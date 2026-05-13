EUROVISION 13.05.2026

Βίκυ Λέανδρος: Το ιστορικό comeback στη σκηνή της Eurovision με το «L’amour est bleu»

Ειρήνη Στόφυλα

Η Eurovision 2026 είχε ήδη αποκτήσει γιορτινή διάθεση, όμως ένα από τα πιο συγκινητικά highlights της βραδιάς ήταν σίγουρα η επανεμφάνιση της θρυλικής Βίκυ Λέανδρος στη σκηνή του διαγωνισμού. Για πολλούς από τους θεατές, ειδικά τους νεότερους, ήταν μια σπάνια ευκαιρία να δουν ζωντανά μια από τις πιο ιστορικές μορφές που έχουν γράψει τη δική τους σελίδα στη Eurovision. Με μια ατμόσφαιρα νοσταλγίας αλλά και ενέργειας, η στιγμή έδεσε απόλυτα με τον εορτασμό των 70 χρόνων του θεσμού. Από την πρώτη κιόλας νότα, έγινε ξεκάθαρο πως αυτό το act δεν ήταν απλώς ένα throwback, ήταν μια υπενθύμιση του πόσο διαχρονική μπορεί να είναι η καλή μουσική.

Η Βίκυ Λέανδρος σε επίσημη φωτογραφία από τον λογαριασμό της στο Instagram για τη Eurovision.
Η αγαπημένη τραγουδίστρια, που είχε εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο στον διαγωνισμό του 1967, επέστρεψε για να ξαναζωντανέψει το εμβληματικό «L’amour est bleu», το κομμάτι που την καθιέρωσε στο κοινό της Ευρώπης. Εκείνη τη χρονιά, ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, σηματοδοτώντας το ξεκίνημα μιας καριέρας που έμελλε να αφήσει τεράστιο αποτύπωμα. Πέντε χρόνια αργότερα, η Βίκυ Λέανδρος θα επέστρεφε ξανά εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο, αυτή τη φορά κερδίζοντας την πρώτη θέση με το διαχρονικό «Après toi».

Η «έκπληξη» που ετοιμάζεται για τη Βίκυ Λέανδρος στη φετινή Eurovision

Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, αμέσως μετά το επετειακό βίντεο που γιόρταζε τα 70 χρόνια της Eurovision και άνοιγε τον Α’ Ημιτελικό, η Βίκυ Λέανδρος ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε ξανά το τραγούδι-σύμβολο. Η παρουσία της, λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα, προκάλεσε συγκίνηση τόσο στο κοινό της αίθουσας όσο και στους τηλεθεατές που παρακολουθούσαν από όλη την Ευρώπη. Ήταν μια στιγμή που ένωσε γενιές θεατών και επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά τη διαχρονικότητα του τραγουδιού.

Η επιστροφή της Βίκυς Λέανδρος στη σκηνή της Eurovision δεν ήταν απλώς μια νοσταλγική πινελιά, αλλά μια υπενθύμιση του πόσο στενά συνδεδεμένη είναι με την ιστορία του θεσμού. Με μια ερμηνεία γεμάτη ωριμότητα, ζεστασιά και αυθεντικότητα, χάρισε στο κοινό μία από τις πιο συναισθηματικές στιγμές της βραδιάς. Το «L’amour est bleu» αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά ένα τραγούδι που δεν γνωρίζει εποχές.

Η Βίκυ Λέανδρος στη Eurovision 2026 για την εναρκτήρια εμφάνιση με το τραγούδι L’amour est bleu.
Η εμφάνισή της κατάφερε να συγκινήσει, να μαγέψει και να υπενθυμίσει ότι κάποια κομμάτια θα ταξιδεύουν για πάντα. Και η Eurovision, φυσικά, δεν θα μπορούσε να γιορτάσει τα 70 της χρόνια χωρίς μία τόσο ιστορική επιστροφή.

Eurovision 2026: Η συγκινητική συνάντηση του Ακύλα με τη Βίκυ Λέανδρος πριν τον Α' Ημιτελικό

Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις της Φινλανδίας μετά την πρόκρισή της στον τελικό του Σαββάτου

