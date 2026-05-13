EUROVISION 13.05.2026

Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις της Φινλανδίας μετά την πρόκρισή της στον τελικό του Σαββάτου

Μετά την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, η φινλανδική αποστολή μίλησε για τις εξαντλητικές πρόβες που ξεκίνησαν μήνες πριν, αλλά και για τη μουσική «χημεία»
Πόπη Βασιλείου

Η Φινλανδία επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον τίτλο του μεγάλου φαβορί στη Eurovision 2026 και εξασφάλισε με εντυπωσιακό τρόπο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η εμφάνισή της στον Α’ Ημιτελικό κατάφερε να καθηλώσει το κοινό μέσα στη Wiener Stadthalle της Βιέννης, με πολλούς eurofans να μιλούν ήδη για μία από τις πιο δυνατές και άρτια δουλεμένες συμμετοχές της φετινής διοργάνωσης.

 

Λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι εκπρόσωποι της Φινλανδίας μίλησαν για πρώτη φορά για όσα κρύβονται πίσω από τη σκηνική τους παρουσία και αποκάλυψαν πόσο απαιτητική ήταν η προετοιμασία για τη Eurovision 2026. «Είναι πολύ δύσκολο γιατί κάθε δευτερόλεπτο πρέπει να είναι τέλειο», ανέφεραν χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η εμφάνισή τους βασίζεται απόλυτα στον συγχρονισμό, την ένταση και τη λεπτομέρεια. Οι ίδιοι αποκάλυψαν πως, παρά την εντυπωσιακή χημεία που βγάζουν πάνω στη σκηνή, πριν από τη Eurovision δεν γνωρίζονταν προσωπικά. Ωστόσο, όπως είπαν, η μουσική σύνδεση δημιουργήθηκε σχεδόν αμέσως.

«Δεν γνωριζόμασταν πριν, αλλά ταιριάξαμε κατευθείαν μουσικά», δήλωσαν, περιγράφοντας τη συνεργασία τους ως κάτι που «έδεσε» από τις πρώτες κιόλας πρόβες. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά στο βιολί που χρησιμοποιείται στην εμφάνιση της Φινλανδίας. Όπως αποκάλυψαν, πρόκειται για ένα ιστορικό Gagliano του 1781, ένα όργανο με τεράστια καλλιτεχνική και συλλεκτική αξία, που δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη σκηνική παρουσία της χώρας.

Παράλληλα, η φινλανδική αποστολή αποκάλυψε πως η προετοιμασία για τη Eurovision είχε ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες, με τις πρόβες να αρχίζουν ήδη από τον Οκτώβριο. «Κάναμε πάρα πολλές πρόβες για φθάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα», ανέφεραν, εξηγώντας πως τίποτα στη σκηνή δεν έχει αφεθεί στην τύχη.

Η Φινλανδία θεωρείται πλέον ένα από τα απόλυτα φαβορί για τη νίκη στη Eurovision 2026 και μετά τον Α’ Ημιτελικό πολλοί πιστεύουν πως η χώρα έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για να φτάσει μέχρι την κορυφή: τεχνική αρτιότητα, έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα και μία εμφάνιση που καταφέρνει να μένει στο μυαλό του κοινού από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Βίκυ Λέανδρος: Το ιστορικό comeback στη σκηνή της Eurovision με το «L'amour est bleu»

Ανατροπές στα στοιχήματα της Eurovision 2026 μετά τον Α' Ημιτελικό – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

