βιέννη για τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, ο Aκύλας είχε μία ξεχωριστή συνάντηση με τη Βίκυ Λέανδρος, σε μία στιγμή που συζητήθηκε έντονα από τους fans του διαγωνισμού.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, η οποία επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision για να ανοίξει τον ημιτελικό με νέα διασκευή του ιστορικού «L’amour Est Bleu», μίλησε με τον Έλληνα καλλιτέχνη για τη δική της πρώτη εμπειρία στον διαγωνισμό, όταν εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο σε ηλικία μόλις 15 ετών. «Η άγνοια κινδύνου τότε με βοήθησε πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Βίκυ Λέανδρος, παραδεχόμενη πως είχε συγκινηθεί έντονα όταν είχε τερματίσει στην τέταρτη θέση της πρώτης της συμμετοχής.

Από την πλευρά του, ο Aκύλας μίλησε για τη μεγάλη αλλαγή που έφερε η Eurovision στη ζωή του, αποκαλύπτοντας πως μέχρι πριν λίγους μήνες εργαζόταν σε κουζίνες και τραγουδούσε στην οδό Ερμού ως μουσικός του δρόμου με το γιουκαλίλι του.

«Αυτό που ζω μοιάζει με θαύμα», είπε συγκινημένος ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, εξηγώντας παράλληλα πως το «Ferto» έχει και έντονο προσωπικό στοιχείο, αφού μία από τις πιο συναισθηματικές στιγμές του τραγουδιού είναι αφιερωμένη στη μητέρα του.

Η Βίκυ Λέανδρος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την ελληνική συμμετοχή, χαρακτηρίζοντας το «Ferto» «φρέσκο» και γεμάτο ενέργεια, λίγο πριν ο Akylas ανέβει στη σκηνή και εξασφαλίσει τελικά την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026.

